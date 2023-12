Financière de Courcelles s'associe avec un acteur du management de transition

Ce rapprochement s'inscrit parfaitement dans notre vision de l'avenir. Nos clients ont des besoins de plus en plus opérationnels liés à la transformation et à la transition. Nous croyons fermement au potentiel de MAESTRIUM et sommes convaincus que notre dispositif alliant savoir-faire opérationnel et transactionnel permettra de renforcer notre capacité d’accompagnement et d'innovation tout en offrant à nos clients des solutions encore plus complètes dans la durée.

Nous sommes ravis de nous associer à la Financière de Courcelles. Au-delà de valeurs et d’ambitions communes, leur réseau international et leurs activités dans le cadre d’opérations de croissance externe, de cessions d’entreprises ou de levées de fonds vont enrichir nos domaines d’intervention et les possibilités de missions pour nos clients et nos managers.

Financière de Courcelles, banque d'affaires indépendante créée en 1928, officialise une association stratégique avec Maestrium, cabinet de management de transition.Dans les faits, ce partenariat stratégique recouvre bien une association capitalistique à laquelle se rajoute un rapprochement physique, puisque les équipes de Maestrium vont bientôt rejoindre celles de Financière de Courcelles. Les deux "marques" devraient dans un premier temps, co-exister tout comme les équipes de management.Objectif : pouvoir proposer une offre commune et aller au-delà de l'accompagnement M&A. Voire, proposer au chef d'entreprise une solution en amont et en aval, afin de faciliter la période de transition qui accompagne souvent le "closing" d'un deal.Matthieu DE BAYNAST, Président de Financière de Courcelles, a commenté cette nouvelle étape : "Philippe BERTON, Président de MAESTRIUM, a ajouté : «A propos de Financière de Courcelles (FDC)Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.A propos de MAESTRIUMMAESTRIUM est une agence de Management de Transition qui propose des solutions opérationnelles dans les domaines de la Transition, de la Transformation et du Conseil. Elle travaille en étroite collaboration avec les Comités de Direction d’entreprises industrielles et de services, de toute taille, pour répondre à leurs enjeux et contribuer à la réussite de leurs projets. MAESTRIUM est membre de FRANCE TRANSITION, et ses activités sont labellisées par BUREAU VERITAS Certification.