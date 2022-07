Interview | Hub Fintech Europe, un nouvel espace dédié à la Fintech

Pourquoi avoir décidé de lancer le Hub ? Pourquoi maintenant ?



Lancé il y a plus de 4 ans, le Swave a permis à plus de 82 startups d’éclore. Certaines d’entre elles sont passées du stade de l’amorçage à celui d’entreprise internationale dotée de plusieurs dizaines de salariés. Pour ces scale-ups, il manquait un espace adapté à leur maturité avec des services adaptés, tout en gardant cet ancrage à la Défense, au cœur du 4ème quartier d’affaires du monde, qu’elles plébiscitent.



Ces entreprises, comme celles qui les rejoindront comme voisines aux Hub, créent des emplois et un dynamisme fort pour Paris et sa région. C’est donc logiquement, et fort du succès du Swave, que la Préfecture des Hauts de Seine, la Région et la Société Générale nous ont confié cet ambitieux projet.



Existe-t-il déjà un lieu similaire pour les fintech ?

Pas vraiment, il existe de nombreux lieux et d’initiatives pour faire décoller les fintechs, Le Hub Fintech Europe a lui, l’ambition de permettre aux startups qui ont déjà pris leur envol d’exploiter leur potentiel et de se projeter vers l’international. Tous ces lieux d’innovation contribuent à faire de Paris la place majeure pour les fintechs et les insuretechs en Europe. Le Hub doit renforcer cette position avec l’ambition d’être également un lieu d’accueil pour les startups internationales.



Le Hub va même renforcer l’axe entre le palais Brongniart (accueillant notamment France Innovation, Europlace, La Place) et la Grande Arche qui abrite notamment Le Swave, France Fintech, la BPI et désormais … le Hub.



C’est la première fois que tous les acteurs du secteur se regroupent dans un même lieu, avec le soutien fort des institutions publiques (l’Etat, la Région Île-de-France) et de grands groupes comme la Société Générale.



A quelles startups s'adresse ce nouveau lieu ?



Le Hub Fintech Europe s’adresse aux Fintech, Insurtech et RegTech, française ou européenne. Les entreprises innovantes d’autres secteurs contribuant par leur produit ou leurs services au secteur fintech sont également les bienvenues, dans la limite des places disponibles.



Quels sont les 3 avantages principaux du Hub pour les startups ?



• Un hôtel d’entreprise flambant neuf avec un haut niveau de service associé (fibre sécurisée, ouverture des bureaux via smartphone, espace tisanerie & jeux, salle de visio-conférences, vestiaires avec douche, etc.)

• Un lieu en plein cœur du quartier d’affaires, à proximité de toutes les grandes entreprises et ultra accessible

• Un lieu regroupant tout l’écosystème de la Fintech : startups, scale-ups du Next40, institutions, grands groupes, avec une programmation événementielle de haut niveau autour des grands enjeux du moment : finance durable, crypto-actifs, IA, Future of work, RBF, smart contracts, …



Quelles sont les conditions pour faire partie de ce lieu ?



• Déjà … se dépêcher il reste une vingtaine de bureaux !

• Être motivé par le projet et exprimer l’envie de participer à la vie du lieu

• Nous accordons aussi de l’importance aux engagements RSE des candidats en matière d’impact écologique, diversité, parité, …