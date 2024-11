Gemini arrive (enfin ?) en France

Gemini, c'est l'acteur crypto qui fait toujours un peu parler. Parce que son nom fait directement référence à ses fondateurs. - des jumeaux -, parce que ses fondateurs, les frères Winklevoss (Cameron et Tyler), sont entrés dans l'histoire du WEB2 comme les potentiels malheureux co-fondateurs de Facebook, une petite réussite qui aujourd'hui se nomme META.Sur le plan de la crypto, ils ont été plus chanceux. Ils vont miser sur le Bitcoin dès 2013 et ce alors qu'il ne valait qu'une poignée de dollars. Le Bull Run de 2017 va faire d'eux les premiers milliardaires en crypto-monnaie.Entre temps, en 2015, ils montent Gemini Trust Company qui devient, entre autres, un des premiers exchanges d' Ethereum et l'une des premières plateformes à se déployer sur des produits dérivés.Ils ont même lancé leur propre stablecoin le Gemini Dollars (GUSD), un jeton ERC-20 basé sur Ethereum.La plateforme permet de déposer, conserver, acheter et vendre plus de 70 actifs numériques. C'est donc aujourd'hui cette plateforme qui arrive en France.Pays qui viendrait en quelque sorte, couronner, le parcours de la plateforme en Europe. Car dès 2021, Gemini s'est dotée d'une directrice générale Europe, Gillian Lynch. Passée par la banque et la finance dite traditionnelle, elle fut, par exemple l'head of retail de Bank of Ireland. Et cela tombe bien, puisqu'en 2023, Gemini décide de faire l'Irlande son siège pour l'Europe.Depuis Dublin, la plateforme a conquis 20 pays de l'UE. Pour la France, qui a semblé un poil plus difficile a conquérir, la plateforme a officialisé l'obtention de son enregistrement PSAN début 2024 Dans les faits, elle est enregistrée en tant que telle à l'AMF sous le matricule E-2023 - 105 depuis le 12 décembre 2023.Gemini, pourrait donc proposer ses services de crypto-exchange en France depuis près d'un an. Alors pourquoi ce délai ? Plusieurs possibilités complémentaires semblent se présenter.Les frères Winklevoss, ont toujours défendu la réglementation comme moyen de diffusion à grande échelle de la crypto-monnaie. D'où la volonté de viser en particulier MICA, et la conformité au futur règlement européen, plutôt que la conquête d'un nouveau pays ?Par ailleurs, ils auraient aussi pris le temps "d'affiner et d'optimiser leur plateforme afin de s'adapter au public français". La traduction du site est donc disponible tout comme la gamme complète de service. Autre possibilité, la France semble présenter certains enjeux pour eux. La communication évoque un "marché clé" pour GeminiAnne-Laure Allain