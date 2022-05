Interview | Pixpay, leader de l’éducation financière pour les adolescents dès 10 ans en Europe Entretien avec Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay.

Pouvez-vous présenter Pixpay ? Sa genèse, son activité et son développement ?



Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay :





Donc Pixpay, c’est ça : une carte de paiement MasterCard pour les ados co-pilotée en temps réel par deux applications, une pour le parent et une pour l’ado.



Nous nous sommes lancés fin 2019 en France. La croissance de Pixpay a été assez folle, et nous comptons aujourd’hui 200 000 membres. Nous voyons que le marché de la carte de paiement pour adolescents est en train d’exploser, un peu comme pour l’équipement en smartphone des jeunes générations dans les années 2010. C’est aussi parce qu’on apporte des solutions concrètes et simples qui répondent à une problématique réelle pour les familles.



Nous avons énormément investi dans notre application, pour en faire la plus complète et la plus innovante du marché. Elle intègre notamment des fonctionnalités pédagogiques comme les méthodes d’épargne automatiques, l’envoi de missions rémunérées à son ado, la visualisation de l’impact carbone de ses transactions, la possibilité de faire des micro-dons à des associations…



De plus en plus de nouveaux acteurs et de banques traditionnelles se lancent sur segment « adolescent ». Comment analysez-vous l’état de ce marché en France et en Europe ?



Le teen banking est un marché qui bouge très vite actuellement en Europe, on sent une vraie effervescence malgré quelques années de retard sur le Royaume-Uni ou les Etats-Unis. C’est une bonne nouvelle, car pendant longtemps, la faible qualité des offres des banques traditionnelles à destination des adolescents n’avait pas poussé à l’équipement de cette cible, qui en a pourtant besoin.



La France est le marché le plus avancé d’Europe sur ce sujet, porté par Pixpay. Aujourd’hui, les néobanques pour ados représentent déjà 12% des téléchargements d’applications finance en France (1). Et des initiatives émergent dans d’autres pays : Gimi dans les pays nordiques, Rise en Belgique, Bling et Pockid en Allemagne...



Il faut dire que les levées de fonds record de Greenlight, Step et Current aux USA en 2021 ont aiguisé les appétits.



Quels premiers retours pouvez-vous nous faire 6 mois après le début de votre internationalisation avec l’ouverture de votre service en Espagne ?



Nous avons ouvert Pixpay en Espagne en novembre 2021. Nous sommes extrêmement enthousiastes : la dynamique de croissance est la même qu’en France.



Nous sommes portés par un contexte favorable : les besoins des adolescents et de leurs parents sont assez proches en Europe, que l’on parle d’achats en ligne, de parents qui ont de moins en moins d’argent liquide sur eux, de volonté de responsabiliser ses enfants… Et tout comme en France, les banques traditionnelles dans les autres pays n’ont pas apporté de solutions qui répondent aux attentes des familles.



De prochaines ouvertures européennes sont-elles à prévoir dans les mois à venir ?



Tout à fait ! Nous voulons apporter une réponse aux familles à travers l’Europe et nous y travaillons activement.



Pouvez-vous nous parler de « pix&love » et des enjeux pour les marques qui vous rejoignent ?



pix&love, c’est le programme de cashback de Pixpay. Nous avons créé ce programme pour répondre aux usages de la génération Z. Loin de vouloir un inventaire à la Prévert, nous avons rigoureusement sélectionné des marques qui font partie du quotidien des ados et qu’ils aiment, comme PlayStation Store, Monoprix, Ornikar, BackMarket, Les cinémas Pathé Gaumont...



Cela fait écho aux ambitions de Pixpay : faire plaisir aux ados avec des deals simples et généreux, mais aussi les aider à bien grandir avec des marques qui les aident à consommer mieux et plus malin.

Pour les marques, c’est l’occasion d’adresser des adolescents à qui ils ont du mal à parler par ailleurs.



Quelles sont vos ambitions pour l’année 2022 ?



Continuer à grandir en France, poursuivre notre développement à l’international et continuellement enrichir et améliorer notre application pour maintenir notre excellence et notre leadership sur le marché.



(1) Source AppAnnie



Pixpay - La meilleure carte de paiement pour ados

