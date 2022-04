Interview | Neo Systems, expert français en monétique

Pouvez-vous présenter Neo Systems ?



Neo Systems a été créé par deux amis, Patrice BELIN et Patrice LUST, tous deux experts de la monétique. Partant du constat que peu d’entreprises sont en mesure d’accompagner les enseignes de la distribution spécialisée vers les nouvelles technologies dans le domaine du paiement, notre société a pour objectif d’apporter à ces grands comptes une autre vision de la monétique. Avec un ADN résolument orienté « service client », Neo Systems se démarque par sa grande proximité avec les utilisateurs, et sa volonté permanente d’apporter des innovations. Nous sommes installés sur cinq sites géographiques (Evry, Châteaurenard, St-Clément, Baie-Mahault et Monaco), et accompagnons nos clients sur l’intégralité de la chaîne de valeur. Nous disposons pour cela des agréments sécuritaires requis : statut d’Agent d’Établissement de Monnaie Electronique délivré par la Banque de France-ACPR, labélisation REMPARTS du groupement des cartes bancaires et certification NF525 pour ses solutions d’encaissement digital sous Android.



Nous intervenons à présent sur un marché très étendu : de l’auto-entrepreneur aux chaînes de magasins, en passant par le commerce de proximité et les établissements publics, et servons au quotidien 70 grands comptes prestigieux et 5 000 commerces de proximité. Ce qui représente 20 000 points de vente environ.



Le marché est trusté par des concurrents internationaux, qu’avez-vous de différenciant ?



Neo Systems se présente clairement comme une alternative aux solutions étrangères dites « disruptives » arrivant sur notre territoire. Nous possédons d’ores et déjà toutes les briques technologiques permettant de construire des offres équivalentes, voire plus complètes. Grâce à son statut agent d’établissement de monnaie électronique, Neo Systems est en effet autorisée à proposer des solutions incluant l’acquisition financière des transactions. Dans ce cas, notre modèle économique est donc uniquement fondé sur les commissions perçues sur les montants acheminés par des terminaux de paiement.



Dans cette période où les risques sécuritaires sont omniprésents, nous bénéficions d’atouts majeurs qui rassurent les commerçants : contrairement à nos concurrents internationaux, les flux de paiements sont opérés en France, les paiements s’effectuent sur des terminaux agréés par le Groupement des Cartes Bancaires, nous sommes certifiés et labélisés par les autorités en vigueur et, bien évidemment, nous disposons d’une assistance clientèle qualifiée, localisée sur le territoire national, disponible 6 jours sur 7 et 10h par jour, ce qui est primordial pour un point de vente.



Outre le secteur du CHR, vous avez pour ambition de rendre l’accès au paiement au plus grand nombre (indépendants, grands comptes, etc.) Comment comptez-vous vous y prendre/vous adresser à eux ?



En leur proposant des solutions sur mesure, de la traçabilité, des reporting, des APIs, de la tokenization et une assistance technique de grande qualité, Neo Systems est devenu en quelques années un acteur de référence sur le marché français pour l’équipement des grandes enseignes. Notre équipe d’ingénieurs commerciaux répond régulièrement à des appels d’offres, parfois sur des marchés publics, et nous sommes exposants sur de grandes manifestations comme PARIS RETAIL WEEK pour afficher notre positionnement.



Avec l’arrivée récente des terminaux de paiement Android, une nouvelle activité a été développée au sein de l’entreprise, réservée cette fois à l’attention des commerçants indépendants : l’édition de logiciels d’encaissement sous Android. Nos deux applications, certifiées NF 525, équipent actuellement plusieurs milliers de commerces de proximité, qui nous contactent en général après avoir consulté nos sites Internet dédiés à ces solutions, ou bien sur prescription de leur expert-comptable. Nos solutions sont réputées et appréciées, aussi la majeure partie des ventes s’effectue à distance, par appel entrant. Enfin, les solutions dédiées aux artisans, professions libérales, autoentrepreneurs font l’objet de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et sur Google, avec un processus d’enrôlement digital.



Quels sont vos projets de développement ? De croissance ?



Notre modèle économique évolue depuis deux ans, pour se préparer à la mutation inéluctable de notre marché : nous sommes passés du statut de distributeur-mainteneur de parcs de terminaux à celui de guichet unique pour la mise en œuvre d’une monétique innovante, et nous avons encore un potentiel de croissance très important, car de nombreuses enseignes s’interrogent actuellement sur l’évolution de leurs points de vente. Notre développement passera également par la conception de nouvelles solutions sur Android : nous proposons aux commerçants des équipements modernes multifonctions « tout-en-un » (paiement CB, ApplePay, titres restaurants, caisse-enregistreuse, fidélité, carte prépayée, click and collect, paiement à distance, paiement fractionné, prise de caution, pourboire, … et traitement financier des transactions) qui leur permettent d’utiliser au quotidien un appareil ultramoderne, pour un budget très modeste.



Enfin, Neo Systems travaille déjà sur de nouveaux services pour Mobip, afin de mettre en place des offres de paiement à valeur ajoutée, comme la dématérialisation des process de recouvrement en entreprise. Dans ce cadre, Neo Systems conclut actuellement des partenariats pour intégrer le paiement par lien Mobip dans des solutions logicielles : systèmes de facturation, marketplaces, ERP, logiciels métier ou comptables, … Enfin, nous ne limitons plus nos activités au paiement par carte bancaire, et lancerons au deuxième semestre une solution d’initiation de paiement pour permettre aux entreprises ou aux commerçants de proposer des liens de virement irrévocables à leur clientèle, en lieu et place des paiements CB, pour les montants importants.



Présente depuis 3 années consécutives dans le palmarès des Champions de la croissance établi par le magazine Les Echos, et rentable depuis sa création, Neo Systems prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros en 2022. Nous pensons doubler notre chiffre d’affaires d’ici 2025.