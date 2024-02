Arianee et Polygon CDK, pour une blockchain dédiée ?

Nous pensons que Polygon CDK a le potentiel de révolutionner les industries bien au-delà des domaines de la crypto et de la finance. Nous sommes heureux de voir Arianee, une plateforme qui a travaillé avec certaines des plus grandes marques mondiales sur des cas d'utilisation réels, commencer à construire avec Polygon CDK

Grâce à cette intégration avec le Polygon CDK, Arianee vise à aider les marques à construire leurs infrastructures blockchain de la manière la plus sécurisée, évolutive et rentable possible.Arianee, qui développe une infrastructure de données utilisateur basée sur la propriété permettant des passeports de produits numériques pour les actifs du monde réel, et PolygonLabs, une société de développement de logiciels construisant une architecture de mise à l'échelle Ethereum pour les protocoles Polygon, ont annoncé le développement aujourd'hui.Arianee a utilisé le PolygonChain Development Kit (CDK), une base de code open-source pour lancer des chaînes L2 basées sur la preuve de zéro connaissance avec une évolutivité illimitée et une liquidité unifiée, pour développer une couche 2 (L2) optimisée et dédiée.Ce lancement permettra aux marques d'exploiter le plein potentiel des passeports numériques de produits (DPP) et des jetons d'engagement à très grande échelle.L'association Arianee, composée de plus de 40 marques telles que Audemars Piguet, Breitling, Panerai, Mugler, Moncler, et bien d'autres, a choisi Polygon - l'une des blockchains les plus économes en énergie à l'échelle d'Ethereum - pour permettre aux entreprises ayant la capacité de déployer une nouvelle infrastructure de données clients, nativement dynamique et contrôlée par les utilisateurs, complétant les données de première et de tierce partie.Depuis 2018, Arianee est l'un des protocoles les plus utilisés au monde, avec plus de 1,5 million de DPP et de jetons d'engagement frappés par 50 marques dans différents secteurs, notamment le luxe, l'horlogerie, la mode, les marques grand public et le divertissement.À l'approche de la prochaine réglementation européenne sur les DPP, les passeports numériques de produits deviennent la norme et les marques l'adoptent peu à peu. L'industrie horlogère - notamment Breitling, IWC, Richard Mille et Vacheron Constantin, qui font partie de l'association Arianee - a été pionnière dans l'utilisation des DPP pour débloquer de nouvelles opportunités en matière d'engagement et de transparence des consommateurs.Dorénavant, Arianee permettra aux marques d'exploiter une chaîne d'application spécifique (appchain) optimisée et dédiée à la couche 2 (L2), alimentée par Polygon CDK, pour lancer leurs propres passeports de produits numériques et jetons de fidélisation.En outre, étant donné que cette appchain L2 alimentée par ZK est sans permission, toutes les marques et tous les développeurs pourront l'utiliser pour concevoir des infrastructures hautement personnalisables, rentables, sécurisées et performantes adaptées à leurs besoins spécifiques.Par conséquent, les marques bénéficieront désormais du meilleur des deux mondes, en profitant de toutes les caractéristiques du protocole Arianee Protocol ainsi que des avantages du Polygon CDK, notamment :● Évolutivité et performance : haute performance alimentée par la technologie de pointe ZK pour répondre à la demande croissante d'un grand nombre de transactions à la vitesse de l'éclair.sur le réseau.● Sécurité & souveraineté : protection contre les attaques et les vulnérabilités potentielles.● Interopérabilité & compatibilité EMV : Toutes les marques utilisant la norme ERC-721 pour frapper leurs passeports numériques peuvent intégrer leur infrastructure dans le protocole Arianee avec Polygon CDK. Cela améliore la communication et la collaboration entre les différents protocoles et chaînes.● Flexibilité : une capacité à maintenir des caractéristiques et des capacités uniques sur de multiplesréseaux de blockchain.● Un espace de blocs unifié dédié à chaque application garantit que l'expérience de l'utilisateur n'est pas affectée par une activité élevée étrangère sur le réseau. Il fournit [...] de meilleures performances avec un débit dédié.● Gestion de la rentabilité : permet aux marques et aux développeurs de mieux gérer les coûts liés au fonctionnement du protocole, tels que les frais de gaz, les smart contracts, la monnaie, etc." Nous avons cru très tôt à l'écosystème Polygon, et avons travaillé sur le mainnet [...] avec plusieurs de nos clients. Aujourd'hui, notre décision de construire une puissante appchain L2 alimentée par le CDK du Polygon nous permet d'offrir à nos clients un service de qualité. Polygon CDK, nous permet de franchir une nouvelle étape importante dans la construction de solutions basées sur la blockchain où la performance, l'évolutivité et l'efficacité sont des normes." a déclaré Pierre-Nicolas Hurstel, PDG et cofondateur d'Arianee.Ce développement est un pas en avant pour l'ensemble de l'écosystème, faisant progresser la mission commune d'Arianee et de Polygon Labs de donner accès à des solutions performantes et évolutives aux marques désireuses de construire des projets évolutifs.", a déclaré Marc Boiron, PDG de Polygon Labs.Fondée en 2018,exploite la puissance des passeports numériques des produits, en les transformant en données de propriété riches pour favoriser des relations plus profondes et adopter de nouveaux modèles d'affaires circulaires. Les produits d'Arianee aident à redéfinir la relation que les marques entretiennent avec leurs clients en transformant chaque produit et chaque acte d'engagement en un point de contact spécifique, offrant des expériences de marque significatives et personnalisées. Ces produits sont de nouveaux outils qui génèrent un retour sur investissement instantané pour les marques et enrichissent l'expérience des clients.rassemble de grandes marques telles que le groupe Richemont, le groupe L'Oréal, Breitling, Paris Fashion Week, Moncler, Panerai, Mugler et Lacoste, ainsi que des partenaires technologiques, dont POAP et The Sandbox, dans sa vision de construire le nouvel internet de la propriété.A propos de Polygon Labs :Polygon Labs développe des solutions de mise à l'échelle Ethereum pour les protocoles Polygon.Polygon Labs s'engage avec d'autres développeurs de l'écosystème pour aider à rendre disponible une infrastructure blockchain évolutive, abordable, sécurisée et durable pour Web3. Polygon Labs a initialement développé une suite croissante de protocoles pour les développeurs afin d'obtenir un accès facile aux principales solutions de mise à l'échelle, y compris les couches 2 (rollups zéro connaissance), les chaînes latérales, les chaînes spécifiques à l'application et les protocoles de disponibilité des données. Les solutions de mise à l'échelle initialement développées par Polygon Labs ont été largement adoptées, avec des dizaines de milliers d'applications décentralisées, des adresses uniques dépassant les 350 millions, 1,6 million de contrats intelligents créés et 3 milliards de transactions totales traitées depuis la création de l'entreprise.Le réseau existant du Polygon héberge certains des plus grands projetsWeb3, tels que Aave, Uniswap et OpenSea, ainsi que des entreprises bien connues, telles que Robinhood, Stripe et Adobe. Polygon Labs est neutre en carbone avec l'objectif de mener Web3 à devenir carbone négatif.Si vous êtes un développeur Ethereum, vous êtes déjà un développeur Polygon !