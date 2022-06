Interview | Paul-Emmanuel Bidault, cofondateur de Dastra

Pourriez-vous nous présenter votre entreprise ?



Dastra est une solution logicielle de gestion de la conformité au RGPD et de pilotage de la gouvernance des données personnelles dans les organisations. Notre mission est de simplifier la gestion des données personnelles et de répondre facilement aux obligations du RGPD. A travers des modules de registres, d'audits, d'incidents de sécurité, d'exercices des droits et de gestion des risques, Dastra embarque tous les métiers pour collaborer et réussir sa stratégie de données.



Quel est le potentiel marché de votre solution ?



Le marché du "privacy management software" est estimé par IDC à 2,3 Millard de $ d'ici 2025, mais dans les faits il est très probable que cela soit plus, car il s'agit d'une hypothèse basse de croissance annuelle à seulement 14,3%, alors que la croissance annuelle a été de 46.1% en 2020. Il s'agit d'un marché jeune, mais très dynamique, car pour rappel toutes les organisations sont tenues de se mettre en conformité avec le RGPD, et il est impossible d'être conforme sans outil. Par ailleurs, plus de 140 pays dans le monde ont désormais une règlementation sur les données personnelles, toutes directement inspirées du RGPD, et la Commission Européenne prévoit de nouvelles règlementations sur les données dans les années à venir (Data Gouvernance Act, AI Act, Data Services Act, Data Market Act etc). De notre côté, nous estimons la taille du marché européen d'ici 2025 à 9 milliard d'euros.



Comment vous êtes-vous développé jusqu’à ce jour (financement, clients, aide publique, CA, budget R&D)



Jusqu'à la levée de fonds réalisée cette année auprès d’un réseau de business angels dont Seed4Soft, un club d’experts du logiciel investissant ensemble dans des jeunes start-ups prometteuses du B2B, nous nous sommes autofinancés grâce au chiffre d'affaire généré par nos clients. Notre portefeuille comprend aussi bien de belles PME-ETI, à l’image d’Alan, Saur, Allociné, Albin Michel ou Clermont Foot, mais également des établissements publics (Hôpitaux de Marseille), et des collectivités (ville de La Rochelle et Département Charente-Maritime). A ce jour, ce sont déjà plus de 1200 entités qui nous font confiance et s’appuient sur notre solution ‘plug&play’, intuitive et complète pour la gestion de leur conformité RGPD.



Vous venez de lever 1 M€, présentez-nous les objectifs de cette opération ?



Cette opération a un double objectif :

• accélérer notre développement technologique en apportant des nouvelles briques techniques destinées à soulager les data protection officer dans leur quotidien, et assurer aux entreprises une conformité RGPD dont elles sont encore aujourd'hui très loin, ce malgré les moyens déjà investis ;

• et approfondir notre développement commercial en France mais également en Europe où notre solution est déjà déployée, avec des clients en Belgique, en Italie ainsi qu’aux Pays-Bas.