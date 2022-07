Interview | Collibra, Data Intelligence Entretien avec à Laura Sellers, CPO de Collibra.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la création de Collibra ?



L'histoire de Collibra remonte à 2008, lorsque nos cofondateurs étaient des étudiants en Belgique et menaient des recherches sur la technologie sémantique, qui aide les ordinateurs à comprendre et à communiquer le sens des données. Ils ont réussi à développer ce concept pour mettre au point un logiciel qui est finalement devenu très pertinent en raison de la crise financière de 2008, lorsque les banques mondiales ont eu besoin de mieux comprendre les données dont elles disposaient, et la manière dont elles étaient utilisées.



Depuis, Collibra s'est développée pour créer une plateforme de Data Intelligence qui sert de système d'engagement pour les équipes chargées des données, leur permettant de trouver, d'organiser, de gérer, de se fier et de comprendre les volumes colossaux de leurs données. Par ailleurs, plus une entreprise est importante et complexe, plus son écosystème de données l'est également. Aujourd'hui, les grandes entreprises sont souvent victimes d’un « chaos de données », un défi de taille. Pour y pallier, Collibra les aide à mieux comprendre quelles données sont exploitées, d'où elles proviennent et quand elles ont été mises à jour, pour que les entreprises puissent les utiliser en toute confiance pour alimenter leurs décisions.



En quoi l'entreprise est-elle unique ?



Sur le plan technologique, aucune autre plateforme sur le marché actuel n'unifie les traitements de données comme Collibra. Notre solution Collibra Data Intelligence Cloud unifie toutes les données grâce à un catalogue de premier ordre, une gouvernance flexible, une qualité continue et une confidentialité intégrée.



En interne, c'est notre culture qui nous rend uniques. Nous sommes une entreprise axée sur les données, et nos dirigeants sont parfaitement conscients de leur impact sur tous les aspects de l'activité. Nous accompagnons nos clients dans la construction de leurs « Data Offices », mais nous construisons également les nôtres ainsi que nos processus de données avec une vision stratégique à long terme. Nous sommes très impliqués et nous apprenons au fur et à mesure que nous avançons dans ce processus, tout comme nos clients.



Quels sont les principaux défis que Collibra résout dans le secteur financier ?



Les institutions financières comptent sur Collibra pour donner du sens à leur paysage de données, qui souvent est complexe. La majorité des entreprises comprennent aujourd'hui que les données constituent un atout précieux et stratégique. Mais à la différence de leurs autres avantages concurrentiels, plusieurs d’entre elles n'ont toujours pas résolu la question de la gestion de leurs données. En parallèle, le volume de données générées et collectées a augmenté de manière exponentielle, et les nouvelles réglementations – de plus en plus nombreuses – ont obligé les entreprises à considérer la gestion des données plus rigoureusement.



L'approche de Collibra est unique. Nous offrons aux entreprises la possibilité de s'approprier les données dont elles disposent et d'améliorer leur qualité, que ce soit pour la production de rapports par exemple, ou pour la prise de décisions. Nous veillons à ce que les données soient correctement traitées et conformes.



Quels sont vos principaux partenaires ?



Je suis très fière de notre partenariat – récemment renforcé – avec Snowflake. Snowflake Ventures est l'un de nos investisseurs, et nous faisons partie de leur programme accéléré de gouvernance des données. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de Snowflake sur des innovations de pointe pour nos clients communs. Nous venons de lancer Collibra Protect, facilitant la mise en œuvre des politiques par les utilisateurs, garantissant la protection des données dans Snowflake et permettant une meilleure prise de décision. Notre partenariat s'articule autour d’un objectif commun, celui de faciliter la compréhension, la gestion et l'exploitation des données afin que les équipes puissent innover et se développer.



Nous sommes également très fiers des nombreux partenariats stratégiques que nous avons conclus avec des entreprises de renom, telles que AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Tableau, Databricks, Accenture, PwC, ou encore KPMG.



Avez-vous des projets majeurs à nous partager ?



Actuellement, nous sommes particulièrement sensibles au Data Mesh, l'un des sujets les plus importants dans le monde de la donnée. Le bouleversement que nous observons dans le secteur est une énorme avancée vers la Data Intelligence – avec le Data Mesh au cœur de celle-ci. L'un des éléments clés du Data Mesh est que les entreprises passent d'une stratégie de données centralisée à une architecture distribuée moderne, dans laquelle différents domaines d'activité rendent leurs propres données opérationnelles et les fournissent comme un « produit » à d'autres secteurs. Ainsi, les entreprises sont davantage axées sur les données en les rendant plus accessibles, plus sûres et plus interopérables. Notre plateforme prend directement en charge le Data Mesh et nous sommes ravis de nous associer à plusieurs de nos clients qui élaborent leur stratégie sur cette base.



L'amélioration et la promotion de la culture de la donnée constituent une autre priorité majeure pour nous. Il est très important pour nous de développer les connaissances en matière de données et d'aider les entreprises à créer une solide culture de la donnée. Pour un grand nombre de nos clients, les défis ne sont pas seulement d'ordre technologique, mais aussi d’ordre humain et procédural. Donner aux travailleurs de la data les moyens d'être des acteurs du changement dans leur entreprise, et des ambassadeurs de la démocratisation de la donnée est essentiel pour aider les entreprises à pleinement exploiter le pouvoir de leurs données.



Quelles sont les perspectives pour Collibra ?



Nous avons quelques nouveaux produits très prometteurs en développement pour cette année, tous destinés à aider les équipes à accéder rapidement et en toute sécurité aux données pour de meilleures prises décisions. Notre équipe grandit également très vite – nous comptons actuellement 1 200 membres et sommes en train de recruter dans le monde entier.











Articles similaires < > Interview | Samuel Steg, Responsable légal chez Onfido Interview | Essor de la signature électronique et enjeux d’adoption de la dématérialisation Digitalisation de la finance : bien plus qu’un générateur de profit pour les grandes entreprises