InterCellar annonce la première vente de vins "en primeur" via la blockchain accessible aux particuliers

Une nouvelle ère dans le négoce de vins bordelais ? Il semblerait que la blockchain version InterCellar permette à des particuliers, pour la première fois, d'accéder aux ventes "en primeur".Pour le millésime 2023, en mai et juin, InterCellar va proposer plus de 70 références prestigieuses, dont Château Cheval Blanc, Château Mouton Rothschild, Château Haut Brion, ou Château Margaux. Cette offre est rendue possible grâce à un partenariat avec l'un des cinq plus grands négociants de la place de Bordeaux. Ces vins d'exception, historiquement réservés en primeur au négoce bordelais, seront disponibles à la réservation dès le mois de mai 2024 sur la plateforme.Les primeurs 2023, physiquement disponibles à partir du premier trimestre 2026, pourront être échangés ou transmis avant cette date en toute sécurité : grâce au jumeau numérique, la bouteille ne quitte pas l’entrepôt sécurisé d’InterCellar avant que le propriétaire final ne la réclame.Le nouveau site d'InterCellar promet une expérience utilisateur mmersive et novatrice, spécialement conçue pour séduire une clientèle plus jeune et passionnée de vins haut de gamme. Cette initiative révolutionnaire témoigne de l'engagement d'InterCellar à repousser les limites de l'expérience vinicole. Grâce à la technologie blockchain, une traçabilité et une liquidité inégalées sont garanties, assurant aux passionnés une immersion totale dans le monde des grands vins.InterCellar est une plateforme Web3 dédiée aux vins et spiritueux qui combine l'authenticité et la traçabilité grâce à la technologie blockchain. Chaque bouteille achetée sur InterCellar est accompagnée d'un jumeau numérique (NFT). La bouteille physique est conservée dans un entrepôt sécurisé, tandis que le jumeau numérique est stocké dans une cave digitale. Le marché secondaire et les nouvelles options de livraison dans plus de 40 pays mettent en évidence la volonté d'InterCellar d’offrir un accès facile et pratique à sa sélection de vins et spiritueux d’exception.La startup bordelaise vient de réaliser une levée de fonds de 1 million d’euros auprès d’une trentaine d’investisseurs et compte également le Groupe Partouche au capital.