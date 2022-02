Finary lève 8M€ pour démocratiser la banque privée

Précurseur sur le suivi de patrimoine grâce à sa solution unique en Europe, Finary mise une nouvelle fois sur l’innovation pour devenir la première Fintech à pénétrer le marché de la banque privée.



Inédit en France : dans le cadre de cette levée, Finary donnera l’opportunité à tous de devenir actionnaire dès 10 euros.



9 mois seulement après son Seed, Finary poursuit sa dynamique et boucle un nouveau tour de financement opéré en deux temps. Une levée de 8 millions d’euros, menée par ses investisseurs historiques Speedinvest et Y Combinator. Les fondateurs de licornes de la fintech tels que Steve Anavi et Alexandre Prot (Qonto) ou encore Eric Demuth (Bitpanda) participent également à ce nouveau tour de table. Finary complètera cette levée avec une opération inédite en France : l’ouverture de son capital à ses utilisateurs via une opération de crowdfunding pour leur donner l’opportunité de devenir actionnaires de l’entreprise à partir de 10 euros.



Mounir Laggoune et Julien Blancher ont créé Finary en partant d’un constat personnel : il n’existait pas de solution satisfaisante pour facilement suivre l’ensemble de son patrimoine, de façon automatique et sécurisée. Après avoir lancé la version web en mars 2021, puis les applications mobiles en octobre 2021, la Fintech est devenue en seulement quelques mois la référence sur son marché. Elle a réussi à fédérer plus de 30 000 utilisateurs qui suivent actuellement près de 10 milliards d’euros de patrimoine.



Finary poursuivra en 2022 son développement sur 3 axes stratégiques :



● L’innovation, avec la transformation de la plateforme en une véritable banque privée digitale proposant un accompagnement sur-mesure à ses utilisateurs

● L’internationalisation, avec le lancement de 3 nouveaux marchés (Royaume-Uni, Allemagne et Suisse) et des milliers de nouvelles intégrations bancaires

● L’équipe, avec le recrutement de 25 nouveaux talents en France et en Europe



Finary réinvente le concept de banque privée



Cette levée de fonds va permettre à Mounir Laggoune et Julien Blancher d’accélérer vers une nouvelle stratégie fondée sur l’innovation et l’audace. D’ici quelques mois, Finary sera en mesure de pénétrer un marché encore confidentiel et jusqu’alors réservé à une élite fortunée, celui de la banque privée. Avec un objectif : réinventer son concept pour qu’il soit en phase avec les besoins des investisseurs nouvelle génération. Une stratégie qui permettra à Finary de multiplier son nombre d’utilisateurs par 10 afin d’atteindre 300 000 utilisateurs fin 2022.



Pour Mounir Laggoune, CEO et co-fondateur de Finary : “Nous avons lancé Finary avec pour ambition de devenir la référence mondiale pour le suivi de patrimoine, aussi diversifié soit-il. Notre plateforme, unique au monde, a séduit plus de 30 000 utilisateurs en quelques mois. Aujourd'hui, nous pouvons entamer la prochaine étape de Finary : devenir la première banque privée nouvelle génération. Nous avons tous en tête cette image d’une banque privée réservée à une élite. C’est ce modèle que nous allons disrupter. Entièrement digital et accessible à tous, Finary apportera des produits financiers innovants et un conseil à forte valeur ajoutée, en phase avec les nouveaux codes de la finance.”



Finary devient la première banque privée détenue par ses utilisateurs



Dès son lancement, Finary a rapidement trouvé un écho auprès de ses utilisateurs qui incarnent cette nouvelle génération d’investisseurs multibancarisés et férus de nouvelles technologies. Finary casse les codes et leur permettra de devenir actionnaires dans les semaines à venir.



“Depuis la création de Finary, nous avons rencontré un engouement et une implication énorme de la part de nos utilisateurs. Il était naturel de les associer à notre réussite. C’est pourquoi nous leur proposons de devenir actionnaires, et ce dès 10 euros, du jamais vu en France. Si nous voulons réinventer une industrie, nous devons mobiliser nos utilisateurs pour leur donner un rôle central à jouer au cœur du système. C’est ce que nous faisons avec cette opération hors normes ! “ déclare Mounir Laggoune, CEO et co-fondateur de Finary.



Pour Olga Shikhantsova, Principal chez Speedinvest : “La gestion et l’optimisation du patrimoine privé doit être en phase avec l’évolution des tendances et des besoins des investisseurs, qui souhaitent avoir plus de conseils et services. Pour cela, il est indispensable que le marché et les acteurs passent à la vitesse supérieure. Aujourd’hui on voit apparaître de nouvelles plateformes d’investissement, de nouvelles classes d'actifs (NFT) et de nouvelles sources génératrices de revenus (ESOP) – le monde qui nous entoure change radicalement, mais l'innovation en matière de gestion de patrimoine, quant à lui, en est resté à l’âge de pierre ! De la crypto à l'immobilier, Finary est la première plateforme d'investissement à gérer toutes les classes d'actifs depuis un seul point d’entrée, et a bien compris la carte qu’elle a à jouer en devenant une banque privée moderne de premier ordre. Pour preuve : un an seulement après son lancement, Finary compte 30 000 inscrits, qui ont participé activement à la conception du service, et qui font confiance à la plateforme pour gérer des milliards d’actifs. Nous sommes confiants dans le potentiel de développement sans limite de Finary, et sommes heureux d’accompagner Mounir et Julien dans leur croissance en France, Europe et au-delà.”



A propos de Finary

Finary est une Fintech française lancée par Mounir Laggoune et Julien Blancher, des spécialistes de l’IA de la Tech. Elle permet le suivi et l’optimisation du patrimoine sur App et Web. Finary s’adresse à une nouvelle génération d’investisseurs multibancarisés qui gère des portefeuilles d’investissements diversifiés. Sa technologie, unique au monde, leur permet de s’affranchir des conseils des intermédiaires pour maîtriser, suivre et optimiser par eux-mêmes leurs investissements, en temps réel depuis une seule application ultra sécurisée. Ses utilisateurs connectent en moyenne 5 établissements différents et suivent 7 classes d’actifs différentes. A date, Finary totalise 30 000 utilisateurs qui suivent plus de 10 milliards d’euros sur la plateforme. Finary permet de connecter plus de 10 000 établissements financiers en Europe et aux Etats-Unis, l’immobilier, les startups ainsi que plus de 9 500 crypto-monnaies. Des investisseurs prestigieux comme Speedinvest, Y Combinator ou Kima Ventures font confiance à Finary.



A propos de Speedinvest

Speedinvest est un fonds européen de capital-risque doté de 600 millions d’euros d’actifs sous gestion et de 40 investisseurs basés à Berlin, Londres, Munich, Paris, et Vienne. Grâce à ses équipes spécialisées par secteurs, Speedinvest finance des start-ups au stade d’amorçage aux technologies les plus innovantes d’Europe. Speedinvest et ses experts opérationnels internes accompagnent les startups et les entrepreneurs sur le déploiement de leurs activités, les ressources humaines ou encore sur l’expansion sur le marché américain. Wefox, Bitpanda, TIER Mobility, GoStudent, Wayflyer, Curve, CoachHub, Schüttflix, TourRadar, Adverity, et Twaice sont parmi les nombreuses startups qui composent le portefeuille du fonds, qui en compte plus de 250 aujourd’hui.



