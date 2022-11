Interview | L’entreprise dans un nouveau mode de travail hybride Entretien avec Loïc Poujol, Directeur associé chez Weytop - www.weytop.com

Quels sont les nouveaux enjeux et les grandes priorités de l’entreprise dans un nouveau mode de travail hybride ?



Nos études marketing auprès de DSI ont fait apparaître trois grand types de préoccupations concernant le poste de travail en mode hybride :

● Avoir des temps de réponses plus longs en télétravail qu’au bureau quand un utilisateur accède aux applications de l’entreprise

● Être menacé par une fuite de données quand un ordinateur ou un périphérique accède au VPN de l’entreprise à partir d’un lieu public

● Ne pas pouvoir empêcher les utilisateurs de modifier la configuration des ordinateurs et périphériques utilisés en mobilité, par exemple droits d’administration non-managés, etc



En résumé, la priorité des entreprises est de trouver le meilleur compromis sécurité, performance, supervision à un coût raisonnable. Chez les entreprises de taille moyenne ayant des équipes très mobiles mais n’ayant pas accès aux grosses solutions de type VDI (Virtual Desktop Infrastructure), ces enjeux sont devenus vitaux.



Présentez-nous votre entreprise ?



Weytop a été fondée en 2020 avec l’ambition de développer le meilleur Cloud PC pour l’entreprise. Il s’agit d’une solution d’ordinateur dématérialisé simple et rapide à mettre en œuvre et offrant exactement le même confort d’utilisation qu’un poste local. Depuis le printemps 2022, nous diffusons ce service avec une technologie unique.



Il couvre l’ensemble des systèmes applicatifs (Windows, Linux et Androïd) et assure un hébergement souverain des données. Côté utilisateur, il offre une latence minimum et un parcours utilisateur simplissime qui permet de disposer d’un poste virtuel en moins de 2 minutes.

Enfin, côté corporate, la société a réalisé une première levée de fonds en 2022 et a intégré le programme French Tech Seed de BPI. Elle compte aujourd’hui 10 collaborateurs.



Quel est le potentiel du marché et de l’outil ?



Selon les projections de Gartner, le segment de l’ordinateur virtualisé (Daas pour Desktop as a Service) est le plus dynamique du Cloud avec des croissances annuelles de 40 à 50%. Sur ce marché, Weytop se concentre sur les verticales de l’éducation formation et des postes à fortes capacités graphiques pour les cabinets d’architecture, le BTP et les bureaux d’étude. Notre ambition est d’opérer 18 000 postes auprès de 200 entreprises en 2025, soit un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.



En quoi le service diminue l’impact green ?



La réduction de l’impact carbone est au cœur des ambitions de Weytop. En France, où l’énergie est peu carbonée, 80% du coût carbone d’un poste de travail est provoqué par son renouvellement et sa livraison. En prolongeant la durée de vie des équipements, voire en supprimant totalement le poste physique au bénéfice d’un écran connecté, nous permettons une économie carbone estimée à 50 kilos par an et par utilisateur (en comptant naturellement l’impact des serveurs et du réseau). Weytop a aussi un impact positif sur la consommation électrique en systématisant les bonnes pratiques de mise en veille et d’arrêt des machines. Enfin, en s’inscrivant dans l’économie de la fonctionnalité, Weytop fournit une solution extrêmement efficace contre la pénurie de composants. Ainsi, un processeur Weytop peut servir de nombreux utilisateurs au cours d’une même journée en s’adaptant à leur temps d’usage et d’inactivité.



BIO :

Depuis 2020, Loïc Poujol est directeur associé de Weytop. Ancien élève de Sciences Po Bordeaux, Il a exercé plusieurs postes tels que Directeur opérationnel de structures d’innovation (groupe Cinet, groupe Bottin Gourmand, Openbridge) et a également été co-créateur de Futurs.io (groupe Maltem) agence de conseil, de production et de communication dédiée à la blockchain et aux usages innovants. Sa connaissance des nouvelles technologies, sa vision business et son mode de management sont des atouts pour accompagner la stratégie de la start-up Weytop dans la transformation numérique et environnementale des entreprises.

https://www.linkedin.com/in/loic-poujol-15548822/

