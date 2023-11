Indy lève 40M€ auprès de BlackFin Capital Partners, La Maison et iXO Private Equity

Indy, solution d'accompagnement de bout en bout dédiée aux indépendants (de la création de l'entreprise à la gestion au quotidien) vient d'officialiser une levée de fonds de 40 M€ (en Série C ) auprès de BlackFin Capital Partners, La Maison Partners et iXO Private Equity. Objectif : 1 million de clients indépendants à l'horizon 2027. Pour ce faire, la plateforme de services va, dès janvier 2024, proposer l'ouverture de comptes pro (en s'appuyant sur une solution en marque blanche) et déployer la notoriété de sa marque. "Nous sommes la seule offre qui soit vraiment dédiée aux indépendants, dans leur accompagnement de bout-en-bout. Le tout dans un contexte où les entreprises se portent assez mal - ce qui favorise le travail en indépendant - et, à un prix assez low-cost" relate Julien Zakoian, le CEO d'Indy. Arrivé il y a un an et demi, le directeur général est venu prêter main forte aux fondateurs, pour, en particulier, déployer la stratégie marketing, vente, acquisition clients... Il travaille donc, aux côtés de Côme Fouques (co-fondateur) concentré sur les sujets produits, tech et finance. "Quant à Pablo Larvor et Romain Koenig, les autres co-fondateurs, ils se consacrent à toute la partie Engineering, architecture de la solution." Pour son modèle, la startup a fait le choix du freemium. Indy est un outil gratuit pour les indépendants qui souhaitent de l'accompagnement dans le choix des statuts, la création d'entreprise, la comptabilité et bientôt l'ouverture de comptes professionnels. Le système propose un abonnement à partir de 20 euros par mois afin de permettre la réalisation de déclarations fiscales et sociales obligatoires. Cette série C porte à 86M€ le total des fonds levés par l'entreprise depuis sa création en 2016 à Lyon notamment auprès de fonds de renoms comme Kerala Ventures, Alven et Singular qui demeurent au capital (1M€ en 2018, 10M€ en 2019, 35M€ en 2021). D'ici à la fin de l'année 2024, les effectifs de l'entreprise devraient doubler pour atteindre 400 personnes. Avant peut-être de regarder vers des horizons plus lointains mais pas avant un an et demi... Anne-Laure Allain

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.