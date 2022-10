Interview | Les enjeux du Cash Management en 2023 Entretien avec Thierry Delhommais, Directeur de la division SAGE chez Prodware.

Quels sont les enjeux des directions financières en 2023, leurs nouvelles attentes, les nouveaux profils dans une société qui se réinvente ?



Le « Cash » a toujours été le nerf de la guerre. C’est d’autant plus vrai dans un contexte compétitif intensifié : marchés en tension, crise géopolitique en Ukraine, incertitudes économiques, tensions politiques intérieures. Dans ces conditions, l’activité de Cash Management a un rôle capital quant à la pérennité des entreprises. Elle garantit les liquidités nécessaires pour le bon fonctionnement de leur activité. Cela passe par un suivi du cash en temps réel (Treasury Management System ou TMS), et par son analyse (Business Intelligence ou BI).



A ce stade, il est utile de rappeler les grands piliers de la gestion de trésorerie et donc les missions propres au métier :

1. Assurer la liquidité de l’entreprise (ou du groupe)

• Suivre quotidiennement la trésorerie et prendre les bonnes décisions (équilibrage, placement, financement)

• Etablir des prévisions de trésorerie fiables pour gagner en visibilité et donc anticiper, négocier bien en amont, et arbitrer sur les longueurs et les montants

2. Minimiser le coût de l’intermédiation bancaire

• Négocier les commissions bancaires

• Suivre et connaître ses mouvements par banque et en déterminer les enjeux

3. Gérer les risques spécifiques métier

• Evaluer ses positions de risque : taux, change, contrepartie



Quels sont les bons outils et les logiciels les plus performants pour mieux contrôler son Cash ?



Le triptyque indispensable est le suivant :

• Un Treasury Management System (TMS) performant pour gérer d’une part ses liquidités à court, moyen et long terme, et d’autre part les transactions financières et risques associés.

• Une Business Intelligence (BI) bien configurée pour explorer analytiquement les data via de précieux états, rapports, graphiques et autres tableaux de bord. L’Intelligence Artificielle (IA) et les technologies, qu’elles soient prospectives ou prédictives, deviendront également dans un délai proche un complément idéal.

• Un Credit Management efficace permettant de maîtriser ses encours clients et d’accélérer les rentrées de cash



Quel est le rôle de Prodware ?



Par la voix de leurs trésoriers, nos clients sont en pleine réflexion quant au modèle à utiliser pour l’élaboration de prévisions fiables.



Que ce soit sur l’aspect chronophage ou encore le manque d’interopérabilité entre systèmes, ils n’attendent pas seulement des outils performants, ils ont également un fort besoin d’accompagnement et d’aide pour l’utilisation optimisée de ces outils et leur maintenance.



La Business Intelligence, couplée à l’Intelligence Artificielle, sont les technologies que nous déployons.

En complément de la disponibilité et de la qualité des données, il faut également injecter de la fluidité dans le déploiement du prévisionnel.



Réalisations et prévisions doivent pouvoir se combiner, s’articuler aisément avec un objectif : construire un solde final de trésorerie potentiellement disponible. Il en va de la mise en œuvre de la stratégie financière de l’entreprise.



Parce que Prodware possède une équipe pluridisciplinaire (anciens trésoriers et credit managers), l’entreprise est à même de répondre sur les pans métier et, ainsi, d’appréhender précisément les besoins et attentes des clients.



Prodware est également spécialiste des solutions Sage XRT et Sage FRP1000, deux solutions reconnues sur le marché qui permettent de maîtriser des liquidités, les prévisions du cashflow, et toutes les fonctionnalités nécessaires pour une gestion fluide de la trésorerie.



Quels leviers actionner pour améliorer le pilotage du cash ? Quels enjeux ?



Au même titre qu’un casse-tête, un sujet crucial préoccupe les directions financières : l’élaboration de prévisions de trésorerie.



Trois niveaux de prévisions en découlent pour trois objectifs différents :

• Les prévisions à très court terme horizon 10/15 jours qui permettent une immédiateté dans la prise de décision

• Le plan glissant (ou prévisions à court terme), horizon 3 mois, qui sert à définir la mise en place de financements ou placements à court terme

• Le budget annuel de trésorerie (BAT) à horizon 1 an qui détermine les besoins ou excédents de trésorerie sur l’exercice à venir pour négocier les lignes de crédit ou de placement avec les banques





Bio de Thierry Delhommais

De formation commerciale, Thierry DELHOMMAIS évolue dans l’IT depuis de nombreuses années. Après avoir fait ses armes comme ingénieur d’affaires chez des intégrateurs et éditeurs de logiciels métier (Automobile, Professions juridiques…), il a naturellement évolué vers le management et pris des fonctions de Directeur Commercial, puis de Directeur de Division. Il a rejoint PRODWARE en février 2017 en tant que Directeur des Activités SAGE.

