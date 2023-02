Accueil Envoyer Imprimer Partager Financer le développement durable. Des moyens intelligents pour une industrie durable Par Thierry Fautré, Président de Siemens Financial Services, France.





En parallèle, les événements mondiaux (et leurs conséquences inévitables) présentent de nouveaux défis pour la réalisation de ces engagements, (2) accentués par les conflits géopolitiques, l'approvisionnement en énergies fossiles, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes.



Malgré ces défis, il est peu probable que les fabricants soient détournés de leurs objectifs de durabilité. Parce que de nombreux analystes ont soutenu fermement que la fabrication durable ne se traduit pas seulement par des avantages moraux et environnementaux, mais aussi par des avantages commerciaux.



L'OCDE (3) déclare que "fabrication durable consiste à minimiser les divers risques commerciaux inhérents à toute opération de fabrication tout en maximisant les nouvelles opportunités - qui découlent de l'amélioration de vos processus et produits économiques, environnementales et sociales..."



Quelles sont les améliorations durables que les fabricants peuvent mettre en place pour réduire les coûts, accroître la productivité, améliorer la compétitivité et augmenter la sécurité de l'approvisionnement, tout en contribuant à éliminer le carbone, réduire les déchets et atteindre d'autres objectifs durables ?



La durabilité par conception :

On peut accomplir beaucoup en concevant des processus de fabrication complets moins gourmands en énergie, moins gaspilleurs et dont l'impact est plus faible. En outre, la capacité à concevoir ou reconfigurer des processus manufacturiers dans le monde virtuel (à l'aide d'un "jumeau numérique") permet de réaliser et de tester ces développements plus rapidement et à faible coût. À la base, les divers aspects de l'Industrie 4.0, ou digitalisation, sont intrinsèquement des catalyseurs d'amélioration de la durabilité, aidés par la collaboration à distance et la virtualisation, avec jusqu'à 80 % de l'impact environnemental des produits déterminés lors de la phase de conception – y compris l'utilisation de matières premières provenant de sources responsables. (4) De plus, la notion de "conception" peut être étendue à la restructuration de la chaîne d'approvisionnement, car dans certains cas, 90 % des émissions sont issues de chaînes d'approvisionnement complexes et distribuées selon le Carbon Disclosure Project. (5)



Le rendement énergétique :

Des études ont montré que les gains issus des initiatives de rendement énergétique dans l'industrie manufacturière sont généralement autour de 20 %. (6) Cela peut résulter d'une meilleure conception des nouvelles installations ou de la modernisation des usines existantes. Les opportunités d'augmentation du rendement énergétique existent tout au long du processus, par exemple les technologies de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) récupèrent l'énergie de l'environnement de production et la réutilisent pour d'autres besoins. L'installation de servomoteurs de régulation peut générer jusqu’à 50% d’économies d'énergie (7) pour les principaux processus industriels. Les technologies d'automatisation des bâtiments peuvent réduire la consommation d'énergie - plus de 50 % de la puissance consommée par les bâtiments industriels est consacrée au chauffage/refroidissement des locaux. (8) La conversion à l'éclairage LED réduit la consommation d'énergie de 40 à 60 %. Et l'utilisation de matériel de manutention écoénergétique (par exemple, les chariots élévateurs) dans les entrepôts et sur les sites de fabrication peut réduire la consommation jusqu'à 30 %. (9)



La réduction des déchets :

La réduction des déchets est le complément à la réduction de la consommation de matières premières. La gestion numérique des processus de fabrication permet de réduire les produits défectueux ou altérés. L'industrie alimentaire est un bon exemple où l'apprentissage automatique transforme les processus existants en optimisant automatiquement la sélection des conditions de cuisson et en éliminant les erreurs dues aux réglages manuels, par exemple des vannes de gaz dans les fours. (10) Les déchets peuvent également être réduits par le déploiement de technologies de fabrication additive ou par la simplification ou la réduction des exigences d'emballage.



Finance intelligente



Un nombre croissant de fabricants veut accéder aux bénéfices des alternatives durables le plus rapidement possible pour obtenir un avantage commercial et concurrentiel et pour répondre aux normes socialement responsables. Pourtant, des objectifs de durabilité ambitieux doivent être abordables dans la pratique, et il existe un consensus clair sur le fait que des capitaux du secteur privé seront nécessaires pour permettre une transformation globale de la durabilité. (11) Les analystes mondiaux ont observé l'hésitation des entreprises à investir leur propre capital dans les équipements et la technologie. Par conséquent, un financement intelligent par financiers spécialisés est susceptible de jouer un rôle crucial en permettant la modernisation des technologies, des machines et des logiciels qui font de la fabrication durable une réalité.



Pour devenir plus durables, les entreprises manufacturières doivent investir dans de nouvelles technologies ou dans des technologies de remplacement, dans des équipements énergétiques plus rentables, dans la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), la fabrication additive, le recyclage des matériaux, l'utilisation rationnelle de l'eau et l'éco-emballage, pour ne citer que quelques solutions. Il est urgent d'investir et d'investir de façon conséquente. En même temps, après la pandémie et dans une période d'incertitude politique et économique, les entreprises sont réticentes à immobiliser du capital dans l'équipement, d'où leur dilemme. Les fabricants ne peuvent pas se permettre de repousser leurs investissements dans la production durable, mais ils ont besoin de solutions pour surmonter leur prudence.



À cette fin, les fabricants ont reconnu l'importance de tirer parti de la bonne combinaison de financement pour traverser les périodes d'incertitude, de volatilité et de crise, et cette dernière étape des activités mondiales ne fait pas exception. Les responsables financiers de premier plan dans l'industrie déploient déjà des capitaux tiers grâce à une utilisation plus large des structures financières intelligentes. En effet, ils ont compris qu'il est possible d'investir dans des initiatives durables (souvent par la numérisation) d'une manière financièrement durable en alignant les modalités de financement flexibles avec les gains attendus de ces investissements.



