Finyear s'associe au premier baromètre métiers dédié à la rémunération dans les fonds d'investissement

" Voilà la feuille de route des équipes depour le lancement de ce premier baromètre métiers dédié aux fonds d'investissement.Calmon Partners Executive Search ? C'est déjà LE partenaire de Finyear pour notre Jobboard dédié aux métiers dans la finance. Et pour cause, le média et le cabinet de recrutement appartiennent au même groupe : Calmon Partners Group. A l'occasion du lancement de ce baromètre en partenariat avec Mind Research, nous renforçons les synergies. Et, les lecteurs de Finyear seront parmi les premiers à recevoir les résultats de cette enquête. ... "Parmi", car toutes les personnes qui participeront à cette études recevront les résultats dévoilés en Octobre.Toutes les données transmises sont confidentielles et seront anonymisées. Aucun nom ne sera cité dans notre étude ! Il vous suffit de répondre à 4 questions si vous êtes salarié et 5 questions si vous êtes côté Employeur :Né en 2020,est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international.Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group.

