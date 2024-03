Hivemind Capital Partners lance son Digital Culture Fund dédié à l'art version WEB3

Matt Zhang, fondateur et associé directeur de Hivemind, déclare : « T out au long de l'histoire, la technologie innovante a été un catalyseur de nouvelle création de richesse, déclenchant d'importants changements culturels. Nous constatons que ce modèle se reproduit avec la technologie web3, qui ne se contente pas de redéfinir la façon dont nous interagissons avec et investir dans l'art mais donne naissance à une culture numérique native plus large. Lancé au Royaume-Uni, le Hivemind Digital Culture Fund est composé de pièces emblématiques qui représentent et célèbrent ce changement, offrant aux collectionneurs une chance de diversifier leurs portefeuilles et de faire partie d'un Nous pensons que ce mouvement est prêt à croître dans les années à venir.



Richard Skeet, associé directeur et responsable de la recherche, déclare : « Les beaux-arts constituent depuis longtemps une classe d'actifs alternative captivante pour fournir une réserve de valeur diversifiée ; cependant, naviguer dans le paysage de l'art numérique présente des défis uniques. Cela nécessite non seulement une compréhension approfondie des beaux-arts et des caractéristiques distinctes du paysage Web3 et de son public, mais aussi la capacité de prendre des décisions stratégiques au bon moment dans un marché émergent. Chez Hivemind, nous visons à atténuer ces défis pour nos investisseurs, en offrant une solution simplifiée mais élégante. une façon de s’engager de manière significative dans l’art numérique. "