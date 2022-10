Interview | Noticia dématérialise les tickets de caisse Entretien avec Jordan Chemouhoum CEO & Co-founder at Noticia.

Bonjour Jordan, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la start-up Noticia ?



Bonjour,

Créée en mars 2020 par mon associé Neil Azouz et moi-même, Noticia est une start-up basée à Paris et composée d’une quinzaine de collaborateurs.



Nous nous sommes donnés pour mission de réinventer le ticket de caisse dématérialisé dans le but d’améliorer l’expérience d’achat, en la rendant plus fluide et plus responsable. Matérialisé par le reçu, le lien entre le commerçant et ses clients évolue, accéléré par le passage de la Loi anti-gaspillage en janvier prochain.



Concrètement, le client récupère son e-ticket en un geste via le scan d’un QR Code, et conserve la trace de ses achats, sans obligation de partage de données personnelles. Quant au commerçant, la dématérialisation lui permet de se mettre en conformité avec la loi, tout en renforçant le lien avec ses clients. Il peut désormais personnaliser ses offres et optimiser sa connaissance client pour fidéliser davantage son audience.



Pourquoi avoir décider de co-fonder Noticia ?



Nous nous sommes rencontrés lors de nos études, Neil en école de commerce et moi-même en école d’ingénieur. C’est à l’occasion d’un projet en commun, que nous avons commencé à échanger sur un projet de start-up. L’idée de la dématérialisation des tickets de caisse s’est imposée à nous lors d’une sortie au supermarché. Nous voulions tous les deux nous lancer dans un projet porteur de sens, avec un impact écologique.



En parallèle, la loi anti-gaspillage a été votée, qui impose à l’horizon 2023, la fin du ticket de caisse papier. C’est avec tous ces éléments que nous avons pensé à une solution ergonomique, pratique, qui ne devrait pas demander de temps ou de manipulation supplémentaire au commerçant ou au client. Noticia est donc la première solution qui se veut sans friction pour les deux parties : le commerçant installe le logiciel en quelques minutes, et le client n’a qu’à scanner un QR code pour récupérer son ticket.



Un ticket de caisse dématérialisé est-il vraiment plus écologique qu’un ticket de caisse en papier ?



Cela dépend du ticket de caisse dématérialisé. Aujourd’hui, beaucoup d’études montrent qu’un ticket de caisse par e-mail est autant polluant qu’un ticket papier, de part son stockage dans les serveurs (s’il n’est pas supprimé) et les multiples mails promotionnels qui en découlent.



Un ticket de caisse Noticia est nettement moins polluant qu’un ticket papier. D’une part, le fichier stocké est bien moins lourd qu’un mail, d’autre part, les tickets sont automatiquement supprimés au bout d’un an, s’ils ne sont pas marqués important par le consommateur. Cela permet de réduire drastiquement l’impact environnemental de notre solution.



Votre solution changera le quotidien des commerçants et des consommateurs français, sont-ils prêts à ce changement selon vous ?



Nous avons réalisé deux sondages, un auprès des commerçants, et un auprès de plus de 300 consommateurs.



Pour les consommateurs, 96% préfèrent obtenir leur ticket de caisse sur leur smartphone plutôt qu’en papier. Pour les commerçants, 85% souhaitent pouvoir proposer une solution de ticket dématérialisé à leurs clients, et plus de 78% trouvent que Noticia est le bon moyen de le faire. Je pense donc que les commerçants et les consommateurs sont prêts à ce changement.



Quel est donc concrètement le mode d’emploi de votre e-ticket de caisse ?



Noticia réinvente le ticket de caisse dématérialisé. Côté consommateur, il suffit de scanner le QR code lors du passage en caisse pour recevoir son ticket sur une web app, une page web qui s’ouvre lors du scan. Ce système permet d’être non intrusif, c’est-à-dire qu’il ne collecte aucune donnée personnelle du client. C’est sur ce point que Noticia se démarque de l’envoi des tickets par mail, ce dernier impliquant, de fait, les données des clients. Il appartient ensuite au client le choix de conserver ou non le PDF de ce ticket.



Comment Noticia compte-t-il protéger les données personnelles des consommateurs ?



Noticia ne récolte pas les données personnelles des consommateurs. En effet, afin de récupérer son e-ticket, le consommateur ne renseigne aucune information, à savoir mail, nom, prénom ou autre.



Quelle est la particularité de la solution Noticia ?



Noticia a voulu se rapprocher au maximum de l’expérience que nous connaissons dans la récupération des tickets de caisse, à savoir : tendre le bras, et récupérer son ticket.



Aujourd’hui en s’en rapproche, en un simple geste, le consommateur récupère son e-ticket, sans donner la moindre information.



La particularité de notre solution, est d’avoir réussi à concilier fluidité, non intrusivité et écologie, dans un sujet aussi complexe qu’est la dématérialisation des tickets de caisse.











