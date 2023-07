Accueil Envoyer Imprimer Partager Financière Galilée devient Galilée Asset Management et annonce l'acquisition de Stratège Finance Financière Galilée annonce l’acquisition de Stratège Finance, change de nom pour devenir Galilee AM et nomme Damien Ledda au poste de Directeur de la Gestion.





Cette opération vient renforcer l’ancrage parisien de Financière Galilée et son expertise obligataire, déjà étoffée par le rachat de Sedec Finance en début d’année (voir communiqué du 19 janvier 2023). « Ce rapprochement permettra à nos clients d’accéder à un spectre d’expertises de gestion plus large, notamment la gestion thématique développée par Financière Galilée, et offre à Stratège Finance l’opportunité de bénéficier de synergies grâce

à son intégration à un groupe plus important », se félicite Ion Koufopandelis, Président de Stratège Finance. « Le groupe conservera notre expertise sur les marchés européens émergents, en particulier la Grèce, qui pourrait prochainement réintégrer l’univers des marchés développés. »



Pour accompagner ces développements récents et prendre le temps de bien intégrer cette nouvelle acquisition, Roni Michaly a décidé de nommer Damien Ledda au poste de Directeur de la Gestion. Présent depuis plus de dix ans au sein de la société de gestion, Damien Ledda bénéfice d’une solide expérience en tant que Gérant Actions Européennes et Multigérant en gestion collective ainsi qu’en gestion sous mandat.

À l’occasion de sa nomination, il a déclaré : « Notre objectif premier va être de mener à bien l’intégration des équipes de gestion et d’insuffler une dynamique porteuse pour cette nouvelle étape du projet Galilée ».



Roni Michaly a, quant à lui, déclaré : « L’acquisition de deux sociétés de gestion – Sedec Finance et Stratège Finance – au cours du premier semestre 2023 confirme la nouvelle direction stratégique prise par Financière Galilée. Après avoir cédé la majorité des parts de son activité de conseil en gestion de patrimoine l’an dernier, la société s’est entièrement recentrée sur la gestion d’actifs. » Sous le nouveau nom de Galilee Asset Management, plus

conforme à ses nouvelles ambitions, la société affiche sa volonté de participer à la consolidation du secteur en France.



Grâce à sa vingtaine de salariés et à sa large palette d’expertises en actions, obligations, fonds et solutions structurées, Galilee Asset Management dispose d’une offre complète pour servir sa clientèle principale, faite de CGP, family officers et gérants privés. Les encours atteignent désormais 350 millions d’euros, ce qui rapproche l’entreprise de l’objectif de 400 millions d’euros annoncé début 2023.



À propos de Galilee Asset Management

Fondée en 2000 et implantée à Strasbourg et à Paris, Galilee Asset Management est reconnue pour son expertise multi-thématiques en matière de sélection de fonds et de titres. Elle offre des solutions d'investissement à destination de clients particuliers, professionnels et institutionnels. Sa structure entrepreneuriale et son indépendance capitalistique vis-à-vis de tout réseau bancaire ou assurantiel est le gage d’une grande liberté dans ses décisions d’investissement. Galilee AM est signataire des PRI (UN Principles for Responsible Investment).

