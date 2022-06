Interview | Quels sont les nouveaux enjeux de transformation digitale des directions juridiques ? Entretien avec Yves Garagnon CEO de DiliTrust.

Yves Garagnon, CEO de DiliTrust



Quels sont les nouveaux enjeux de transformation digitale des directions juridiques ?



La transformation digitale est une réalité concrète pour l’ensemble des directions juridiques. Elle est en marche mais elle doit s’accélérer et s’adapter aux comportements et aux habitudes de travail plus hybride. La crise sanitaire a accéléré la transformation numérique des entreprises. Elles ont dû adapter leurs méthodes de travail et, plus généralement, leur fonctionnement.







Le premier, l’humain : le savoir-faire des équipes et l’utilité perçue de la transformation digitale. L’adoption est un facteur clé, et l’innovation n’a de sens que si elle est utile et adoptée.



Le second : les processus. La digitalisation des processus est le reflet de la maturité des organisations. Pour les directions juridiques en particulier, elle est au cœur des interactions internes et externes : elle anime les relations avec la gouvernance, les équipes commerciales, achat, propriété intellectuelle, les fournisseurs et les représentations des organes locaux de réglementation, pour ne citer qu’eux.



Enfin, le troisième pilier : la technologie et les données, qui viennent décharger les équipes des tâches à faible valeur ajoutée, soutenir la productivité, et globalement simplifier le quotidien des directions juridiques.



Nous fournissons les solutions du troisième pilier, et accompagnons les deux premiers, par exemple avec de la formation illimitée, un service local, un support personnalisé 24/7. Ceci nous vaut un taux de recommandation de 97% auprès de nos clients, et des succès avérés. L’un ne va pas sans l’autre, et bien que certaines organisations aient pris de l’avance sur une approche purement technologique, leurs retours d’expérience montrent l’importance de cet équilibre : elles en reviennent aux solutions qui mettent l’usage et l’humain au cœur de la transformation digitale, plutôt que la technologie uniquement.



Tout changement dans les habitudes génère des résistances. Les enjeux du moment pour les directions juridiques sont de déterminer leur maturité actuelle et définir l’approche des prochaines étapes. Pour certaines, c’est un premier pas, qu’elles peuvent franchir rapidement. Pour d’autres, plus avancées, c’est la diversification des cas d’usage et la consolidation des bonnes pratiques qui est à l’agenda.



Notre plateforme hautement sécurisée comprend différents modules, complémentaires, notamment pour la digitalisation des instances, la gestion des entités juridiques, des contrats, des litiges et contentieux. Elle répond aux exigences de sécurité souveraines, une contrainte de plus en plus prégnante au vu des réglementations et des enjeux géopolitiques.



Quelles sont les nouvelles ambitions du groupe dans ce marché en mutation et le rôle de DiliTrust ?



Notre ambition est d’être LE partenaire de référence qui transforme la direction juridique d’un service support à un véritable ‘Business Partner’ de l’organisation. Aujourd’hui DiliTrust compte plus de 2 000 clients dans une cinquantaine de pays. Nous voulons demain être reconnu comme un leader mondial aux quatre coins du globe.



Dans cette perspective, nous venons de finaliser des investissements de 130 millions d’euros. Cette opération va nous permettre de conquérir de nouveaux marchés internationaux, d’accélérer notre croissance tant organique que par la réalisation d’opérations de croissance externe et de soutenir notre démarche d’innovation.



Quels sont les nouveaux marchés de conquête à l'international ?



L'internationalisation, plus que jamais est un enjeu majeur pour DiliTrust et un levier stratégique.



Chacun des marchés où nous sommes implantés présente un potentiel de croissance et diversification à plus de deux chiffres. En Europe et Amérique du Nord, les pratiques de gouvernance et de transformation digitale de la direction juridique continuent de progresser, et au MEA et Amérique du Sud, elles se structurent, faisant de ces régions des marchés de conquête.



Et finir en quoi DiliTrust propose une expérience différente ?



Face à la multitude de prestataires disponibles, les directions juridiques rencontrent souvent une complexité inattendue liée à l’adoption par les utilisateurs, et à la rigidité des solutions, qui les empêchent d’en tirer les bénéfices attendus. Chez DiliTrust, à l’inverse, nos solutions sont intégrées et facilitent l’appropriation par les utilisateurs. Elles s’adaptent au contexte des clients pour immédiatement contribuer à la réalisation des objectifs du projet.



Nous nous définissons comme le révélateur du savoir-faire des directions juridiques, qui peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, avec l’assurance de solutions efficientes et adaptées, et un service d’excellence pour soutenir nos clients partout et à tout moment.

