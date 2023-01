Interview | Laurent Lasserre, Directeur Plan A France

Vous venez de conclure un accord avec Visa, le géant bancaire. En quoi consiste-t-il ?



C’est une grande première, où un leader du monde financier s’allie à un spécialiste du développement durable pour accompagner ses entreprises partenaires dans leur transformation écologique. En intégrant notre plateforme dans son programme Fintech Partner Connect (FPC), Visa leur permet d’évaluer et contrôler enfin facilement leur empreinte carbone et son évolution et de bénéficier de conseils sur les initiatives de décarbonation possibles. En outre, cela leur permet de publier des rapports standardisés, conformes aux normes internationales les plus strictes. Cela leur donne les moyens de préparer l'avenir et de rester compétitives en gérant de bout en bout leur parcours Net Zero sur une plateforme unique. Commerçants, e-commerçants et institutions financières peuvent ainsi démarrer facilement leur transition vers un modèle plus respectueux de l’environnement.



Pourquoi ces démarches deviennent importantes ?



Ces démarches vont prendre de plus en plus d’importance pour plusieurs raisons. Le première est évidente : le monde des affaires doit viser un Net-Zero au niveau mondial et lutter contre le réchauffement climatique s’il veut avoir un futur. Sans planète viable, il n’y aura plus de marchés sur lesquels exister ! La seconde est que la réglementation devient de plus en plus pressante, comme, par exemple, la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui vient renforcer les objectifs de l’UE en matière de développement durable pour la finance. Toutes les entreprises de plus de 250 salariés seront concernées et devront s’employer à publier un rapport de leurs activités non-financières comme elles le font avec leur bilan et leur compte de résultats. Enfin, il y a la pression de plus en plus forte des clients en B2B et des consommateurs en B2C. Les attentes sont fortes sur des initiatives tangibles en décarbonation, au risque de voire une désaffection pour la marque qui aura des répercussions financières. Et les investisseurs ne seront pas les derniers à demander des comptes sur le développement durable. Ce contexte devient donc primordial pour la brand equity, mais également pour la marque employeur, car les jeunes générations sont beaucoup plus exigeantes sur les valeurs des entreprises avec lesquelles elles vont collaborer.



Quels sont les avantages de la solution de Plan A ?



Plan A propose une des plateformes de développement durable les plus performantes du marché.

Notre premier avantage est d’être une plateforme complètement intégrée en SaaS, impliquant donc une mise en place rapide et l’assurance de bénéficier des nos derniers modules dès leur mise à disposition sur tous les champs d’émission. Cela offre un seul guichet pour les démarches de décarbonation vers le Net Zero et le reporting ESG.



Ensuite, nous avons basé notre approche sur une méthodologie scientifique certifiée, développée par des experts dans chacuns des domaines concernés qui nous permet de couvrir tous les champs d’émission de gaz à effet de serre (scope 1, 2, 3) avec, également, l’intégration de modules spécifiques (événements, voyages d’affaires, déchets…) pour certains secteurs. Cela évite de recourir à des outils externes pour intégrer ces informations sur la plateforme, avec tous les risques d’altération des données que cela peut entraîner. Notre approche est orientée en priorité sur la décarbonation de la chaîne de valeur et notre méthodologie permet d’évaluer précisément les émissions de gaz à effet de serre pour établir des initiatives de réduction efficaces. La compensation carbone, pour laquelle nous proposons des partenaires certifiés, n’intervient que lorsque la réduction des émissions atteint un point non-compressible.



La plateforme de Plan A permet, d’ores et déjà, l’édition de rapports standardisés (NFRD, SFDR, CSRD…) qui permettent de faciliter la communication vers les différents publics et le reporting réglementaire quand il deviendra obligatoire.



Et bien entendu, nous accompagnons tous nos clients en avant et après vente selon leurs besoins afin d’assurer une mise en œuvre transparente et parfaitement adaptée à l’activité de l’entreprise. Nous donnons également accès à des discussions, ateliers et contenus exclusifs ainsi qu’à un réseau de partenaires qui peuvent aider à la transition écologique.



D’autres réalisation significatives de Plan A ?



Payhawk, fintech et licorne bulgare, prend ses objectifs développement durable au sérieux. Plan A lui permet de calculer son empreinte carbone complète (scope 1, 2, 3) et de mettre en place des initiatives de réduction et un reporting détaillé.



Sorare, la licorne NFT française, s’appuie sur la plateforme de Plan A pour réduire son impact à zéro dès la fin 2025. Plan A permettra également de mesurer l’impact de leur blockchain en plus de leurs autres émissions.



AlbionVC est une société de capital-risque se focalisant sur les entreprises de logiciels B2B et de soins de santé qui souhaitait mettre en place une réduction de toutes ses émissions dès la structuration de ses activités en se concentrant sur des objectifs long terme, accompagnée par Plan A.



Stryber est un expert en création d'entreprises et un partenaire stratégique de croissance avec un objectif Net Zero d’ici 2030. Ils considèrent que la réduction de l'empreinte de leurs opérations internes est la base absolue de leur voyage pour devenir un constructeur d'entreprise durable et montrer son exemple à ses clients. La plateforme de Plan A et sa méthodologie scientifique leur permet de développer une stratégie de décarbonation viable et pérenne.



Blisce est un fonds de capital-risque qui soutient le développement d’entreprises tech B2C aux États-Unis et en Europe. Les dirigeants souhaitaient pouvoir mesurer leurs émissions opérationnelles et celles de leur portefeuille afin de pouvoir engager les équipes et les entreprises investies dans le développement durable.



BivwAk!, hub d’innovation de BNP Paribas qui permet d’expérimenter de nouveaux partenaires start-ups avant de d’étendre éventuellement au reste du groupe bancaire. Plan A a permis de réaliser un premier bilan carbone de référence et aide à mettre en place un objectif Net Zero pour les prochaines années.



Demeter est un investisseur européen majeur dans la transition écologique. Grâce à la plateforme de développement durable de Plan A, le fonds peut récolter des informations SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) très précises auprès de la centaine d’entreprises dans son portefeuille. Une fois consolidées, la plateforme permet à Demeter de publier un rapport ESG conforme au règlement.