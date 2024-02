Forum Incyber : 5 lauréats récompensés dans le cadre du Prix de la Start-up Forum Incyber 2024

A l’image du Forum InCyber qui est de plus en plus international, nous avons ouvert l’année dernière le prix à des entreprises européennes. Et cela fonctionne ! Nous avons reçu 20 dossiers de sociétés étrangères. Nous avons même le plaisir de voir 2 sociétés suisses, DuoKey et Saporo, monter sur le podium. La victoire de Snowpack, dont la technologie est issue de recherches menées au CEA, montre aussi l’importance essentielle de la recherche en cybersécurité.

Nous sommes très fiers et honorés de l’obtention du Grand Prix de la start-up Forum InCyber 2024. Au-delà de la notoriété que procure une telle reconnaissance, elle confirme que l’Invisibilité sur Internet, principe phare de notre technologie, fournit des nouvelles réponses innovantes, pragmatiques et accessibles dans la protection des systèmes d’information étendus de tous les acteurs économiques, petits, grands et critiques

Nous sommes très heureux d’avoir reçu ce prix pour nos travaux de recherche ayant débouché sur des solutions hautement sécurisées permettant aux utilisateurs de s’identifier en ligne sans risques pour leur vie privée et sans risque de fraude. Le Forum InCyber est devenu une référence en Europe pour les organisations à la recherche des meilleures solutions de sécurisation. Ce prix est pour nous l’opportunité de faire connaître nos produits à plus de clients en France et à l’international. IDAKTO est le partenaire technologique de France Identité Numérique qui vise à dématérialiser les documents d’identité pour un usage de services en ligne avec un niveau élevé d’assurance au sens de la réglementation Européenne eIDAS

C'est pour nous un immense honneur d’avoir reçu le prix de l'Impact Opérationnel. Celui-ci témoigne de notre dévouement à l'innovation et à l'excellence vers un but unique : industrialiser la rétro-ingénierie pour mesurer la résistance de la cybersécurité et auditer un logiciel sans son code source. Cette distinction renforce notre fierté, notre engagement et notre réputation en tant qu'acteur majeur de notre secteur. Elle nous conforte dans notre volonté de porter fièrement les couleurs de la French Tech à l'échelle internationale.

Nous sommes honorés de la reconnaissance accordée par le jury du Forum InCyber. Notre équipe, tout entière dédiée à fournir à nos 1ers clients des solutions de chiffrement robuste, a été le pilier de notre ascension. Le Calcul Multi Parties (MPC) de DuoKey se révèle prometteur et scalable mondialement, que ce soit dans le luxe, l’automobile ou la finance

En participant au Prix de la start-up Cyber du FIC, Saporo souhaitait obtenir une reconnaissance au niveau européen auprès d'un jury de haute volée. C'est chose faite et nous en sommes très fiers ! En pleine croissance et au cœur de l'innovation, c'est à nous ainsi qu'à toutes les autres start-ups, secteur public et privé de proposer un futur cyber souverain en Europe.

