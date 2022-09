Interview | FINOM et Resistant AI s'associent pour lutter contre la cybercriminalité financière en Europe Un entretien Finyear.





Olivier, Martin, pouvez-vous nous en dire plus sur FINOM et Resistant AI ?



Olivier Binet : FINOM est une fintech paneuropéenne B2B qui fournit des services financiers aux entrepreneurs et aux PME en France, en Allemagne et en Italie. FINOM possède sa propre licence d’établissement de monnaie électronique, et prévoit de s'étendre à tous les marchés européens d'ici à 2025. FINOM met à la disposition de ses clients des cartes de paiement et des IBAN locaux. FINOM propose aussi la solution de dépôt de capital la plus rapide et la moins chère du marché français (en 48 heures), des solutions de relances automatiques pour que nos clients soient payés à temps, et des solutions de gestion des dépenses professionnelles… tout pour faire réussir les petites entreprises européennes.



Martin Rehak : Resistant AI fournit des solutions basées sur l'IA pour améliorer les mesures de prévention de la criminalité financière des plateformes fintech novatrices telles que FINOM. Nous utilisons le machine learning depuis plus de 15 ans pour faire la guerre aux cybercriminels, ce qui nous a permis de conduire une veille sur l’évolution de leurs pratiques afin de mieux nous en prémunir. Nous avons lancé Resistant AI en 2019, et sommes soutenus par GV (ex- Google Ventures), Index Ventures, Credo Ventures et Seedcamp.



Comment et pourquoi ce partenariat a-t-il eu lieu ?



Olivier Binet : Fournir à nos clients l'environnement le plus sécurisé pour qu'ils puissent effectuer leurs transactions, sans pour autant leur causer de friction ou d'obstacle, est notre priorité. De plus, la conformité réglementaire fait partie des valeurs phares de FINOM. Nous devons donc nous appuyer sur les outils et les techniques les plus efficaces pour détecter les activités suspectes et stopper le blanchiment d'argent avant qu'il ne se produise. Nous avons naturellement pensé à Resistant AI qui, depuis cinq ans, sécurise avec succès les transactions quotidiennes de centaines de clients (Twisto, Payoneer, Habito...). La solution de Resistant AI améliore notre dispositif interne de surveillance des transactions en ajoutant plus de contexte aux alertes que nous identifions, la capacité de détecter des types peu connus de comportements suspects et de fournir une hiérarchisation intelligente des alertes pour les cas les plus risqués.



Martin Rehak : Resistant AI est ravi d'aider FINOM à améliorer sa propre plateforme de surveillance des transactions et à détecter de façon plus efficace les activités suspectes, qui peuvent provenir de la cybercriminalité financière. Notre solution



Quels conseils donneriez-vous aux entreprises et aux professionnels pour protéger leurs transactions de la cybercriminalité financière ?



Olivier Binet : L'ampleur et la sophistication des tactiques des cybercriminels financiers ne cesse de croître. Leur exploitation des véhicules légaux, à l'insu des entreprises qui en sont victimes, devrait inquiéter tous les professionnels, en particulier les plateformes financières, les banques et tout type de fournisseur de services de paiement, car ils sont les plus exposés. Non seulement ces plateformes sont exposées aux conséquences directes de la criminalité financière, mais elles risquent aussi des sanctions réglementaires de la part des juridictions locales, européennes et extra-territoriales. Cela peut signifier pour ces acteurs bancaires ou financiers l'arrêt de leurs activités ou le paiement d'amendes très élevées, simplement pour avoir été victimes de criminels utilisant leurs plateformes pour financer le terrorisme ou le blanchiment d'argent. D'autre part, les entreprises dépensent des fortunes en fausses alertes. Nos entreprises ne peuvent prospérer que si la confiance règne. Pour obtenir cette confiance, il faut se battre tous les jours, notamment contre la criminalité financière. Ne sous-estimez pas le professionnalisme de ces criminels. Demandez-vous : Qui souhaitez-vous avoir à vos côtés dans votre combat ?



Martin Rehak : Alors que les entreprises ont été forcées de continuer leur transition digitale ces derniers temps, l'automatisation des processus a favorisé une augmentation considérable des volumes de transactions et une demande d'instantanéité de la part des consommateurs qui rendent impossible toute surveillance humaine. Malheureusement, ces mêmes processus automatisés qui servent vos clients sont vulnérables aux cyber-attaques de criminels qui possèdent l'expertise et les moyens nécessaires, et qui ne cessent de sonder les services financiers innovants avant de les exploiter à grande échelle. Selon Europol, jusqu'à 80 % des réseaux criminels actifs dans l'UE infiltrent des structures commerciales légales pour leurs activités criminelles. Des solutions telles que Transaction Forensics de Resistant AI ont été conçues par des experts qui connaissent bien le problème et fournissent le soutien et la sécurité dont les plateformes financières ont besoin pour protéger leurs activités et les transactions de leurs clients.

