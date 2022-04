Interview | Les placements éthiques et solidaires de 2022 Entretien avec Olivier Rull, cofondateur de Caravel.

Qu'est qu'un placement éthique et solidaire ?



Un placement éthique et solidaire prend en compte des critères extra financiers, comme la sélection de secteurs d’activités sur lesquels on investit, la typologie des entreprises financées, l’exclusion complète de certains acteurs économiques (énergies fossiles), la vérification de gouvernance des fonds et leur alignement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD de l’ONU), mais aussi le respect de notations ESG et des labels (Greenfin, Fair) … Un tel placement prend en compte ces différents critères de façon aussi importante, voire plus importante, que les critères financiers classiques. Avec un tel placement, l’épargnant finance et soutient les entreprises ayant des engagements sociétaux et environnementaux.



Concrètement, ce financement se fait à travers des fonds (actions et obligations) sélectionnés avec soin, qui par leur stratégie d’investissement participent activement à l’atteinte d’objectifs de développement durable. De fait, certains secteurs sont complètement exclus, comme celui des combustibles fossiles. La transition écologique est essentielle à la qualité de vie future des épargnants. Ainsi, les fonds éthiques couvrent et agissent dans les secteurs clé de demain : l’industrie de la santé, de la nutrition, des énergies propres, la mobilité durable …



Quels sont les placements de ce type où investir en 2022 ? A suivre dans les années à venir ?



Les placements d’avenir sont ceux qui anticipent les besoins futurs de la population. En 2022, nous devons investir dans la lutte contre le changement climatique, miser sur les technologies « zéro carbone » et être alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Investir dans des fonds retraite durables a 27 fois plus d'impact sur la réduction de notre empreinte carbone que de renoncer à prendre l'avion et devenir végétalien cumulés .



En parallèle, les sociétés de gestion se renouvellent pour accompagner le développement des technologies à impact, on pense notamment à Mirova qui alignent ses fonds sur les Accords de Paris, Audacia et leurs différents fonds Private Equity à impact, mais aussi des acteurs comme Mandarine, Ecofi, OFi ou Sycomore, qui proposent des fonds responsables et thématiques très intéressants pour les épargnants et qui sont tous disponibles au sein de l’offre Caravel.



Est-ce fructueux / pertinent de placer son argent pour sa retraite dans ce type de placement ?



En 2021, les placements ESG ont surperformé le marché de +3% sur l’année .

Par ailleurs, les entreprises qui nuisent à l’environnement sont considérées plus à risque pour un investissement à long terme. Elles sont confrontées à des critiques croissantes des consommateurs, des réglementations gouvernementales de plus en plus strictes et même à des sanctions financières. Des études américaines montrent que les entreprises durables, résilientes et bien gérées sont susceptibles de mieux performer à long terme (+13% constatés par rapport aux autres entreprises ).



Ainsi, investir dans des placements éthiques signifie que l’épargnant peut bâtir un monde meilleur tout en donnant à son argent une chance d'obtenir de meilleurs rendements.



C’est d’autant plus intéressant pour les placements retraites car cela permet d’investir l’argent au service de projets très souvent inaccessibles sur les placements à court terme. En effet, ce sont des placements illiquides et pertinents en termes d’impact et de performances uniquement sur le temps long.



Les placements que proposent Caravel visent un rendement annuel moyen (pour un profil équilibré), net de frais, compris entre 5% à 6% par an. Ainsi, une personne qui placerait 150€/mois à partir de ses 30 ans pourrait viser un revenu complémentaire à la retraite de l’ordre de 650€/mois. Notre conviction c’est qu’il vaut mieux commencer tôt, quitte à épargner peu, que de tenter de se rattraper plus tard avec de grosses sommes.











