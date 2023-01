Interview | Lancement d'Atlantic Money en France

Quelles sont les raisons qui ont motivé votre décision d'entrer sur le marché français des transferts d’argent internationaux ?



Nous sommes très heureux que les français puissent désormais avoir accès à notre solution de virements à frais fixes. Depuis le lancement des activités d’Atlantic Money en France le 1er décembre 2022, notre offre est la moins chère du monde. Pour permettre cela, nous avons commencé par obtenir notre licence officielle d’établissement de paiement dans l’Union Européenne en juin dernier, puis nous avons travaillé à la traduction du site ainsi qu'aux réglages de l'application mobile Atlantic Money.



En quoi l'offre d'Atlantic Money est-elle différente de celles de Wise (anciennement TransferWise) ou de Revolut qui sont déjà très innovantes ?



Wise et Revolut ont fait un travail remarquable sur le marché des transferts internationaux en rendant obsolètes les pratiques tarifaires excessivement élevées des banques traditionnelles. Leurs dernières évolutions datent d’il y a 5 ans, mais ne s'est pas améliorées depuis. Aujourd'hui Wise et Revolut facturent des commissions variables non apparentes en surchargent les taux de change. Plus le montant du virement est élevé, plus les frais augmentent. Ceci n'est pas seulement vrai pour ces deux sociétés, mais également pour tous les acteurs du marché.



Atlantic Money est le premier à ne pas prendre de marge sur les taux de change et à facturer uniquement des frais fixes pour chaque transfert, quel que soit sa taille. Il est possible d'envoyer jusqu'à 1 million d'euros au taux de change actuel pour un coût fixe de 3 €. Cela nous rend non seulement jusqu'à 99 % moins chers, mais notre objectif est également de mettre fin aux frais variables sur le marché du transfert d'argent.



Comment démarrent les activités d'Atlantic Money en France ? Etes-vous satisfaits ? Rencontrez-vous le même succès qu'en Allemagne et au Royaume-Uni ?



Les français parlent beaucoup d’Atlantic Money depuis que nous existons. Nous sommes très heureux de cet engouement. Notre solution, au delà d’être la moins chère, est strictement règlementée. Nos activités sont soumises à des normes de sécurité parmi les plus strictes au sein de l’Union-Européenne. La licence d’établissement de paiement que nous détenons rend nos activités totalement sûres pour nos clients qui se sentent en sécurité pour utiliser l’application Atlantic Money.



Est-il simple d'envoyer de l'argent avec Atlantic Money ? Comment cela fonctionne-t-il exactement ?



En plus de créer une offre de transfert unique de par sa tarification exceptionnellement attractive et inédite en France, notre objectif principal était de construire une application simple d’utilisation.

Une fois l'application Atlantic Money installée, un utilisateur peut transférer immédiatement jusqu'à 850 €. Cette limite est facilement portée à 30 000 € en effectuant un contrôle par selfie-ID et en répondant à quelques questions. Pour des transferts encore plus élevés, nous avons besoin de quelques documents supplémentaires afin de vérifier l'origine des fonds. Cela fait partie de nos obligations réglementaires, que nous appliquons strictement.



Il suffit ensuite de procéder à l’envoi des fonds au moyen d’un simple virement bancaire via le compte détenu par Atlantic Money dans un établissement bancaire européen de référence, dûment agréé. Il peut également être judicieux pour l’utilisateur d'informer sa banque au préalable, afin que celle-ci ne ralentisse pas le processus de transfert.



Au-delà du service, quel est le niveau de sécurité d’Atlantic Money ? Un Français qui utilise Atlantic Money pour transférer plusieurs centaines de milliers d’euros vers un compte en dollars peut-il bénéficier d’une garantie totale ?



Oui absolument, une garantie totale. Nous suivons une procédure règlementaire stricte appelée sauvegarde. Ce processus permet de s'assurer que les fonds de nos clients sont conservés par notre dépositaire européen agréé, séparément de nos fonds propres, et garantit que ceux-ci seront transférés ou remboursés. Si Atlantic Money devait rencontrer le moindre problème, les fonds de nos clients leurs seraient automatiquement restitués par l’établissement dépositaire.

Atlantic Money est officiellement enregistré en tant qu'établissement de paiement agréé dans l'UE. Le fait que nous soyons la seule société à avoir reçu cette licence de la BNB depuis plus d'un an et demi souligne la robustesse de nos procédures.



Quelles sont vos ambitions et vos projets pour Atlantic Money en France au premier semestre 2023 ?



Il est important pour nous de croître durablement tout en maintenant notre niveau de qualité élevé. Notre service client va donc recueillir les avis de nos utilisateurs français, afin d'améliorer encore notre offre. Par ailleurs, il est bien sûr important pour nous de faire passer le message que les frais variables ne sont plus dans l'air du temps - et qu'Atlantic Money met définitivement un terme à cette pratique.