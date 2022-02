Hardbacon lance de nouvelles fonctionnalités liées aux cryptomonnaies et un comparateur de plateformes

Hardbacon, une application de finances personnelles utilisée par plus de 35 000 Canadiens, annonce aujourd’hui le lancement d’un comparateur de plateformes de cryptomonnaies et de nouvelles fonctionnalités de suivi des cryptomonnaies, signalant l’incursion de l’entreprise dans le marché des cryptomonnaies.



La cryptomonnaie est rapidement devenue une nouvelle réalité du marché et un élément essentiel de la vie financière des Canadiens. En fait, un sondage publié l’été dernier, réalisé par Hardbacon, révèle que 1 Québécois sur 4 a des cryptomonnaies dans son portefeuille, incluant le Bitcoin (80 %) et l’Ethereum (69 %).



Hardbacon est fier d’adopter la nouvelle forme de monnaie avec de nouvelles mises à jour qui permettent aux Canadiens d’ajouter leurs portefeuilles de cryptomonnaies dans l’application Hardbacon, ainsi que d’ajouter diverses cryptomonnaies à leur liste de surveillance.



« Les utilisateurs de Hardbacon peuvent déjà suivre leurs actions, leurs FNB, leurs soldes bancaires et leurs dettes dans notre application. Compte tenu de l'importante croissance des cryptomonnaies, il était tout à fait logique de leur permettre de suivre leurs cryptomonnaies également », déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon.



De plus, les Canadiens peuvent tirer parti d’un nouveau comparateur de plateformes de cryptomonnaies pour comparer rapidement des dizaines de plateformes de négociation de cryptomonnaies canadiennes, ce qui apporte de la transparence à l’ensemble du marché. Le nouvel outil de comparaison des cryptomonnaies de Hardbacon est facile à utiliser et offre aux Canadiens une plus grande visibilité sur les différents frais à payer lorsqu’ils négocient des cryptos.



« Avec Hardbacon, nous nous sommes donné pour mission d’aider les Canadiens à trouver les meilleurs produits financiers pour leurs besoins et à économiser sur les frais, a déclaré Julien Brault. Chaque mois, nous aidons 200 000 Canadiens à choisir des cartes de crédit, des prêts hypothécaires et des courtiers en ligne, entre autres secteurs, et nous les aidons maintenant à choisir la bonne plateforme de cryptomonnaies. »



Le nouveau comparateur de plateformes de cryptomonnaies de Hardbacon pour aider les Canadiens à tirer le meilleur parti de leur argent et de leurs investissements est maintenant accessible à Hardbacon.ca/fr/comparateur/cryptomonnaies/.



À propos de Hardbacon

Hardbacon a pour mission d’aider les Canadiens à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les hypothèques, cartes de crédit, comptes de banque, courtiers en ligne et robot-conseillers. Vous pouvez télécharger Hardbacon dans l'App Store et sur Google Play Store.

Hardbacon.ca