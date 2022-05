Interview | Comment Libeo révolutionne le marché du paiement entre entreprises Entretien avec Pierre Dutaret, co-fondateur et CEO de Libeo.

Libeo, la scale-up de référence sur le marché du paiement entre entreprises s’exporte au Royaume-Uni. L’occasion de poser 3 questions à son fondateur et CEO, Pierre Dutaret.



Qui est Libeo, pourquoi avoir choisi de se lancer dans le paiement ?



Libeo est une plateforme B2B utilisée par près de 150 000 entreprises au quotidien pour payer et se faire payer en un clic, sans avoir à renseigner d’informations bancaires. Elle est l’unique techno du marché qui propose le paiement de bout en bout. Un gain de temps considérable au quotidien pour les dirigeants d’entreprises et leurs experts comptables, jusqu’à quinze heures par mois en moins dédiées aux tâches administratives.



Le marché du paiement est en train de considérablement évoluer, il était jusqu’alors tiraillé par des normes complexes et un système archaïque. Déjà révolutionné par le B2C à travers des noms comme Lydia, Revolut ou Qonto, le B2B n’est pas en reste et de nombreuses pousses émergent pour venir faciliter les process. Une révolution pour les entrepreneurs et les décideurs qui croulaient sous la paperasse, risquaient des impayés, des doubles paiements ou des fraudes, et passaient leur temps à se relancer les uns les autres. Cette digitalisation des TPE-PME était plus que nécessaire, et nous avons su être présent au bon moment, et innover en apportant des solutions concrètes aux difficultés de la vie de l’entreprise.



Avec Libeo et son modèle SaaS, nous avons pris le parti d’être disponible partout, sur toutes les applis et outils métiers préexistants, grâce à notre API. Au-delà du temps considérable que nous libérons aux dirigeants d’entreprises, et à leurs experts-comptables, Libeo est une véritable communauté d’entrepreneurs grâce à ses nombreuses fonctionnalités collaboratives et à son réseau unique qui fédère clients et fournisseurs.



Qui utilise Libeo au quotidien ?



Libeo est l’outil de prédilection des TPE-PME : nous sommes extrêmement bien implanté dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, du retail, des commerces, concept-stores et de la franchise, mais également de la santé comme les centres médicaux. Toute structure peut utiliser la plateforme à partir de 20 factures par mois à régler, ce qui est une force car nous pouvons être utiles partout. Nous sommes également très plébiscités par les entreprises qui doivent jongler entre maisons mères et filiales.

Nous permettons de centraliser et d’avoir un véritable suivi des paiements en cours sur toutes les structures, pour ensuite payer en un clic, ce qui change la vie et permet de se concentrer sur d’autres missions, bien plus gratifiantes.

D’autre part, notre solution permet les paiements en devises étrangères grâce à l’intégration de Wise, elle s’adapte donc très bien aux entreprises qui s’internationalisent ou se fournissent à l’étranger.



Quelle est la suite pour Libeo ?



Continuer à nous développer, et à optimiser notre outil pour toujours mieux nous attaquer à chaque “point de douleur” de la vie du dirigeant et celle des directions financières. Nous étions 30 l’année dernière et sommes maintenant 150 collaborateurs. Cette croissance est vertigineuse mais nous sommes extrêmement fiers et toutes les équipes s’investissent énormément dans le projet. Nous sommes la première entreprise à rassembler l’entièreté des acteurs de la chaîne de valeur, ce qui nous a permis de dépasser la techno et d’évoluer. Nous sommes devenus une sorte de hub pour les entreprises où chacun échange, se soutient, vient chercher des conseils, et créer des évènements sur pleins de verticales métiers. Nous souhaitons continuer sur cette voie, et apporter notre connaissance de marché partout dans le monde, à commencer par la Grande-Bretagne qui sera notre premier challenge à l’international.

Nous voulons par ailleurs continuer à opérer des partenariats importants pour développer le meilleur service possible.











