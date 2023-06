Accueil Envoyer Imprimer Partager Hexa souhaite dupliquer son modèle de startup studio. Hexa, l’écosystème qui réunit les startup studios eFounders (SaaS), 3founders (Web3) et Logic Founders (fintech), dévoile aujourd’hui son offre pour permettre à des entrepreneurs de lancer de nouveaux startup studios. En effet, pour que ces derniers prennent vie, la structure est à la recherche de ses futurs fondateurs afin de répliquer son modèle dédié à l’entrepreneuriat collaboratif à d’autres industries.





Une nouvelle manière d’entreprendre

Le modèle de startup studio démocratisé par Hexa offre une alternative à l'entrepreneuriat traditionnel et permet aux individus qui souhaitent lancer une startup de le faire en s'entourant d'une équipe ayant déjà réussi.



Hexa souhaite à présent répliquer ce modèle qui a fait ses preuves dans le SaaS (eFounders), la fintech (Logic Founders) et le web3 (3founders), à de nouvelles verticales. En effet, Hexa a lancé à travers ses studios plus de 35 entreprises, dont 3 licornes (Front, Aircall, Spendesk), avec plus de 700 millions € levés, 2800 emplois créés, 7 sorties réalisées et un portefeuille valorisé de plus de 5 milliards $.



Aujourd’hui, Hexa dévoile son offre pour permettre à des entrepreneurs de lancer un startup studio au sein de la structure. Cette offre consistera en la mise à disposition de toute l’infrastructure nécessaire pour créer et diriger un startup studio. Cela inclut les fonds nécessaires pour lancer plusieurs startups en parallèle, une marque pour attirer les fondateurs de startups, une équipe mutualisée pour accélérer leur développement et enfin un réseau pour qu'elles puissent lever des fonds et devenir indépendantes.





" Après ma première aventure entrepreneuriale avec Fotolia, j'avais de nombreuses idées de startups mais je ne savais pas comment toutes les réaliser. C’est précisément cette situation qui m’a amené à co-fonder eFounders avec Quentin. Grâce au modèle de startup studio, j’ai réussi quelque chose d’inimaginable : cofonder plus de 30 entreprises en seulement une décennie, aux côtés d'entrepreneur(e)s exceptionnel(le)s. Aujourd'hui, grâce à l'infrastructure Hexa, nous offrons à d’autres personnes l'opportunité de faire de même en utilisant un modèle éprouvé. C'est une toute nouvelle approche de l'entrepreneuriat qui s'offre à elles. ” déclare Thibaud Elziere, cofondateur de Hexa.



En quête de profils entrepreneuriaux créatifs et spécialisés

Chaque fondateur de studio génère des idées d’entreprises dans un secteur précis, puis trouve les entrepreneurs pour incarner ces dernières. Le studio se place alors comme cofondateur opérationnel et les accompagne de l’idée initiale, au lancement de l’activité, jusqu’à l’accélération de la startup et sa première levée de fonds.



Pour créer et diriger ces nouveaux studios, certains critères sont donc requis :

Avoir une expérience préalable en tant qu’entrepreneur, de la création d’entreprise à sa maturité.

Posséder une expertise dans le domaine du studio qu’il ou elle va être amené à fonder et diriger.

Faire preuve de créativité pour générer sans cesse de nouvelles idées et convaincre d’autres entrepreneurs de s’associer avec lui ou elle.



“ Après avoir vécu de multiples aventures entrepreneuriales chez Mention et Colette.club, j'ai pris la relève du studio emblématique eFounders pour continuer à créer les entreprises B2B SaaS de demain. Cette manière d'entreprendre n'existe nulle part ailleurs et me permet, grâce au soutien d'Hexa, de n'avoir aucune limite dans la création de startups. ” témoigne Matthieu Vaxelaire, Fondateur et Lead du studio eFounders.



À propos d’Hexa

Hexa réunit les startups eFounders (SaaS), Logic Founders (fintech) et 3founders (web3). En soutenant ces start-ups studios et en créant de nouveaux, Hexa a pour mission d’accompagner les entrepreneurs à créer et développer de meilleures entreprises.

HEXA Climat, santé, éducation, cybersécurité, IA, agritech, industrie 4.0, ou encore proptech sont les nouvelles verticales que souhaite développer Hexa.Une nouvelle manière d’entreprendreLe modèle de startup studio démocratisé par Hexa offre une alternative à l'entrepreneuriat traditionnel et permet aux individus qui souhaitent lancer une startup de le faire en s'entourant d'une équipe ayant déjà réussi.Hexa souhaite à présent répliquer ce modèle qui a fait ses preuves dans le SaaS (eFounders), la fintech (Logic Founders) et le web3 (3founders), à de nouvelles verticales. En effet, Hexa a lancé à travers ses studios plus de 35 entreprises, dont 3 licornes (Front, Aircall, Spendesk), avec plus de 700 millions € levés, 2800 emplois créés, 7 sorties réalisées et un portefeuille valorisé de plus de 5 milliards $.Aujourd’hui, Hexa dévoile son offre pour permettre à des entrepreneurs de lancer un startup studio au sein de la structure. Cette offre consistera en la mise à disposition de toute l’infrastructure nécessaire pour créer et diriger un startup studio. Cela inclut les fonds nécessaires pour lancer plusieurs startups en parallèle, une marque pour attirer les fondateurs de startups, une équipe mutualisée pour accélérer leur développement et enfin un réseau pour qu'elles puissent lever des fonds et devenir indépendantes.” déclare Thibaud Elziere, cofondateur de Hexa.Chaque fondateur de studio génère des idées d’entreprises dans un secteur précis, puis trouve les entrepreneurs pour incarner ces dernières. Le studio se place alors comme cofondateur opérationnel et les accompagne de l’idée initiale, au lancement de l’activité, jusqu’à l’accélération de la startup et sa première levée de fonds.Avoir une expérience préalable en tant qu’entrepreneur, de la création d’entreprise à sa maturité.Posséder une expertise dans le domaine du studio qu’il ou elle va être amené à fonder et diriger.Faire preuve de créativité pour générer sans cesse de nouvelles idées et convaincre d’autres entrepreneurs de s’associer avec lui ou elle.” témoigne Matthieu Vaxelaire, Fondateur et Lead du studio eFounders.réunit les startups eFounders (SaaS), Logic Founders (fintech) et 3founders (web3). En soutenant ces start-ups studios et en créant de nouveaux, Hexa a pour mission d’accompagner les entrepreneurs à créer et développer de meilleures entreprises.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Sequoia breakup will expose go-local consequences Keensight Capital étend sa présence internationale avec l’ouverture d’un bureau en Amérique du Nord Qualium Investissement clôture la levée du fonds Qualium Fund III à plus de 500 M€