Au travers du Prix de la start-up Forum InCyber, l’événement participe activement au dynamisme de la filière cyber, avec notamment un espace innovation sur le salon qui rassemble chaque année de nombreuses start-ups et un événement associé, le InCyber Investor Day, qui réunit l’ensemble des protagonistes de l’investissement en cybersécurité.Guillaume Tissier, directeur du Forum Incyber : “Snowpack développe une technologie de VIPN (Virtual & Invisible Private Network) qui protège les utilisateurs, données, composants du SI et services web exposés sur Internet, en les rendant INVISIBLES des hackers. Cette technologie, brevetée, prémunit de nombreuses attaques et élimine tout besoin de confiance dans l’infrastructure internet.Frédéric Laurent, CEO de Snowpack : “.”propose une solution permettant de passer de l'identité physique à une identité numérique réutilisable et souveraine. La start-up permet d’établir des relations de confiance entre des utilisateurs et des fournisseurs de services publics ou privés en garantissant des transactions simples, sécurisées, et respectueuses des données personnelles, du début à la fin de la démarche en ligne.Hassan Maad, CEO d’iDAKTO: “.”s’est positionnée dans le domaine de l’industrialisation de la rétro-ingénierie afin d’offrir des solutions aussi bien clé-en-main que sur-mesure à destination des professionnels de la cybersécurité et les éditeurs d’applications. La start-up développe un produit qui permet d’automatiser la rétro-ingénierie des applications mobiles et embarquées, sans accès au code source de façon à identifier si il y a des vulnérabilités ou des pb par rapport à des fonctions de sécurité exigé par des référentiels que ce soient des standards industriels ou sur-mesureGeorges-Bastien Michel, CEO de Reversense : “Duokey aide les entreprises à faire face au défi de la sécurisation de leurs données cloud et bridges. La start-up apporte des solutions technologiques de chiffrement qui garantissent que les fournisseurs cloud ne soient pas capables d'interpréter les clés de chiffrement. Des entreprises aux administrations et gouvernements, ces derniers peuvent stocker des informations sécurisées via la division entre plusieurs acteurs de la clé de chiffrement.Nagib Aouini, CEO de DuoKey : “.”permet aux organisations d'accroître leur cyber-résistance en hiérarchisant et en réduisant les risques liés à l'accès des utilisateurs. En utilisant l'IA et les technologies graphiques pour analyser les données de configuration et d'accès des utilisateurs, Saporo évalue la résistance des organisations aux attaques et identifie les évolutions qui auront le plus d’impact pour augmenter leur cyber-résistance.Olivier Eyries, CEO de Saporo : “Farah RIGAL, Présidente du jury, Vice-présidente, Cheffe adjointe des services mondiaux de cybersécurité, EVIDENOlivier ALLEMAND, RSSI, EDFJean-Michel ANDRÉ, CIO / Vice-président des systèmes d’information, Groupe SEBGénéral Marc BOGET, Commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, Gendarmerie nationaleAlain BOUILLÉ, Délégué Général, CESINBernard CARDEBAT, Directeur Cybersécurité, ENEDISGil DELILLE, Conseiller senior en matière de cybersécurité et de risques informatiques, GROUPE CRÉDIT AGRICOLEJulien DREANO, RSSI Groupe, FRAMATOMEYseult GARNIER, Responsable département cybersécurité industrielle, SNCFFrançois LAVASTE, Directeur exécutif TIKEHAU CAPITAL et vice-président d’ECSOWilliam LECAT, Directeur d’investissements, CYBER IMPACT VENTURESThierry MANCIOT, Responsable de la cybersécurité numérique pour les affaires industrielles, SANOFILaurence THOMAZEAU, Vice-présidente du groupe, RSSI / DPO, AIR LIQUIDEYann BONNET, Directeur Général Délégué, CAMPUS CYBERFlorent KIRCHNER, Coordinateur de la stratégie nationale pour la cybersécuritéSteeve HUIN, COO de Startup BootcampOlivier GUÉRIN, Chef adjoint du bureau technologies & innovation, ANSSIA propos du Forum InCyberLe Forum InCyber est aujourd’hui le principal événement européen sur la sécurité et la confiance numérique.L’événement, qui associe un forum, un salon et un sommet en présence de nombreuses institutions et entreprises françaises et étrangères, regroupe l’ensemble de l’écosystème de la sécurité numérique et du numérique de confiance : clients finaux, offreurs de services et de solutions, administrations, collectivités, organismes de recherches, associations. Forum InCyber InCyberÀ propos du Prix de la start-up Forum IncyberRemis dans le cadre du Forum Incyber, le Prix de la start-up a pour objectif d'encourager l'innovation et l'entreprenariat dans le secteur de la cybersécurité. Constitué d'utilisateurs finaux, de fonds d'investissement et de représentants du secteur public, son jury de haut niveau distingue chaque année plusieurs entreprises innovantes. Il est organisé en partenariat avec Eviden.