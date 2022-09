Interview | Benoit Cordesse, CEO de SENOEE

Qui est Senoee ?

Senoee est une plateforme de Business Intelligence permettant de valoriser un patrimoine d’entreprise, de scénariser et d’anticiper les risques sur celui-ci. Elle a été créée en 2021 au sein de Cabinet Roux (société d'expertise et de conseil sur les sinistres industriels et commerciaux basée à Nantes) comme un outil permettant de collecter, structurer et consolider les données de patrimoine industriel à travers le monde (prix des machines et sites industriels, informations techniques et financières des biens…), et s’est rapidement développée pour devenir une solution digitale à part entière.



Où en est Senoee aujourd’hui ?



Senoee réalise à ce jour un chiffre d’affaires de 1,5 millions d’euros et emploie actuellement 7 personnes dont des développeurs et des spécialistes de la Data.



Elle s’appuie également sur un réseau d’experts basés aux quatre coins du monde qui regroupent et alimentent les données de son outil Senoee Predict. Ce dernier, grâce à un algorithme unique, permet d’établir des benchmarks aussi bien en interne (ex : coûts de maintenance, de remplacement d’une machine), qu’en externe (ex : devis pour évaluer la création d’une ligne de production en Inde ou valorisation dans le cadre d’un projet M&A).



Parmi ses clients, Senoee compte déjà des grands noms de l’industrie, notamment pharmaceutique et automobile, mais également l’un des premiers acteurs français en banque et assurance.



En quoi la solution proposée par Senoee est-elle bénéfique pour ses clients ?



La valeur ajoutée de Senoee est de pouvoir proposer à ses clients une offre sur-mesure, adaptée à leurs besoins, en fonction de la volumétrie et du degré de qualité des données recherchés. En effet, Senoee centralise des données qui jusqu’à présent étaient peu accessibles, car uniquement remontées au cas par cas par des industriels, de façon plus ou moins précise à des fins d’assurance. La structuration et la méthodologie Senoee permettent un gain de temps conséquent et limite le déplacement des experts sur le terrain aux évaluations stratégiques, car les données collectées sont régulièrement mises à jour.

Elle s’adresse aussi bien à des entreprises grands comptes que des ETI, voire PME, afin que celles-ci puissent évaluer leurs risques et prendre des décisions en conséquence.



Mais la solution Senoee s’adresse également aux assureurs et réassureurs, ainsi qu’aux professionnels de la finance, notamment dans le secteur des fusions-acquisitions, toujours en recherche de données plus précises dans le cadre de la valorisation des risques et autres due diligences.



Quelles sont les ambitions de développement de Senoee avec l’arrivée du groupe Ebène au capital ?



Avec l’appui du Groupe Ebène et cette levée de fonds de 2 millions d’euros, Senoee bénéficie ainsi de moyens supplémentaires pour renforcer son déploiement auprès des Risk Managers, auprès desquelles elle est déjà présente, notamment via les réseaux AMRAE et InsurTech, et des directions financières des grands groupes.



Dans ce contexte, Senoee a pour ambition de faire monter en compétence les membres de son équipe actuelle (via des formations en développement, récupération des données…), d’enrichir ses algorithmes et de recruter 2 personnes supplémentaires d’ici janvier 2023, afin de former ses propres experts.

Bien que Senoee prenne son indépendance, l’entreprise va continuer de travailler main dans la main avec Cabinet Roux pour la réalisation des missions nécessaires à la valorisation des actifs des clients. Un accord de partenariat exclusif de 2 ans a d’ailleurs été signé à cette occasion.



Senoee va également pouvoir continuer de s’appuyer sur ses partenaires existants, K-ciope et Matters, pour continuer le développement de la plateforme, expérience utilisateur et technique.