https://www.linkedin.com/in/thierry-delhommais-23310910/

https://www.prodwaregroup.com/fr-fr/

Le « Cash » a toujours été le nerf de la guerre. C’est d’autant plus vrai dans un contexte compétitif intensifié : marchés en tension, crise géopolitique en Ukraine, incertitudes économiques, tensions politiques intérieures. Dans ces conditions, l’activité de Cash Management a un rôle capital quant à la pérennité des entreprises. Elle garantit les liquidités nécessaires pour le bon fonctionnement de leur activité. Cela passe par un suivi du cash en temps réel (Treasury Management System ou TMS), et par son analyse (Business Intelligence ou BI).A ce stade, il est utile de rappeler les grands piliers de la gestion de trésorerie et donc les missions propres au métier :1. Assurer la liquidité de l’entreprise (ou du groupe)• Suivre quotidiennement la trésorerie et prendre les bonnes décisions (équilibrage, placement, financement)• Etablir des prévisions de trésorerie fiables pour gagner en visibilité et donc anticiper, négocier bien en amont, et arbitrer sur les longueurs et les montants2. Minimiser le coût de l’intermédiation bancaire• Négocier les commissions bancaires• Suivre et connaître ses mouvements par banque et en déterminer les enjeux3. Gérer les risques spécifiques métier• Evaluer ses positions de risque : taux, change, contrepartieLe triptyque indispensable est le suivant :• Un Treasury Management System (TMS) performant pour gérer d’une part ses liquidités à court, moyen et long terme, et d’autre part les transactions financières et risques associés.• Une Business Intelligence (BI) bien configurée pour explorer analytiquement les data via de précieux états, rapports, graphiques et autres tableaux de bord. L’Intelligence Artificielle (IA) et les technologies, qu’elles soient prospectives ou prédictives, deviendront également dans un délai proche un complément idéal.• Un Credit Management efficace permettant de maîtriser ses encours clients et d’accélérer les rentrées de cashPar la voix de leurs trésoriers, nos clients sont en pleine réflexion quant au modèle à utiliser pour l’élaboration de prévisions fiables.Que ce soit sur l’aspect chronophage ou encore le manque d’interopérabilité entre systèmes, ils n’attendent pas seulement des outils performants, ils ont également un fort besoin d’accompagnement et d’aide pour l’utilisation optimisée de ces outils et leur maintenance.La Business Intelligence, couplée à l’Intelligence Artificielle, sont les technologies que nous déployons.En complément de la disponibilité et de la qualité des données, il faut également injecter de la fluidité dans le déploiement du prévisionnel.Réalisations et prévisions doivent pouvoir se combiner, s’articuler aisément avec un objectif : construire un solde final de trésorerie potentiellement disponible. Il en va de la mise en œuvre de la stratégie financière de l’entreprise.Parce que Prodware possède une équipe pluridisciplinaire (anciens trésoriers et credit managers), l’entreprise est à même de répondre sur les pans métier et, ainsi, d’appréhender précisément les besoins et attentes des clients.Prodware est également spécialiste des solutions Sage XRT et Sage FRP1000, deux solutions reconnues sur le marché qui permettent de maîtriser des liquidités, les prévisions du cashflow, et toutes les fonctionnalités nécessaires pour une gestion fluide de la trésorerie.Au même titre qu’un casse-tête, un sujet crucial préoccupe les directions financières : l’élaboration de prévisions de trésorerie.Trois niveaux de prévisions en découlent pour trois objectifs différents :• Les prévisions à très court terme horizon 10/15 jours qui permettent une immédiateté dans la prise de décision• Le plan glissant (ou prévisions à court terme), horizon 3 mois, qui sert à définir la mise en place de financements ou placements à court terme• Le budget annuel de trésorerie (BAT) à horizon 1 an qui détermine les besoins ou excédents de trésorerie sur l’exercice à venir pour négocier les lignes de crédit ou de placement avec les banquesBio de Thierry DelhommaisDe formation commerciale, Thierry DELHOMMAIS évolue dans l’IT depuis de nombreuses années. Après avoir fait ses armes comme ingénieur d’affaires chez des intégrateurs et éditeurs de logiciels métier (Automobile, Professions juridiques…), il a naturellement évolué vers le management et pris des fonctions de Directeur Commercial, puis de Directeur de Division. Il a rejoint PRODWARE en février 2017 en tant que Directeur des Activités SAGE.









Articles similaires < > Comment le nouveau programme Sovos Partner Network entend-il répondre aux impératifs réglementaires fiscaux à l’international ? Les experts-comptables moteurs de la transformation de l’économie française Interview | What the future of the workforce holds and what business leaders need to consider