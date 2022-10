Interview | Albertine Lecointe, VP Strategy chez Qonto, analyse les tendances de paiement des PME et des indépendants en Europe Entretien avec Albertine Lecointe, VP Strategy chez Qonto.

Qonto, leader européen de la gestion financière des entreprises, a publié des insights sur les habitudes de paiement de 250 000 clients à travers la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Albertine Lecointe, VP Strategy, analyse ces données pour Finyear, et revient sur la valeur ajoutée de Qonto pour les PME et entrepreneurs indépendants.



Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de Qonto ?



Lancée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises, qui simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité, la facturation et la gestion des dépenses des TPE-PME et des indépendants. Avec un produit rapide et innovant, un service client très réactif et des tarifs transparents, Qonto donne aux entreprises le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.



Aujourd’hui, nous servons plus de 300 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie) et employons plus de 900 talents à Paris, Berlin, Barcelone, Milan et Belgrade.



Comment l’idée de créer Qonto est-elle née ?



L'idée de Qonto est née de l'expérience bancaire peu satisfaisante d'Alexandre Prot et Steve Anavi lors de leur première aventure entrepreneuriale. Chronophage, obsolète, le service rendu ne correspondait pas à leurs attentes et à leurs besoins



C’est pour répondre à cette frustration que les deux cofondateurs ont alors décidé de créer l’outil dont ils avaient besoin : Qonto, une solution de gestion financière pour les entreprises, accélérée par la technologie, clarifiée par le design, et accessible au tarif le plus juste.



En quoi Qonto facilite le quotidien des entrepreneurs indépendants dans la gestion financière de leur entreprise ?



Chez Qonto, nous avons un maître mot : la simplicité. Un entrepreneur peut ouvrir un compte bancaire professionnel en quelques minutes (nous facilitons d’ailleurs le transfert de compte), avoir une visibilité immédiate sur ses opérations via une interface fluide, et accéder à un service client réactif et disponible 7j/7 - 24h/24 en France.



Nous facilitons également la gestion financière du quotidien, en proposant par exemple des cartes de paiement à usage unique ou plafonnées pour les collaborateurs, un service de facturation ou encore de gestion des notes de frais, le tout en toute transparence. Enfin, nous avons développé Qonto Connect, une plateforme permettant à nos clients d'intégrer leurs comptes Qonto avec plus de avec plus de 100 outils et applications complémentaires (comptabilité, trésorerie, ressources humaines communication…) pour faciliter la gestion de leur entreprise et se focaliser sur ce qui compte vraiment : leur business.



Quelles données ressortent de votre dernière étude* sur les tendances de paiement des PME et des indépendants en Europe ?



Cette étude nous a permis de dégager trois tendances majeures qui sont, l’augmentation considérable de l’utilisation de la carte entre 2021 et 2022, l’adoption significative des cartes virtuelles, même dans des secteurs plus traditionnels comme la construction, et parallèlement, le traitement hors-ligne en grande majorité des paiements inter-entreprises.



Au regard de la première tendance, nous avons observé une augmentation de près de 11 % du volume moyen des paiements par carte, virtuelle ou physique, sur tous les marchés depuis 2021. Cette hausse est particulièrement forte dans les pays d'Europe du Sud, avec +26,5 % pour l'Italie et +55,7 % pour l'Espagne. Si en France, l'utilisation de la carte a augmenté de 10 %, en Allemagne, un pays connu pour son fort recours notable à l'argent liquide, Qonto a pu enregistrer une hausse de près de 18 %.



Par ailleurs, nous assistons à un véritable boom de l’adoption des cartes virtuelles par les PME et les indépendants d’Europe du Sud, notamment en Espagne, champion incontesté avec une augmentation de 114,9 %, suivie par l’Italie (hausse de 28,1 % entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022). Les cartes physiques restent cependant et de loin, le mode de paiement préféré des clients de Qonto, représentant près de 92,5 % de toutes les transactions au T1 2022 (contre 90,3 % au T1 2021).



Si l’on regarde l’analyse sectorielle, dans le marché de la construction, les transactions par carte virtuelle ont augmenté de 71,6 % entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. De même, les sociétés du transport et de la logistique, ont connu une hausse de 50,4 %.



Les entreprises opérant dans des secteurs traditionnels sont plus susceptibles de payer hors ligne, comme dans la construction, où les entreprises ont effectué plus de 90 % de leurs achats hors ligne. Idem dans le transport et la logistique, près de 88,7 % des transactions étant traitées hors ligne. Les secteurs de la finance et de l’assurance, et de l'information et de la communication, sont pour leur part à la pointe sur les paiements en ligne, avec respectivement 67 % et 50 % de transactions en 2022.



Quels enseignements tirez-vous de ces données ?



Ces chiffres nous révèlent des tendances clés. Les habitudes de paiement des entrepreneurs européens sont de plus en plus consuméristes : l'utilisation de la carte est devenue une norme et les paiements mobiles sont de plus en plus adoptés. La banque de détail a établi une norme en termes d'attentes en matière de produits et de modes d'utilisation.



Chez Qonto, nous avons un objectif clair : offrir à nos clients une expérience de paiement adaptée à leurs besoins. C’est pourquoi nous proposons une large gamme de cartes pour chaque type d'activité ou de secteur**. De l'offre la plus simple à l'expérience premium complète avec notre carte métal X, en gardant à l'esprit notre ADN principal : permettre à nos clients de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour leur activité.





Méthodologie

Le recueil des données par Qonto a été réalisé entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022, auprès de 250 000 clients en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. La classification des secteurs est basée sur les valeurs de la classification NACE d'Eurostat.



Une offre de cartes sur mesure pour chaque besoin



Pour répondre aux différents besoins en constante évolution de ses clients, Qonto propose six cartes professionnelles distinctes avec Mastercard. Toutes les cartes sont compatibles avec Apple Pay et Google Pay :



Cartes physiques :

● One Card - incluse dans tous les plans Qonto, jusqu'à 20 000 € de dépenses et 1 000 € de retrait par mois, 2 % des frais de change en dehors de la zone UE.

● Carte Plus - 6 € HT/mois, jusqu'à 40 000 € de dépenses et 2 000 € de retraits par mois, 1 % des frais de change en dehors de la zone UE.

● Carte Metal X - 20 € HT/mois, jusqu'à 60 000 € de dépenses et 3 000 € de retraits par mois, pas de frais de change en dehors de la zone UE.



Cartes virtuelles :

● Carte virtuelle - gratuite à partir du plan Smart, jusqu'à 20 000 € de dépenses, 2 % de frais de change en dehors de la zone UE.

● Carte Flash - carte virtuelle temporaire pour des dépenses spécifiques, gratuite à partir d'un plan d'affaires, jusqu'à 20 000 € de dépenses, 2 % de frais de change en dehors de la zone UE.



Cartes physiques ou virtuelles :

● Carte carburant - gratuite à 20 € HT (selon la carte choisie), jusqu'à 60 000 € d'achats.











