Franklin conseille le Groupe Sprint dans le cadre de la reprise de Planet Cards

Parmi les 5 offres de reprise formulées, c’est celle du Groupe Sprint qui a été retenue par le Tribunal de commerce de Toulouse par un jugement arrêtant le plan de cession ce jeudi 31 mars 2022. La reprise de Planet Cards va permettre la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi des deux sites de production basés en métropole toulousaine et marseillaise.



Crée en 2004, Planet Cards est un acteur incontournable de la carterie personnalisable en France et en Allemagne et emploie 66 salariés. En 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 7,9 M€.



Les difficultés de la société ont débuté à partir de 2017 en raison d’un projet de diversification ayant nécessité des investissements conséquents. La crise du Covid-19, période à laquelle la société devait engager son retournement, a accentué les difficultés de Planet Cards. Son activité a connu un net recul de 30 % entre 2019 et 2020. En effet, les événements intrinsèquement liés au carnet de commandes de Planet Cards ont connu un arrêt total (mariage, cérémonies religieuses, anniversaires).



Dès lors, en dépit de la procédure de sauvegarde ouverte en mars 2021, les difficultés de la société et la persistance de la crise sanitaire ne permettaient pas au groupe d’envisager une poursuite d’activité et un maintien de l’emploi en l’absence d’un repreneur.



Un appel d’offres a donc été initié dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 31 janvier dernier.



5 offres de reprise ont été formulées dont celle du Groupe Sprint. “Le projet de Sprint, sa capacité à retourner des entreprises en difficulté et la reprise des deux sites de production assurant le maintien de l’emploi a su convaincre les organes de la procédure, les représentants du personnel ainsi que le tribunal” explique Numa Rengot, conseil du Groupe Sprint.



Effectivement, le groupe n’en est pas à son coup d’essai. L’acquisition de Planet Cards constitue la 19ème opération de croissance externe depuis 2011 dont 4 reprises de fonds de commerce à la barre du tribunal de commerce, ce qui fait du Groupe Sprint (plus de 600 collaborateurs), un acteur incontournable du marché de l’imprimerie en France.



L’acquisition d’une imprimerie Web-to-Print en B2C va permettre à ce groupe d’accroitre la diversification de ses activités et renforcer son positionnement.



CBF (Luc Fourquie, Thibaut Patard-Piedmont, Pauline Chemitlin et Benjamin Jurlina) est intervenu sur le dossier en tant qu’administrateur judiciaire.



Egide (Alix Brenac) est intervenu sur le dossier en tant que mandataire judiciaire.

Le Groupe Sprint était conseillé par Franklin (Numa Rengot, Pierre Dupuys, Emilie Gassier et Marouan Fawzi).



