Interview | Grégoire Cléry, Directeur du marché Expertise Comptable chez Libeo

Libeo, spécialiste européen du paiement de factures entre entreprises, accompagne au quotidien 300 cabinets d’expertise comptable en France et au Royaume-Uni. L’entreprise annonce un partenariat avec Docaposte, référent de la confiance numérique, pour accompagner de manière efficace les cabinets dans leurs processus de digitalisation, et leur proposer une bascule indolore vers un nouveau cadre réglementaire : la facture électronique obligatoire. L’occasion de poser 3 questions à Grégoire Cléry qui a rejoint Libeo au poste de Directeur du marché Expertise Comptable.



Qu’est-ce que la solution Libeo ?



Libeo, outil collaboratif de gestion de factures est une plateforme tout-en-un qui permet à la fois de collecter, de suivre et de payer les factures fournisseurs avec sérénité et d’encaisser ses clients. En plus d’être une solution se connectant très facilement aux divers outils métiers existants et simple à prendre en main, Libeo digitalise et automatise les processus, sécurise les transactions financières grâce à des circuits de validation avancés, tout en mettant fin aux tâches rébarbatives et répétitives liées à la facturation. La plateforme facilite la gestion de trésorerie : centralisation, paiement en un clic, automatisation, analyse et reporting, recouvrement etc. ce qui permet de gagner un temps précieux, et de se libérer de tous les points de douleur liés aux factures.



Pourquoi choisir de cibler les experts comptables ?



Nous avons décidé de proposer les avantages de notre plateforme aux cabinets comptables pour leur faciliter la tâche, et leur permettre de proposer à leurs clients des missions complémentaires, comme la délégation de paiement et le suivi de trésorerie. De plus en plus de cabinets proposent à leurs clients le "full service”. La saisie manuelle des données est fastidieuse, elle peut générer des erreurs, des retards en cascade, des pertes de chiffres d'affaires ainsi qu’une perte de temps importante puisqu’elle nécessite de nombreuses vérifications de conformité et de contrôle. La solution Libeo répond à ces attentes et permet aussi de faciliter la collaboration en interne et avec les clients, gagner du temps et augmenter la productivité.



Plus de 300 cabinets comptables utilisent déjà la solution Libeo aujourd’hui et nous espérons pouvoir accompagner de nombreux autres professionnels dans la mise en œuvre des évolutions technologiques et humaines qui transforment aujourd’hui le métier d’expert-comptable.



Nous avons par ailleurs lancé l’EC Digital Club pour accompagner au mieux les cabinets. Il s’agit d’une communauté en ligne des experts-comptables dans le but de rassembler les acteurs de tout l’écosystème et réfléchir ensemble aux bonnes pratiques, partager les problèmes entre pairs et découvrir des rapports et contenus d’experts inédits.



Quel accompagnement face au nouveau cadre réglementaire ?



Les réglementations évoluent et de nouvelles obligations sont progressivement mises en place. Notamment celle de recevoir d’ici 2024 les factures de façon électronique à travers un portail spécialisé, public ou certifié.



C’est dans ce contexte que nous nous sommes récemment associés à Docaposte, référent de la confiance numérique, pour proposer une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) certifiée, efficace et innovante dans l’accompagnement des cabinets comptables vers ce nouveau cadre réglementaire. Nous proposons ensemble une plateforme de dématérialisation baptisée «Scala». Celle-ci assurera aux professionnels un onboarding simplifié, la collecte et l’émission automatique des factures et le déploiement de nombreux services additionnels (interconnexion aux outils métiers, paiement et encaissement des factures, délégation de paiement, analyse de trésorerie, onboarding clients etc.). Notre objectif étant d’accompagner les experts comptables de façon globale, de simplifier les obligations déclaratives mais aussi d’alléger la quasi-totalité des frais liés à la gestion et au paiement de factures papier.