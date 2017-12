Generis Capital crée le premier fonds de private equity institutionnel en partenariat avec une association de chefs d’entreprises, Réseau Entreprendre

Lancé à l’initiative de Generis Capital avec le soutien de Bpifrance et de la Caisse des Dépôts, qui ont chacun investi 12,25 M€, ce FPCI est le premier fonds constitué en partenariat avec une association de chefs d’entreprises en France, à savoir Réseau Entreprendre®, qui regroupe 14 000 chefs d’entreprises en France et à l’international. Sa mission : accompagner des entrepreneurs à fort potentiel de création d’emplois pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d’entreprise. Réseau Entreprendre® a participé à des milliers de success stories dont Michel & Augustin, Envie de Fraise, Sushi Daily, Géolid, My Little Paris, Mano Mano ou encore OoGarden.



« Entreprendre et Croissance 1 » a pour objet d’apporter des fonds propres et quasi fonds propres aux entreprises qui souhaitent accélérer leur croissance avec un focus particulier sur les entreprises accompagnées par Réseau Entreprendre®. Le fonds compte réaliser ses investissements sur deux segments, pour ¾ de la taille du fonds en direction des entreprises matures avec des tickets pouvant aller jusqu’à 5 M€ et pour ¼ de la taille du fonds en direction des jeunes entreprises en accélération avec des tickets allant jusqu’à 2,5 M€.



Ce véhicule d’investissement s’inscrit dans la famille des fonds ISR issue de l’économie sociale et solidaire en ce qu’il est un fonds de partage et de redistribution des gains au profit d’une association reconnue d’Utilité Publique qui oeuvre pour la création d’emplois et le développement de l’entreprenariat en France depuis plus de trente ans. Ce fonds s’appuie à la fois sur le savoir-faire d’une société de gestion et sur une communauté de chefs d’entreprises actifs et aguerris dont la vocation est de faire réussir des hommes et des femmes qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale et la reprise d’entreprises. Réseau Entreprendre® offre à ses lauréats un accompagnement réalisé à 100% par des chefs d’entreprise bénévoles et adapté au stade de maturité de l’entreprise grâce à ses trois programmes : Start, Booster et Ambition.



« Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Generis Capital, acteur de la finance solidaire, pour apporter à nos lauréats les moyens de leurs ambitions dans un cadre qui respecte nos valeurs d’entrepreneurs engagés, du don de soi, de la personne et de la réciprocité » déclare Frédérique Jeske, directeur général de Réseau Entreprendre®.



« Faire du capital investissement autrement est la marque de fabrique de Generis Capital depuis sa création et ce fonds, première initiative de ce type sur le marché du private equity, est la démonstration qu’il existe de nouveaux modèles pour créer de la valeur pour l’ensemble de l’écosystème : investisseurs, entrepreneurs, associations et fondations. La thèse d’investissement de ce fonds est de combiner rendement financier et rendement social en s’appuyant sur une communauté d’entrepreneurs engagés qui accompagnent pendant trois ans ceux qui se lancent dans l’entreprenariat » déclare Thibaut de Roux, directeur général et fondateur de Generis Capital.



Les investisseurs ayant participé au premier closing sont Bpifrance, la Caisse des Dépôts, BNP Paribas Cardif, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Banque Populaire Rives de Paris, Crédit Coopératif, Esfin et Groupe AGRICA. Un second closing sera organisé prochainement pour accueillir d’autres investisseurs institutionnels.



À propos de Generis Capital Partners :

Generis Capital Partners est une société de gestion dédiée au capital investissement dont le métier est de financer et accompagner la croissance des PME en France et à l’international. Generis Capital Partners est une société indépendante, fondée par Thibaut de Roux et dont les actionnaires de référence sont tous des entrepreneurs parmi lesquels Jacques Veyrat. Generis Capital gère à ce jour €200m et compte 37 participations en France et à l’international (Allemagne, Royaume-Uni, Europe du Sud et Scandinavie). A ses origines acteur pionnier du venture loan en France, Generis Capital Partners a développé depuis bientôt 10 ans sa marque de fabrique autour de l’innovation et de la thématique « faire du capital investissement autrement ». Acteur de la finance solidaire, Generis Capital a créé en 2011 les premiers fonds de private equity français de redistribution et partage des gains en partenariat avec une association de chefs d’entreprises, Réseau Entreprendre®. L’équipe de gestion est composée de 10 professionnels cumulant plus de 88 années d’expérience dans le capital investissement. Les associés travaillent ensemble depuis 2003 et ont géré ensemble un portefeuille de plus de 180 participations en Europe, Asie et Etats-Unis. Depuis sa création en 2008, Generis Capital a réalisé 104 investissements et 49 cessions/sorties.



A propos de Réseau Entreprendre®

Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez sur la base d’une conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Son idée : faire réussir des entrepreneurs à potentiel de création d’emplois en leur transmettant le savoir-être et l’expérience de chefs d’entreprise en activité, au travers d’échanges de pairs à pairs. L’objectif : faire émerger les PME et ETI créatrices d’emplois dans nos territoires.

Aujourd’hui, Réseau Entreprendre c’est 14 000 chefs d’entreprise répartis dans 10 pays. Les chefs d’entreprise bénévoles de Réseau Entreprendre accompagnent chaque année plus de 1 000 nouveaux lauréats, des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise.

reseau-entreprendre.org



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Bpifrance.fr



A propos du groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires.

Reconnu par son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.