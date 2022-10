Interview | Faire face à des exigences de conformité toujours plus élevées est un défi pour les institutions financières Kader Djouadi, directeur commercial pour l’Europe du Sud et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, explique comment faire face aux nouveaux défis de conformité exacerbés par un climat géopolitique dense.

Pouvez-vous présenter LexisNexis Risk Solutions et décrire votre rôle au sein de l'entreprise ?



Ma formation universitaire m'a préparé à travailler dans le secteur du commerce international et de la gestion des affaires. Mon parcours professionnel me permet de travailler avec les entreprises pour les aider à aligner leurs données analytiques avec une technologie d'information avancée dont elles ont besoin pour l'évaluation du risque de contrepartie et du commerce international.



Chez LexisNexis Risk Solutions, je suis responsable de l'engagement des clients en Europe du Sud. Mon équipe aide les organisations réglementées à renforcer leurs systèmes de conformité en mettant en œuvre des programmes renforcés de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris le dépistage au point d'entrée (sanctions, PEP, presse négative) ; la vérification et l'authentification de l'identité physique et numérique ; et l'analyse des transactions. Nous aidons les entreprises à protéger leurs clients tout en optimisant les coûts par activité pour limiter les risques qui pourraient ternir la réputation des entreprises, mais aussi les informer des sanctions liées aux régulations en vigueur.



Les coûts de conformité en matière de criminalité financière sont liés aux troubles géopolitiques, selon votre dernière étude. Pouvez-vous expliquer comment ?



L'étude LexisNexis True Cost of Financial Crime Compliance in EMEA est une enquête menée auprès de centaines de décideurs dans les domaines du KYC, du contrôle des sanctions en matière de criminalité financière et de la conformité dans 14 marchés en EMEA. Les questions de conformité en matière de criminalité financière sont intrinsèquement sensibles aux changements géopolitiques, et si nous avons constaté une augmentation de ces coûts de conformité en raison de la pandémie, l'instabilité géopolitique de ces derniers mois a influencé les sanctions internationales et rendu certaines transactions financières plus sensibles. C'est un défi majeur de répondre aux nouvelles normes de lutte contre le blanchiment d'argent avec rapidité et prudence, et cela augmente évidemment les coûts de conformité.



Des menaces criminelles évolutives et plus efficaces, des réglementations anti-blanchiment plus strictes, des transactions plus rapides et des exigences en matière de protection des données sont autant d'éléments qui font actuellement augmenter les coûts de conformité.



En France, ces coûts sont les plus élevés de la région EMEA. Quels sont, à votre avis, les facteurs qui conduisent à cette augmentation des coûts ?



Il est vrai qu'en France, nous avons constaté que le coût total projeté de la conformité en matière de criminalité financière est nettement plus élevé que dans les autres marchés de la région EMEA. Juste derrière l'Allemagne, les organisations françaises prévoient des coûts de 27,5 milliards de dollars en 2021, contre 24,8 milliards de dollars en 2020. Cette augmentation de 10 % est attribuable à la répartition des coûts de conformité. Par exemple, les programmes de surveillance des activités suspectes et des transactions sont passés à 26 % des coûts de conformité en 2021, contre 19 % en 2020. Cette augmentation de 44 % depuis 2019 est significative pour les institutions financières qui doivent être vigilantes quant aux transactions suspectes.



Quels sont les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la conformité et comment les relever efficacement ?



Les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la conformité reposent sur une équation qui lie efficacité, rapidité et probité pour des opérations et des flux transfrontaliers de plus en plus complexes. Il existe un lien entre la pandémie, la criminalité en ligne et l'augmentation des nouvelles règles. Les institutions financières doivent être préparées à toute éventualité et être capables de réagir rapidement, un véritable défi que les nouveaux paiements numériques et les crypto-monnaies ajoutent également à ce secteur. L'autre défi pour les professionnels de la conformité est de rester au fait de l'évolution des réglementations, parfois nombreuses et très différentes d'une juridiction à l'autre.



Il s'agit d'exigences extrêmement contraignantes qui ne peuvent être satisfaites qu'avec les bons outils et une approche combinant la technologie multidimensionnelle et des équipes spécialisées. La transformation numérique qui a eu lieu ces dernières années, a été fortement accélérée par la pandémie. Cela devrait servir d'opportunité aux entreprises pour perfectionner leur programme de conformité et ainsi lutter efficacement contre la criminalité financière.

