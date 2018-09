France | Nominations leaders finance - 28 août - 3 septembre - 10 septembre - 17 semptembre 2018

17/09/2018 - Veolia - Laruelle Claude - Directeur général adjoint en charge des finances

17/09/2018 - Paragon ID - Garvey Clément - Directeur général délégué en charge des fonctions opérations et finances

17/09/2018 - Bourbon - Hochoa Thierry - Directeur général adjoint en charge des finances et de l'Administration

17/09/2018 - Euralis Groupe - Nioche François Xavier - Directeur administratif et financier

17/09/2018 - Comdata France - Litou Sébastien - Directeur financier

17/09/2018 - Prismaflex International - Cormoreche Luc - Directeur administratif et financier

17/09/2018 - Fluigent - Mercier Sabine - Directeur administratif et financier

17/09/2018 - Larousse - Babin Nicolas - Directeur financier

17/09/2018 - Hachette Livre - Houel Nathalie - Directeur du contrôle de gestion du groupe et adjoint au secrétaire général

17/09/2018 - Swiss Life France - Potiez Anne-Françoise - Directeur juridique et fiscal

17/09/2018 - Mazars France - Noizet Alice - Associé au sein de l'activité Comptabilité judiciaire

10/09/2018 - Arquus - Cusset Christian - Directeur financier IT stratégie et plan produit

10/09/2018 - Suez - Nicolas Jean-Baptiste - Directeur financier France et responsable des activités financières Eau et Recyclage France

10/09/2018 - Vivarte - De Roux Benoît - Directeur financier Groupe

10/09/2018 - Polylogis - De Miras Céleste - Directeur administratif et financier

10/09/2018 - Banque Rhône-Alpes - Cougnot Catherine - Directeur du contrôle

10/09/2018 - Orrick Rambaud Martel - Olléon Laurent - Partner au sein du département Fiscalité

10/09/2018 - Bureau Veritas Group - Chabas François - Vice-président exécutif et directeur financier

10/09/2018 - CBRE France - De Klopstein Frédéric - Directeur capital market & asset management

03/09/2018 - Hines France - Aupetit Sébastien - Directeur asset management

03/09/2018 - Compagnie financière Richelieu - Fondeur Sylvain - Directeur finances et développement

27/08/2018 - Institut national de la santé et de la recherche médicale - Cruzol Laurianne - Directeur des affaires financières

27/08/2018 - Lumibird - Vallalta Pierre - Chief financial officer