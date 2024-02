Inocap Gestion lance FrenchArtFund, premier fonds dédié au marché de l'art agréé par l'AMF

Pensé par Olivier Bourdelas, fondateur d’INOCAP Gestion, le FRENCHARTFUND est un Fonds Professionnel Spécialisé mixte s’appuyant sur deux moteurs de performances. Deux tiers de l’actif du Fonds sont investis dans des œuvres d’art moderne et contemporain estimées entre 150 000 et 500 000 Euros. Un tiers est placé dans des actions d’entreprises internationales cotées réalisant tout ou partie de leur chiffre d’affaires dans l’art. L’investissement minimum est fixé à 100 000 euros. Il est disponible à la souscription à partir du 01/02/2024.



Pour déployer cette activité, Inocap Gestion a développé un département constitué de 5 spécialistes qui bénéficiera du soutien des 17 autres collaborateurs d'Inocap.



Dans un article des Echos, Olivier Bourdelas a cité Artprice by Artmarket comme référence. Aussi Artprice a publié un communiqué de presse ce lundi 5 février après s'être entretenu avec Olivier Bourdelas afin de vérifier que les deux entités partageaient bien la même vision du monde de l'art.



" Je félicite Olivier Bourdelas pour la création du FrenchArtFund, le premier fonds d'investissement dans l'art régulé par l'AMF. Ce lancement corrobore en tous points nos constats et nos prédictions : la financiarisation du marché de l'art, l'investissement dans l'art comme investissement alternatif et valeur refuge, et l'intérêt des institutions financières. Tout cela n'aurait pas été possible sans la standardisation du marché de l'art et la production d'indices fiables et pérennes produits par Artprice by Artmarket depuis 1997, et qui fournissent désormais des données et indices à valeur ajoutée au FrenchArtFund.



Nous suivrons de près les progrès du FrenchArtFund avec un vif intérêt. Compte tenu de la connaissance approfondie du fondateur du Marché de l'Art et de sa réussite remarquable dans le monde de la finance grâce à Inocap Gestion, qui gère 700 millions d'euros d'actifs, ce lancement impressionnant ne fait qu'ajouter à notre attente.



La place financière parisienne devrait saluer cette initiative intelligente qui confirme la montée en puissance de la France sur le Marché de l'Art mondial ces dernières années, devenant numéro 1 des pays européens en 2023 avec plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. De plus, Christie's et Sotheby's appartiennent à des Français, respectivement à François Pinault et Patrick Drahi. " relate Thierry Ehrmann, fondateur et CEO d'Artprice.



Olivier Bourdelas : « Avec 53 millions de millionnaires et 2 153 milliardaires dans le monde (en hausse de 53 % sur 5 ans), il n'y a jamais eu autant de capitaux investis dans le marché de l'art. L'art, et notamment l'art contemporain, permet de se différencier tout en diversifiant son patrimoine. Depuis 2007, près de 750 musées sont créés chaque année dans le monde. En dix-sept ans, cela fait plus de 10 000. »



L'art pourrait s'envisager comme une valeur refuge en période de crise et d'inflation.



Olivier Bourdelas collectionne les oeuvres d'art depuis 20 ans les œuvres d'artistes de toutes origines. Donateur du Centre Georges Pompidou, il est aussi membre du conseil d'administration de diverses instances culturelles comme la Maison Européenne de la Photographie et la Fondation d'entreprise Neuflize OBC.



FrenchArtFund se concentrera principalement sur les artistes du Artprice Global Top 500 (en termes de chiffre d'affaires annuel des enchères). Ces œuvres seront principalement des peintures réalisées par des artistes d'après-guerre et contemporains dans une fourchette de prix comprise entre 150 et 500 000€.





AL ALLAIN