Ma formation universitaire m'a préparé à travailler dans le secteur du commerce international et de la gestion des affaires. Mon parcours professionnel me permet de travailler avec les entreprises pour les aider à aligner leurs données analytiques avec une technologie d'information avancée dont elles ont besoin pour l'évaluation du risque de contrepartie et du commerce international.Chez LexisNexis Risk Solutions, je suis responsable de l'engagement des clients en Europe du Sud. Mon équipe aide les organisations réglementées à renforcer leurs systèmes de conformité en mettant en œuvre des programmes renforcés de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris le dépistage au point d'entrée (sanctions, PEP, presse négative) ; la vérification et l'authentification de l'identité physique et numérique ; et l'analyse des transactions. Nous aidons les entreprises à protéger leurs clients tout en optimisant les coûts par activité pour limiter les risques qui pourraient ternir la réputation des entreprises, mais aussi les informer des sanctions liées aux régulations en vigueur.L'étude LexisNexis True Cost of Financial Crime Compliance in EMEA est une enquête menée auprès de centaines de décideurs dans les domaines du KYC, du contrôle des sanctions en matière de criminalité financière et de la conformité dans 14 marchés en EMEA. Les questions de conformité en matière de criminalité financière sont intrinsèquement sensibles aux changements géopolitiques, et si nous avons constaté une augmentation de ces coûts de conformité en raison de la pandémie, l'instabilité géopolitique de ces derniers mois a influencé les sanctions internationales et rendu certaines transactions financières plus sensibles. C'est un défi majeur de répondre aux nouvelles normes de lutte contre le blanchiment d'argent avec rapidité et prudence, et cela augmente évidemment les coûts de conformité.Des menaces criminelles évolutives et plus efficaces, des réglementations anti-blanchiment plus strictes, des transactions plus rapides et des exigences en matière de protection des données sont autant d'éléments qui font actuellement augmenter les coûts de conformité.Il est vrai qu'en France, nous avons constaté que le coût total projeté de la conformité en matière de criminalité financière est nettement plus élevé que dans les autres marchés de la région EMEA. Juste derrière l'Allemagne, les organisations françaises prévoient des coûts de 27,5 milliards de dollars en 2021, contre 24,8 milliards de dollars en 2020. Cette augmentation de 10 % est attribuable à la répartition des coûts de conformité. Par exemple, les programmes de surveillance des activités suspectes et des transactions sont passés à 26 % des coûts de conformité en 2021, contre 19 % en 2020. Cette augmentation de 44 % depuis 2019 est significative pour les institutions financières qui doivent être vigilantes quant aux transactions suspectes. Les nouvelles réglementations anti-blanchiment et les sanctions internationales créent une nouvelle pression sur les institutions financières qui doivent être toujours plus efficaces et rapides dans le traitement des transactions de leurs clients.Les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la conformité reposent sur une équation qui lie efficacité, rapidité et probité pour des opérations et des flux transfrontaliers de plus en plus complexes. Il existe un lien entre la pandémie, la criminalité en ligne et l'augmentation des nouvelles règles. Les institutions financières doivent être préparées à toute éventualité et être capables de réagir rapidement, un véritable défi que les nouveaux paiements numériques et les crypto-monnaies ajoutent également à ce secteur. L'autre défi pour les professionnels de la conformité est de rester au fait de l'évolution des réglementations, parfois nombreuses et très différentes d'une juridiction à l'autre.Il s'agit d'exigences extrêmement contraignantes qui ne peuvent être satisfaites qu'avec les bons outils et une approche combinant la technologie multidimensionnelle et des équipes spécialisées. La transformation numérique qui a eu lieu ces dernières années, a été fortement accélérée par la pandémie. Cela devrait servir d'opportunité aux entreprises pour perfectionner leur programme de conformité et ainsi lutter efficacement contre la criminalité financière.









Articles similaires < > 71% des DAF considèrent jouer un rôle central dans la réussite de la transformation digitale de leur entreprise Interview | Les enjeux du Cash Management en 2023 Comment le nouveau programme Sovos Partner Network entend-il répondre aux impératifs réglementaires fiscaux à l’international ?