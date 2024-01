Fintech Investor Network & Ecosystem : présentation de la plateforme le 18 janvier

FINE, Fintech Investor Network and Ecosystem fera sa présentation officielle ce jeudi 18 janvier à 10h au cours d'un Webinar. Un événement virtuel qui permettra de lever un peu plus le voile sur cette initiative bien concrète financée par le Conseil européen de l'innovation et l'Agence exécutive pour les PME de la Commission européenne.Le projet qui a été lancé officiellement à Paris (France) au siège des coordinateurs du projet, Finance Innovation, les 20 et 21 septembre derniers, est doté d'un programme sur 2 ans.Sa vocation ? Créer un environnement plus dynamique qui favorise l'innovation et aide les entreprises à se développer au-delà des frontières en fédérant les membres de l'écosystème fintech.Le consortium du projet est composé de huit partenaires de six pays européens, experts de l’écosystème des fintechs et des startups : Paris EuroplaceFinance Innovation (FR), F6S Network (IE), CrowdfundingHub (NL), AcrossLimits (MT), Impulse4Women (ES), The Fintech Corridor Company (IE), Asociatia Romana de Fintech (RO), et Truffle Capital (FR).Pour en savoir plus, rendez-vous le jeudi 18 janvier à 10h, pour le Webinar de présentation.👉🏻10h - 10h25 : Présentation du projet, de son écosystème et de la cartographie des investisseurs👉🏻 10h25 - 11h : Intervention d'experts des écosystèmes de l'investissement et de la fintech :Denise McQuaid, Mentore, Conseillère et Directrice de Co:cubedMilen Ivanov, Directeur Associé de Sofia Angels VenturesSuzanne Wisse - Huiskes, du Comité d'Investissement du fonds InvestEU👉🏻 11h - 11h30 : Présentation de la plateforme FINE et des prochaines étapes clés du projet