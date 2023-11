Hexa lève 20 millions d'euros pour son startup studio

Hexa, ex-e-Founders vient de dévoiler un tour de table de 20 millions d'euros. Si le startup studio a recueilli l'appui de Family Offices (dont il n'a pas révélé les noms), il est surtout fier de pouvoir compter parmi ses investisseurs des BA qui faisant partie de sa famille et qui ont grandi grâce à son accompagnement comme : Luc Pallavidino (Yousign), Adrien Van Den Branden (Canyon), Paul Vidal (Collective) et Arnaud Schwartz (Marble). Parce que Hexa, ou plutôt e-Founders est un startup studio fondé en 2011 par Quentin Nickmans & Thibaud Elziere qui n'est autre que le fondateur de FOTOLIA. Une nouvelle aventure entrepreneuriale qui a permis l'éclosion de pépites (voire de Licornes si le mot est encore autorisé) comme Front, Aircall ou Spendesk. Aujourd'hui, alors que l'expertise d'eFounders est bien identifiée dans l'accompagnement de plateformes BtoB, le startup studio souhaite s'accomplir dans des aventures plus verticales orientées, IA, Healtech, Climate, Agritech, l'éducation ... D'où le changement de nom survenu il y a quelques mois. Mais les fondateurs semblent vouloir aller plus loin dans la "verticalisation" de leur modèle selon une information révélée par le média spécialisé TechCrunch. Jusqu'ici, lorsque la startup accompagnée était en maturité de lancer sa première levée de fonds, Hexa / eFounders faisait appel à son club d'investisseurs (le e-club). Désormais, un SPV (un véhicule d'investissement dédié) devrait être créé à chaque levée et seuls les investisseurs d'Hexa auraient la possibilité d'investir dans le véhicule (d'où une large collecte pour cette levée). Hexa devrait garder 30 % du SPV. Selon les informations partagées par Thibaud Elzières, une seconde collecte devrait avoir lieu très prochainement (peut-être pour satisfaire ceux qui n'avaient pas saisi l'occasion dès la première fois). En attendant, les équipes d'Hexa et leurs pépites ont pris place dans leurs nouveaux locaux de 800 m2 : La Cristallerie dans le 9 ème arrondissement à Paris. Qui devrait, selon les fondateurs, devenir un lieu de vie dédié à l'entrepreneuriat comme l'était The Family, à l'époque... Anne-Laure Allain

