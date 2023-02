Interview | Gervaise Van Hille, Directrice Générale Colt France

Entre la guerre en Ukraine, une inflation élevée, un resserrement des politiques monétaires des banques centrales et des craintes de récession, le contexte est certes morose, mais la connectivité n’a jamais joué un rôle aussi important. Comment Colt Technology Services s’est-elle adaptée à ce contexte ?



Les évolutions socio-économiques et géopolitiques ont provoqué un retournement majeur de l'activité des marchés de capitaux en 2022 alors que les niveaux de financement de marché avaient atteint des gains record les deux années précédentes. Nous devons ainsi nous adapter à un contexte où la concurrence fait rage entre les principaux acteurs du marché des capitaux. Plus que jamais, chaque milliseconde compte. Nous avons su répondre à toutes les attentes grâce à un temps de latence ultra-faible. Avec notre extranet de services financiers Colt PrizmNet, nous apportons à nos clients la possibilité de pouvoir accéder rapidement, à partir de notre portail en ligne et à un coût optimisé, à toute autre entreprise connectée tout en conservant la totale maîtrise de leurs services. Ce réseau dédié garantit des latences déterministes minimes pour la diffusion de données, logiciels, contenus et services financiers aux quatre coins du monde. Cette faible latence contribue à réduire les effets de glissement (slippage) et les pertes de transactions, tout en augmentant l’efficacité du trading algorithmique.



Quelle est votre valeur ajoutée en tant qu’acteur du marché des capitaux ?



Fournisseur de données de marché agréé depuis le rattachement de MarketPrizm à notre activité, nous apportons des services et des flux de données de marché directs et normalisés à destination des principaux marchés financiers d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord comme New York, Chicago, Sao Paulo, Paris, Londres, Madrid, Francfort, Zurich, Hong-Kong, Singapour ou Tokyo. Nous proposons au-delà du simple service réseau, des solutions performantes tout au long du cycle de vie des transactions. Notre réseau compte plus de 50 routes uniques à faible latence, parmi lesquelles nos liaisons ultra-faible latence entre l’Europe et l’Asie. Nous connectons plus de 80 flux de données de marché et plus de 50 salles de marché sur quatre continents. Nous permettons à plusieurs milliers d’acteurs du marché des capitaux de se conformer aux exigences de la directive MiFID II.



L’idée, est de proposer de la flexibilité aux entreprises dans un marché complexe et hétérogène. Cette agilité permet de transférer et d’échanger un ensemble de flux de données de marché accélérés, normalisés avec une solution à base de circuits logiques programmables sur site (FPGA). Nous déployons également une interface API conviviale qui permet aux entreprises de consommer les flux moyennant un temps de développement minime, ce qui en fait une approche rentable tout en réduisant considérablement les délais de lancement sur le marché.



Pour faire face à l’évolution du marché des capitaux, nous proposons également des services managés de colocation et d’hébergement de serveurs dans plus de 50 salles de marchés et data centres de proximité tierce partie en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et ce, pour toutes les catégories d’actifs (titres, produits dérivés, matières premières, devises, etc.).. Récemment, nous avons également crée des points de présence (PoP) de distribution virtuelle dans le cloud AWS. Les clients peuvent ainsi transférer leurs applications dans le cloud sans avoir besoin d’une infrastructure physique.



Comment se matérialise la transformation numérique du marché des capitaux et quel est le rôle des fournisseurs de services réseau ?



La réduction des délais pour mettre en place les connexions devient une priorité pour les institutions financières qui doivent aujourd’hui être capables d’accéder rapidement aux sources mondiales de liquidité pour atteindre leurs objectifs de revenu.



Les marchés de capitaux abordent une ère où la technologie pilote l'innovation et où les chaînes de valeur digitale évoluent. Adossé à de nouvelles stratégies, le marché des capitaux est en pleine mutation.



Pour l’ensemble des acteurs, l’objectif est de suivre une feuille de route numérique à court, moyen et long termes pour identifier les besoins stratégiques du marché et digitaliser l’ensemble des processus internes et externes. Dans ce contexte, la compréhension des concepts et des enjeux liés à la transformation digitale du marché des capitaux comme le cloud, l’Open innovation, le Big Data, la Blockchain, la mobilité et l’intelligence artificielle est essentielle. Cette mutation renforce le rôle central que joue la connectivité, et c’est là où elle prend toute son importance. Les fournisseurs de services réseau sont engagés dans le mécanisme de transformation et d’adaptation des entreprises aux nombreux enjeux du secteur digital. Par exemple, la nécessité d’automatiser certains processus se fait de plus en plus pressante. De même, la connectivité tient un rôle important dans la stratégie de transformation digitale des acteurs du marché. Ils sont conscients du rôle décisif de la connectivité à faible latence dans la recherche d’opportunités et dans la création de valeur. En déployant correctement les solutions réseau dans un environnement performant, la rapidité d’exécution est assurée.



Selon vous, quelle seront les tendances technologiques de ce marché des capitaux ? A quoi devons-nous nous attendre ?



Sous l’effet conjugué de l’innovation technologique, de la complexité des structures de marché et des réformes réglementaires en vigueur, le secteur des marchés financiers se distingue par des exigences hors norme. La concurrence internationale, la fragmentation et la nécessité de se connecter rapidement à un nombre croissant de places boursières interdépendantes, et de pools de liquidité, ont entraîné une hausse des coûts et de la complexité. Dans ce contexte, les délais de lancement sur le marché, les performances réseau et la connectivité avec un écosystème financier élargi, qui englobe de multiples catégories d’actifs, sont autant d’enjeux critiques pour les entreprises de ce secteur, qui ont besoin de services autonomes modulaires et de solutions complètes et intégrées.



Avec l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs, le marché des capitaux connaît, depuis quelques années, une importante transformation digitale : les acteurs repensent leurs approches stratégiques et développent de nouveaux usages et solutions. Il est important d’observer que l’arrivée de nouveaux acteurs chamboule l’ensemble des segments d’activité des bourses, des marchés boursiers et obligataires et des marchés des changes. Dans les grands centres financiers les acteurs traditionnels doivent s’adapter et repenser leur offre pour demeurer compétitifs mais aussi réfléchir à leur rôle dans ce nouvel écosystème. Le marché des capitaux fonctionne sur la base de plateformes électroniques informatisées. Le tout est connecté à travers le monde et échange une quantité énorme de données à très haut débit. Cela va nécessiter davantage de services réseau et de connectivité fiable et sécurisée et donc, accroître le rôle des fournisseurs.



Pour accompagner la croissance du marché de capitaux, tout en assurant les transformations vertes et numériques, ces fournisseurs devront adapter leurs réseaux et leurs services. Il faut aussi provoquer des changements positifs dans l’industrie technologique, c’est en ce sens que nous nous engageons à atteindre l’objectif de zéro émission nette de carbone pour toutes nos activités d’ici 2030.