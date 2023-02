Interview | Armand Thiberge, fondateur de Sendinblue

Pouvez-vous nous raconter pourquoi vous avez créé Sendinblue et le besoin auquel vous répondez ?



Après mes études, je suis parti m’installer en Inde où j’ai créé en 2007 une petite agence web, Dual Technology assistant les entreprises dans la création de leurs sites internet. Au bout de quelques années, nous nous sommes rendu compte avec mon associé indien que, au-delà des sites, nos clients avaient besoin de communiquer sur internet mais n'en maîtrisaient pas du tout les codes. C'est là que nous avons décidé d'effectuer un changement stratégique. C’est ainsi qu’en 2012, nous avons créé Sendinblue pour combler ces lacunes. Nous souhaitions rendre les canaux marketing plus efficaces et accessibles aux entreprises à taille humaine, peu importe leur taille ou leur effectif.



Contrairement aux autres solutions marketing construites pour une expertise et des budgets importants, Sendinblue adapte sa suite tout-en-un aux besoins marketing des TPE/PME en croissance, quelle que soit leur ambition, leur taille ou leur secteur d'activité, afin de créer et renforcer la relation avec leurs clients et booster leur business. Ils peuvent communiquer, engager et convertir à partir d'une seule et même plateforme.



La mission de Sendinblue est de démocratiser le marketing digital pour les petites et moyennes entreprises.



Quels services/fonctionnalités proposez-vous concrètement ?



Sendinblue accompagne toute la digitalisation des processus marketing et commerciaux des TPE/PME pour les aider à acquérir et fidéliser leurs clients en ligne par le biais de campagnes de marketing 360°. Notre volonté c’était de mettre à disposition des PMEs un outil qui n’était jusqu’ici accessible qu’aux grandes entreprises. Par exemple, les clients peuvent démarrer par l’envoi de newsletters, aller plus loin avec un outil de chat à intégrer sur leur site, ou créer des scénarios de marketing automation. Nos solutions vont de l’e-mail marketing et transactionnel au SMS en passant par le Chat, CRM, Facebook Ads, la téléphonie ainsi qu’une boîte de réception partagée… Nos solutions boostent le business de nos clients et leur permettent de rivaliser avec les plus grands acteurs du digital.



Qu’est-ce qui différencie Sendinblue de ses concurrents ?



L'une des raisons majeures pour laquelle nos clients nous choisissent est sans aucun doute notre capacité à nous adapter à la croissance de leur activité: la simplicité d'utilisation de notre plateforme, sa puissance et sa modularité.



En effet, nous fournissons un support client et commercial disponible en 6 langues depuis 2012 : Anglais, français, allemand, espagnol, portugais et italien.



Vous avez fait plusieurs acquisitions de start-ups au cours des derniers mois. Pouvez-vous nous expliquer la stratégie derrière ces acquisitions ?



Depuis nos débuts, l’objectif affiché a toujours été de développer notre offre au maximum pour offrir des solutions de marketing et de gestion de la relation clients toujours plus performantes et accessibles aux TPE/PME.



Les acquisitions que nous réalisons nous permettent de proposer de nouvelles offres Sendinblue qui étoffent notre portefeuille de solutions et améliorent la plateforme dans son ensemble. Nous pouvons ainsi répondre à un plus grand nombre de besoins exprimés par nos clients et couvrir l’ensemble de leurs problématiques.



Comment est-ce que Sendinblue se rémunère ?



Pour offrir le maximum de flexibilité, nous avons créé quatre offres d'abonnement pour notre plateforme marketing, de la version gratuite avec 300 e-mails par jour pour tester notre solution, aux abonnements payants avec des packs de fonctionnalités adaptés à la taille de l’entreprise, à son budget et à ses besoins.

Nous misons en fait sur la simplicité d'utilisation - notamment avec le développement de tutoriels, d'outils facilement maniables - et sur des prix compétitifs.



Quels sont les défis liés à votre secteur ? Comment imaginez-vous l’avenir du marketing digital pour les PME ?



