InterCellar, un premier tour de table à 1 million biberonné par les investisseurs du WEB3.

Le WEB3 peut-il rendre les vins liquides ? A cette question Maxime Garraud et Louis de Bonnecaze, co-fondateurs de la startup, InterCellar, ont décidé de répondre : oui.Ils ont même souhaité y rajouter une "note" de traçabilité. Et, c'est après avoir passé de nombreux partenariats avec des Maisons de renom telles que Château Malartic Lagravière (Grand Cru Classé de Graves), Champagne Carbon (fournisseur officiel de la formule 1) ou Château Smith Haut Laffite (Grand Cru récemment classé 5e aux World’s best Vineyard et sélectionné par le Roi Charles III lors de sa visite en France), que les deux fondateurs ont réussi à sceller, leur premier tour de table pour un montant de 1 million d'euros.Parmi les investisseurs tech/web3, on compte des personnalités influentes telles que Cyrus Fazel (CEO Swissborg), Bilal El Alamy (CEO PyratzLabs), Sami Chlagou (CEO Cross the Ages), les frères Simonin (Tada/Meria) ou Romain Rafecas (Tremplin numérique), ainsi que des créateurs de contenus notables comme Hugues Trijasse (Frenchstartupper), Alan Sousa Couta (Alantrading) et Mattéo Serpolet(Cryptofutur).Plusieurs vignobles ont également participé au tour de table, dont un grand cru classé de Bordeaux à la renommée internationale. Ces participations soulignent l'intérêt et l'engagement du secteur viticole à moderniser ses processus en utilisant des technologies comme la blockchain.Réinventer la chaîne d’approvisionnement pour résoudre les problèmes de traçabilité et de liquidité InterCellar se distingue en créant des jumeaux numériques pour chaque bouteille vendue sur sa plateforme grâce à des partenariats avec les producteurs et marques. Cette certification à la source profitera à toute la chaîne d’approvisionnement jusqu’au consommateur, garantissant la provenance des bouteilles.En outre, cette technologie optimise la logistique et l’empreinte carbone puisque les bouteilles physiques restent stockées dans un entrepôt alors que seuls les jumeaux numériques se déplacent dans les portefeuilles numériques.Grâce à cette levée de fonds, la société prévoit d'intensifier le développement technique de sa Marketplace afin de permettre à tous les acteurs de s’y connecter, favorisant un réel effet de réseau et maximisant les opportunités de liquidité pour tous les intéressés.L’ambition est fixée : façonner l'avenir de la cave digitalisée.Démocratiser l’accès aux Vins & Spiritueux à une nouvelle génération de consommateurs. InterCellar a récemment signé des partenariats stratégiques qui seront officiellement annoncés en 2024.Ces partenariats contribueront à renforcer davantage la position de la société en tant que leader de l'industrie, en améliorant l'expérience utilisateur, en développant sa visibilité à l'international et en optimisant son processus de sourcing.Parallèlement au développement de sa Marketplace, InterCellar travaille sur la création d'un jeton numérique exclusif à son écosystème. Ce jeton, dont les détails seront dévoilés courant 2024, permettra une gamification de l’écosystème InterCellar dans le but de fidéliser toujours plus les utilisateurs, tout en alignant les intérêts entre les différents protagonistes.», déclare Louis de Bonnecaze, CEO d'InterCellar.InterCellar est une Marketplace web3 dédiée aux Vins & Spiritueux, offrant une expérience unique aux amateurs du monde entier. Grâce à la création de jumeaux numériques pour chaque bouteille vendue,InterCellar réinvente la cave digitalisée et façonne l'avenir de l'industrie des vins et spiritueux. Co-fondée par Louis de Bonnecaze et Maxime Garraud, la startup a déjà collaboré avec des grandes marques du secteur telles que Château Malartic Lagravière (Grand Cru Classé de Graves), Champagne Carbon (fournisseur officiel de la formule 1) ou Château Smith Haut Laffite (Grand Cru récemment classé 5e aux World’s best Vineyard et sélectionné par le Roi Charles III lors de sa visite en France).

