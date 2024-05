Grayscale investment : démission du CEO, Michael Sonnenshein, bientôt remplacé par Peter Mintzberg, ex-Goldman Sachs

Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d'actifs cryptographiques au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Mintzberg au poste de PDG, à compter du 15 août 2024, date à laquelle Mintzberg rejoindra également Conseil d'administration de Grayscale. Mintzberg succède à Michael Sonnenshein, qui a quitté son poste pour poursuivre d'autres intérêts. Dans l'intervalle, le directeur financier de Grayscale, Edward McGee, assumera le rôle de directeur général chargé de diriger l'entreprise.



Mintzberg a plus de 20 ans d'expérience au sein des plus grands gestionnaires d'actifs du monde, avec une expérience avérée en tant que cadre supérieur pour le développement et la direction de stratégies de croissance.



« Peter est un leader stratégique exceptionnel doté d'une expertise mondiale auprès des gestionnaires d'actifs les plus importants, ce qui est un élément essentiel pour positionner Grayscale pour sa prochaine phase de croissance » a déclaré Barry Silbert, fondateur et PDG de DCG.

« Je suis ravi de voir ce qu'il accomplira chez Grayscale dans son prochain chapitre alors que la société continue d'élargir sa gamme de produits d'investissement tournés vers l'avenir. »



« J'admire depuis longtemps la position de Grayscale en tant que principale société de gestion d'actifs cryptographiques, et je suis honoré de rejoindre l'équipe la plus talentueuse et pionnière du secteur. Il s'agit d'une période passionnante dans l'histoire de Grayscale, qui continue de capitaliser sur l'élan sans précédent de la classe d'actifs » a déclaré Mintzberg.



« Je tiens à remercier Michael pour sa gestion de Grayscale, ayant rejoint l'équipe en 2014 et occupant le poste de PDG depuis 2021. Michael a guidé Grayscale de 60 millions de dollars à environ 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion et à travers sa victoire judiciaire historique contre la Securities and Exchange. Commission, qui a permis à Grayscale de transférer le premier ETF Bitcoin au NYSE Arca aux côtés des plus grands acteurs de la finance traditionnelle » a déclaré Silbert. "Nous lui souhaitons le meilleur."



« Cela a été un honneur et un privilège de travailler aux côtés de personnes aussi intelligentes et passionnées pour faire de Grayscale un titan de l'industrie au cours de la dernière décennie », a déclaré Sonnenshein, « En particulier, je tiens à remercier Barry Silbert pour sa vision et son partenariat, ainsi que pour m'avoir confié la direction des activités de Grayscale. La classe d’actifs crypto se trouve à un point d’inflexion important et c’est le bon moment pour une transition en douceur. Je souhaite à l’équipe Grayscale plein succès dans son prochain chapitre. »



Mintzberg rejoint Grayscale après avoir travaillé chez Goldman Sachs où il occupe actuellement le poste de responsable mondial de la stratégie de gestion d'actifs et de patrimoine. Avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction mondiaux dans les domaines de la stratégie, des fusions et acquisitions et des relations avec les investisseurs chez BlackRock, OppenheimerFunds et Invesco. Mintzberg a plus de deux décennies d'expérience et possède une connaissance approfondie d'un large éventail de types de clients et de classes d'actifs, développant et exécutant des stratégies et innovant pour stimuler la croissance. Mintzberg a débuté sa carrière chez McKinsey & Co. à New York, San Francisco et São Paulo, en se concentrant sur les secteurs des services financiers et de la technologie.



En 2018, Mintzberg a été reconnu comme un leader latino-américain en finance par l'Alumni Society. Mintzberg a également été sélectionné comme David Rockefeller Fellow dans la promotion 2016-2017 par le Partnership for New York City. Il est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie de l'Université fédérale de Rio de Janeiro et d'un MBA de l'Université Harvard.



Au cours de la dernière décennie, Grayscale a lancé une suite de dix-neuf produits d'investissement cryptographiques permettant d'accéder à la classe d'actifs cryptographiques dans un emballage familier et transparent, tout en servant de ressource éducative pour le public investisseur, en travaillant avec les décideurs politiques et les régulateurs pour faire progresser les actifs cryptographiques. dans le périmètre réglementaire et en développant les capacités commerciales de l'entreprise et la meilleure équipe de sa catégorie.