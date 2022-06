Industriels : petite checklist des fondamentaux pour réussir en Asie-Pacifique et en Chine

Non seulement l’usine sera concurrentielle si elle est high tech, mais les bureaux doivent également être équipées des dernières technologies pour prendre les bonnes décisions grâce à l’analyse de données.Plus les éléments individuels qui composent l’infrastructure sont coordonnés, plus ils travailleront efficacement ensemble, et seront fiables. Une source unique d’information est un avantage.Plus qu’un effet de mode, l’IoT permet de collecter des données, d’évaluer et de prendre des décisions éclairées tout en augmentant la rentabilité et la productivité de l’entreprise. Les objets connectés et la robotique sont des atouts pour la compétitivité des industries.Les cyberattaques existent dans le mon de entier. La protection ne doit pas concerner que les logiciels, mais également les réseaux.Même à des milliers de kilomètres, il doit être possible d’avoir une vision d’ensemble de la production.Les applications du cloud sont multiples entre le stockage de données et l’utilisation de logiciels complexes. Un usage exhaustif permet de faire des économies, de décentraliser l’information pour permettre une meilleure collaboration, et de rendre les processus plus efficaces.Une infrastructure fiable et une bonne connectivité sont indispensables pour le bon fonctionnement des solutions IoT, des outils de communication modernes et des applications d’entreprise comme l’ERP.Les experts de la Chine et de l’Asie-Pacifique sont des aides précieuses pour se conformer aux législations locales et éviter des amendes. Ils peuvent également être un bon soutien pour communiquer en Chinois avec les interlocuteurs non anglophones.Aymerick Iloki, Business Manager chez China Telecom Europe