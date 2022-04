Interview | La gouvernance des identités, aujourd’hui accessible à tous ? Afin de comprendre l’intérêt de la gouvernance des identités, ses enjeux et son évolution, nous avons interrogé Cyril Patou, Regional Director of France, Alps and Southern Europe de l’entreprise Clear Skye.

Pouvez-vous nous présenter l’entreprise Clear Skye ?



Clear Skye est un éditeur de logiciel spécialiste de la gouvernance des identités, des accès et des gestions de risques pour les entreprises. Nous offrons désormais une approche simplifiée de la gouvernance des identités en se déployant sur ServiceNow, ce qui permet aux entreprises de tirer parti au maximum de leur investissement dans la plateforme ServiceNow. Bien que fondée seulement en 2017, notre approche innovante de l’identité a déjà valu à Clear Skye la reconnaissance de l'industrie, notamment en étant nommée Cool Vendor dans le domaine de la sécurité des identités par Gartner en 2021. Nous avons également reçu le prix Global InfoSec du magazine Cyber Defense et été nommée sur la liste Big-50-2021 de Startup50.



Quels sont vos objectifs et vos missions ?



Nos principales missions chez Clear Skye sont de réduire le risque numérique, préserver la confiance des utilisateurs et maintenir la conformité réglementaire en nous concentrant sur la gestion du cycle de vie des identités numériques et des droits d’accès qui leurs sont accordés dans les applications. Avec l’essor du numérique, nous répondons à une demande grandissante en proposant un outil complet et en fournissant l’accès aux bonnes personnes aux bons moments. Nous apportons aux contrôles Gouvernance, Risque et Conformité (GRC), une collecte continue des preuves relatives à l’identité numérique et des autorisations de sécurité aux applications. Clear Skye amène à la plateforme ServiceNow des solutions de gestion du cycle de vie des identités et de gouvernance dans un large éventail de secteurs verticaux.



Quels sont les grands enjeux de Clear Skye ?



Les enjeux de Clear Skye sont de simplifier l’IT afin de le rendre accessible au plus grand nombre et de faire gagner du temps et de l’argent aux entreprise grâce à des fonctionnalités d’identité avancées. L’essor du télétravail accroît la demande des entreprises pour la Gouvernance et l’administration des identités (IGA). Nous nous devons donc de simplifier son utilisation pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ses fonctions. Nous fournissons ainsi des fonctionnalités de demande d’accès adaptés aux objectifs commerciaux de chaque entreprise. Avec une configuration rapide et efficace, Clear Skye permet d’avoir des solutions toujours adaptées aux besoins de nos clients.



Pourquoi avoir déployé Clear Skye sur la plateforme ServiceNow ?



Grâce à ServiceNow, Clear Skye accède à une plateforme rapide et efficace, ce qui permet des solutions adaptées à chaque entreprise. En prenant en charge la conformité d’entreprise de manière native sur ServiceNow, Clear Skye permet de fournir aux contrôles GRC une collecte continue de preuves relatives à l’identité numérique, mais aussi aux autorisations de sécurité des applications, et aux fonctions liées à la gouvernance d’identités. Le coût total de possession de la solution Clear Skye est aussi plus faible, car les ressources sont moins coûteuses. ServiceNow rend l’accès à Clear Skye plus intuitif et plus abordable pour un grand nombre d’entreprises avec des solutions adaptées à chacune.



Comment la solution Clear Skye enrichit-elle ServiceNow ?



Avec Clear Skye, vous obtenez les données d’identité en quasi-temps-réel et tous les contrôles sont effectués au sein de ServiceNow ce qui signifie que l’accès à toutes les décisions de révision, les enregistrements de révision et les campagnes est désormais possible au sein même de la plateforme. En cas de problème : les équipes de conformité corrigent l’accès utilisateur directement sans avoir besoin d’aller dans un système IGA autonome. Le plus grand avantage est la possibilité d’adopter une approche plus holistique et proactive du risque, au lieu de se contenter de réagir aux menaces déjà existantes.



Combien de temps faut-il alors aux entreprises pour gouverner toutes leurs applications ?



Dans une entreprise, il est courant de voir 20% des applications gérées par la solution IGA et les 80% d'applications restantes sont alors mises de côté. Les entreprises les gèrent donc manuellement, par habitude, en espérant que cela soit temporaire. Mais en réalité peu sont ceux s'attaquant un jour au problème. Les entreprises doivent aujourd’hui réellement gérer l'identité à travers toutes leurs applications. Exploiter une solution qui fournit une interface de gestion unique pour chaque application permet une véritable facilité d'utilisation et offre une visibilité complète sur l'IGA à travers toute l'entreprise dans un tableau de bord unique. Les entreprises ayant fait confiance à Clear Skye y voient un gain de temps considérable mais aussi d’argent.



Pour conclure, choisir une solution adaptée pour son entreprise peut sembler compliqué mais cela reste primordial. Les entreprises ont besoin d'un fournisseur capable de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans perturber le travail des salariés. Clear Skye est alors un choix judicieux, sans compromis.











