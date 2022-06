Interview | François Durvye Directeur Général d’Otium Capital Entretien avec François Durvye, Directeur Général d’Otium Capital



Pouvez-vous me situer Otium Capital ?



Otium Capital est un acteur majeur du capital-investissement en France. Créé en 2009, il constitue le family office de Pierre-Édouard Stérin – le fondateur des coffrets cadeaux Smartbox. C’est à la suite de premiers investissements dont celui, en 2008, dans La Fourchette, plateforme de réservation de restaurants en ligne, que Pierre-Edouard Stérin a souhaité mettre en place une structure visant à accompagner les entrepreneurs avec la double culture d’entrepreneur et d’investisseur. Otium Capital gère aujourd’hui 1 milliard d’€ d’actifs avec plus de 70 participations réparties en venture et en growth/LBO, ainsi que dans plusieurs entreprises côtées.



Quelle est l’actualité d’Otium Capital ?



Otium Capital a récemment signé une exclusivité avec Wonderbox pour la cession de Smartbox Group, et avec Moonpig pour la cession de ses activités au Royaume-Uni. Smartbox Group, créé il y a 19 ans par Pierre-Edouard Stérin, était jusqu’à présent détenu à 99% par Otium Capital. Le rapprochement de Smartbox et Wonderbox ouvre de formidables perspectives pour les deux Groupes qui, en unissant leurs forces et leur savoir-faire vont accélérer la digitalisation de l’offre, les innovations produits et la pénétration de nouveaux marchés.



Ces cessions vont nous permettre d’accélérer les investissements d’Otium Capital dans ses cinq thèses majeures d’investissement. A savoir le Venture Tech, dans lequel Otium Capital est reconnu comme un acteur clé ; le Venture industriel, dans lequel nous avons initié nos investissements en 2022 avec l'ambition d'être un leader en France ; le loisir de proximité, avec l’objectif d’ouvrir 1000 points de vente en dix ans dans le monde ; le Growth et LBO opportuniste et enfin l’immobilier où nous lançons nos premiers investissements.



En parallèle, nous continuons à incuber des projets entrepreneuriaux au sein de notre studio.

Ces investissements permettront de soutenir de façon pérenne les ambitions philanthropiques initiées par Pierre-Edouard Sterin et portées par le Fonds du Bien Commun.



Est-ce qu’Otium Capital procède à des investissements opportunistes et si oui quels sont les critères retenus ?



Oui. N’étant pas tenu, comme le sont les fonds, à une thèse d’investissement stricte, Otium Capital reste systématiquement opportuniste. Et dans ce cadre Otium Capital se base sur trois critères majeurs : que l’opportunité présente un caractère différenciant ou novateur fort ; que le projet puisse être passé à l’échelle et puisse servir un marché profond et que ce projet soit porté par une équipe compétente, complémentaire et engagée.



Justement, dans le contexte actuel d’un marché très tourmenté quel est le sens de votre investissement dans Quantum Genomics ?



Le marché en général et le secteur des biotechs et medtechs en particulier ont subi une forte décote dans les derniers mois, décorrélée de la performance ou du sous-jacent des entreprises, offrant donc de vraies opportunités d’investissement. Comme pour tout autre investissement en venture ou private equity, nous avons donc réalisé notre due diligence de Quantum Genomics en interrogeant des scientifiques impliqués dans les études ou indépendants, les analystes financiers, ainsi que les observateurs compétents de notre réseau afin de nous faire une opinion forte sur les trois facteurs clés cités plus haut.



Nous nous sommes ainsi forgé la conviction que Quantum Genomics présente un potentiel très fort de création de valeur dans les mois et années à venir, au gré des résultats d’études dans l’hypertension artérielle résistante des phases 3 Fresh et Refresh. Notre qualité de family office ne nous imposant pas de date limite dans notre investissement, nous aurons toute liberté d’accompagner la société jusqu’aux succès commerciaux.