Nous sommes très optimistes car nous connaissons l’énorme potentiel de croissance qu’offre le digital à toutes ces PME. Plus que jamais les gens se tournent vers une consommation plus raisonnée, aider les petites entreprises, favoriser le local ou encore les entreprises à taille humaine. C’est là que les TPE/PME ont un rôle à jouer. Certes elles ne peuvent pas apporter la rapidité de service ou les prix sur-compétitifs des géants du web mais elles ont une relation client de proximité, plus authentique.



● Pour autant, face à l’inflation économique, il s'agira de mettre le marketing à l'abri de la crise. Pour ce faire, les entreprises doivent adapter leurs stratégies et se concentrer sur les domaines dans lesquels elles peuvent générer le meilleur retour sur investissement (ROI). En outre, les marketeurs doivent veiller à retenir leurs clients les plus fidèles.



● Alors que les grandes entreprises peuvent évaluer et réorienter leurs stratégies marketing plus facilement car elles disposent de plus de ressources, pour les PME, réorienter leurs plans de marketing en période d'inflation est une tâche difficile. C’est pourquoi Sendinblue a choisi de maintenir les prix de ses services pour ses clients actuels et lancera bientôt une gamme plus large de plans pour les PME afin qu'elles puissent continuer à exploiter et à mettre en œuvre des campagnes de marketing digital et maintenir leurs ventes.



● Dans le secteur du marketing et de la communication aussi, la main-d'œuvre qualifiée fait défaut. C’est pourquoi, les entreprises cherchent des solutions pour décharger au mieux leurs collaborateurs. L’ automatisation du marketing est en train de devenir incontournable. Dans ce contexte, l'intégration de chatbots devient de plus en plus attrayante. Ils aident notamment les petites entreprises à répondre aux questions et à entrer en contact avec les clients qui ont besoin d'aide en dehors des heures de bureau.

ils aident les entreprises à offrir une expérience client améliorée: Une résolution de problème instantanée, Un parcours client plus satisfaisant, une information complète garantie au client et donc un moyen de réduire l’insatisfaction qui pourrait nuire à l’ e-réputation de celles-ci.



● Le commerce multicanal, c'est-à-dire la vente via différents canaux de distribution et places de marché, est déjà une pratique courante depuis longtemps. L'approche omnicanale, qui en est une nouvelle étape, est également discutée depuis un certain temps. Au cours de la nouvelle année, cette tendance va prendre de l'ampleur et se traduire dans la pratique, afin de toujours aller chercher les consommateurs au bon endroit de leur parcours client avec un contenu pertinent.



● Dans le cadre des directives actuelles en matière de cookies, il est de plus en plus difficile pour les marques de personnaliser l'expérience en ligne. De ce point de vue, les données "zero party" - c'est-à-dire les données que les clients partagent intentionnellement et proactivement avec une marque - gagneront encore en importance à l’avenir. C’est pourquoi, les marques et les entreprises doivent trouver des moyens d'inciter les consommateurs à partager activement leurs données.



A quoi Sendinblue attribue-t-il sa croissance (c'est-à-dire à l'expansion des marchés adressables, à la croissance des produits, à la priorité donnée à la fidélisation des clients) ?



Après avoir levé 140 millions juste avant la pandémie, nous pensions que la crise allait ralentir notre croissance mais c’est l’inverse qui s’est produit, ce sont les investisseurs qui ont commencé à nous contacter. Et si dès le début, nous nous sommes positionnés sur un marché en pleine croissance, la crise sanitaire n’a fait que confirmer la validité de notre positionnement, les TPE / PME n’ont jamais autant eu besoin de se digitaliser pour rester en contact avec leurs clients.



Depuis, Sendinblue continue d'avoir une activité résiliente et maintient un rythme de croissance régulier et organique, car il y a toujours une demande continue des clients d’obtenir les bons outils de marketing et de CRM pour gérer et développer leur entreprise.



Notre évolution et la croissance de nos produits passant d'une « simple » plateforme d’email marketing vers une véritable offre de solutions tout-en-un sont le fruit de nos propres innovations et d’acquisitions stratégiques réfléchies (plus de 50% des effectifs de Sendinblue sont dédiés à l’innovation).