Hyperline : un nouveau tour de table à 10 millions de dollars mené par Index Ventures

Cette levée de fonds porte le total des fonds d'amorçage d'Hyperline, dirigés par Index Ventures, suivi d'Adelie Capital, à plus de 14 millions de dollars. La startup a reçu sa première tranche d'investissement d'amorçage (4,4 millions de dollars), en juin 2023. Au cours des 18 mois qui ont suivi, la base de clients de la startup s'est multipliée par plus de 20, passant d'une poignée d'adopteurs précoces à plus de 150 petites et moyennes entreprises de logiciels et de technologie, dont Infinit, Veesion, Gladia, Qobra, Ocus et ScorePlay. Aujourd'hui, l'entreprise sert des clients générant jusqu'à 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels, offrant une compatibilité avec toutes les devises et tous les modèles commerciaux, et la possibilité de facturer des clients dans le monde entier.



Hyperline a été fondée à Paris en 2022 par Lucas Bédout et Clément Garbay qui travaillaient auparavant ensemble en tant que VP Engineering et Engineering Manager chez Spendesk. Chez Spendesk, ils ont été témoins directs des défis et des frustrations liés à l'intégration d'un système de facturation pour une entreprise SaaS à croissance rapide avec des structures de tarification complexes. Chez Hyperline, ils ont constitué une équipe senior et expérimentée qui comprend des experts du secteur de la fintech, de l'ingénierie et de la facturation provenant d'entreprises telles que Pigment, Payhawk et Payfit.