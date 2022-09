Interview | Jérôme Traisnel, CEO et fondateur de SlimPay Un entretien Finyear.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la mise en place de votre partenariat avec Vattenfall ? A quels besoins ce partenariat répond-t-il ?



SlimPay est un acteur de référence dans le domaine de la fintech. Nous offrons aux commerçants la possibilité de créer des solutions de paiement optimisées sur tous les canaux. Vattenfall, l’un des plus grands producteurs et fournisseurs d’électricité, de gaz et de chaleur en Europe a souhaité proposer de nouveaux moyens de paiements à ses utilisateurs.



Le rapprochement avec Vattenfall a donc été tout naturel. Nous avons décidé d’installer la solution SlimCollect chez Vattenfall afin d’automatiser les flux de paiement mais aussi pour lutter contre les mauvais payeurs, et proposer une expérience client encore plus fluide et sécurisée.



Comment se présente concrètement la solution SlimCollect ?



SlimCollect est la dernière offre que nous avons mise en place afin de suivre les paiements récurrents et les prélèvements via mandat SEPA mais aussi les paiements ponctuels (sans notion de récurrence). Cette offre utilise la technologie Open-Banking appuyée par des agréments d’initiation de paiement (PIS) et d’Information aux services de compte (AIS).



Nous avons deux cas d’usage : le premier est la mise en place du paiement immédiat par initiation de paiement, collecte des données certifiées par la banque du payeur pour l'établissement d'un mandat de prélèvement récurrent et mise en place de l'échéancier des paiements récurrents. Pour le deuxième, il s’agit d’un paiement ponctuel, sans notion de récurrence, qui est très demandé par nos clients notamment pour le recouvrement.



Qu’est-ce-que cela apporte à Vattenfall ? A ses clients ?



L’utilisation de SlimCollect permet à Vattenfall d’apporter à ses utilisateurs un moyen de paiement irrévocable (pas de chargebacks ou de retours possibles) collectant automatiquement les IBAN et réduisant de ce fait les fraudes. L’expérience est ainsi fluidifiée et sécurisée. La collecte automatique de l’IBAN permet en effet l’élimination des erreurs de saisie pouvant créer des impayés.



Pour les clients, l’on peut noter l’apport d’une expérience utilisateur fluide, dans laquelle il n’y a plus besoin d’entrer son IBAN. De plus, le paiement est plus sécurisé que via les autres moyens de paiement traditionnels.



Le secteur du paiement est en pleine transformation, la solution SlimCollect est-elle évolutive ? Quels sont les next steps ?



Le secteur du paiement est effectivement en pleine transformation. Nous avons pensé la solution SlimCollect afin qu’elle puisse répondre de façon sur-mesure aux besoins clients.



L’Open Banking ne se limite pas à juste une connectivité API. Les API sont un moyen pour faire émerger des solutions d’Open Banking. Un bon produit de paiement est le résultat d’une bonne connectivité et de la création de quelque chose d’utile qui délivre de la valeur à nos clients. Dans notre cas, c’est de produire une solution de paiement récurrent adaptée aux nouveaux usages, notamment mobiles et temps réel, en bénéficiant de l’authentification forte



Nous avons pour ambition de lancer SlimCollect sur les autres marchés européens en 2023 tout en travaillant en parallèle à son développement autour des problématiques que ne manquera pas d’amener le "Variable Recurring Payments" (VRP), nouveau moyen de paiement qui vient de débarquer Royaume-Uni en juillet 2022. Ce moyen de paiement n'est pas attendu en Europe avant 2025.



En attendant le lancement officiel en Europe, SlimCollect offre aux marchands un moyen de paiement qui a les mêmes spécificités que les VRPs : rapide, sécurisé et récurrent, mais disponible immédiatement. C'est le mariage de l'initiation de paiement et le prélèvement bancaire, qui d'une part un moyen qui bénéficie des innovations open banking et de l'autre part, un moyen bien connu par les consommateurs européens.















Articles similaires < > La virtualisation du PC en entreprise : la “classe prépa” de l’économie de la fonctionnalité Interview | FINOM et Resistant AI s'associent pour lutter contre la cybercriminalité financière en Europe Interview | Sion Lewis, GoTo