Chaque fabricant a des besoins en trésorerie différents. Pourtant, la plupart des accords de financement standards et généralistes n'offrent que des modalités et des structures "prêtes à l'emploi". Les financiers spécialisés, d'autre part, sont en mesure d'utiliser leurs connaissances techniques de l'industrie manufacturière pour comprendre les avantages que la technologie de fabrication durable apportera et, par conséquent, de proposer un montage financier personnalisé. Les plans peuvent être structurés pour s'adapter à mesure que la production (et les revenus) et l'efficacité de la fabrication augmentent. De même, les paiements peuvent être alignés sur les résultats attendus liés à la durabilité ou même varier sur une base saisonnière. Ce sont ces packages de financement intelligent spécialisés qui contribuent vraiment à accélérer le passage à des plateformes durables.



Tout aussi important, la finance intelligente peut assumer tous les coûts de transition vers des systèmes plus durables – équipement, logiciel, maintenance et service, installation, test, formation si nécessaire.



En résumé, la fabrication durable est un objectif commercial incontournable, offrant autant d'avantages financiers et commerciaux que d'avantages éthiques et de réputation. Poursuivre les investissements dans les améliorations durables est un impératif commercial et moral pour les fabricants.



Pour en savoir plus sur les solutions de finance intelligente et l'éventail des mesures de durabilité qu'elles soutiennent, téléchargez le livre blanc :



(1) Commission européenne, Pacte vert pour l'Europe, 2022

(2) Forbes, Ukraine Crisis Is Terrible News For Climate Policy, 22 février 2022

(3) EPA, Fabrication durable, 31 janvier 2022

(4) Forum économique mondial, Rendre la fabrication durable par la conception, 1er novembre 2019

(5) The Manufacturer, How digital transformation enables greater sustainability, 6 mai 2021

(6) Journal of Cleaner Production (135), The state of supply chain carbon footprinting: analysis of CDP disclosures by US firms,1er novembre 2016

(7) ABB, Sustainability plan pays off for ABB factory with 30% energy savings, 28 octobre 2020

Renewable and Sustainable Energy Reviews (94), Reducing industrial energy demand in the UK: A review of energy efficiency technologies and energy saving potential in selected sectors, octobre 2018

Government Office for Science, The future role of energy in manufacturing, octobre 2013

Mckinsey & Company, Energy efficiency: A compelling global resource, mars 2010

(7) Control Engineering, How variable speed drives save energy for manufacturers, 2 novembre 2021

Gouvernement australien – Ministère de l'Industrie, des Sciences, de l'Énergie et des Ressources, Moteurs et entraînements à vitesse variable

(8) Agence d'information sur l'énergie, États-Unis, Assumptions to the Annual Energy Outlook 2017, 2017

(9) Toyota Material Handling, Augmentation des revenus de 5 % tout en réduisant les émissions de CO2 de 33 %

(10) Neutral Computing and Applications, Towards design and implementation of Industry 4.0 for food manufacturing, 25 janvier 2021

(11) Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Texte intégral du discours du président Xi à l'ouverture du forum Belt and Road, 15 mai 2017

Les économies mondiales ont pris des engagements importants pour améliorer la durabilité environnementale face aux changements climatiques. En Europe, la législation européenne a fixé un objectif intermédiaire de réduction des gaz à effet de serre (GES) d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. (1)En parallèle, les événements mondiaux (et leurs conséquences inévitables) présentent de nouveaux défis pour la réalisation de ces engagements, (2) accentués par les conflits géopolitiques, l'approvisionnement en énergies fossiles, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes.Malgré ces défis, il est peu probable que les fabricants soient détournés de leurs objectifs de durabilité. Parce que de nombreux analystes ont soutenu fermement que la fabrication durable ne se traduit pas seulement par des avantages moraux et environnementaux, mais aussi par des avantages commerciaux.L'OCDE (3) déclare que "fabrication durable consiste à minimiser les divers risques commerciaux inhérents à toute opération de fabrication tout en maximisant les nouvelles opportunités - qui découlent de l'amélioration de vos processus et produits économiques, environnementales et sociales..."Quelles sont les améliorations durables que les fabricants peuvent mettre en place pour réduire les coûts, accroître la productivité, améliorer la compétitivité et augmenter la sécurité de l'approvisionnement, tout en contribuant à éliminer le carbone, réduire les déchets et atteindre d'autres objectifs durables ?On peut accomplir beaucoup en concevant des processus de fabrication complets moins gourmands en énergie, moins gaspilleurs et dont l'impact est plus faible. En outre, la capacité à concevoir ou reconfigurer des processus manufacturiers dans le monde virtuel (à l'aide d'un "jumeau numérique") permet de réaliser et de tester ces développements plus rapidement et à faible coût. À la base, les divers aspects de l'Industrie 4.0, ou digitalisation, sont intrinsèquement des catalyseurs d'amélioration de la durabilité, aidés par la collaboration à distance et la virtualisation, avec jusqu'à 80 % de l'impact environnemental des produits déterminés lors de la phase de conception – y compris l'utilisation de matières premières provenant de sources responsables. (4) De plus, la notion de "conception" peut être étendue à la restructuration de la chaîne d'approvisionnement, car dans certains cas, 90 % des émissions sont issues de chaînes d'approvisionnement complexes et distribuées selon le Carbon Disclosure Project. (5)Des études ont montré que les gains issus des initiatives de rendement énergétique dans l'industrie manufacturière sont généralement autour de 20 %. (6) Cela peut résulter d'une meilleure conception des nouvelles installations ou de la modernisation des usines existantes. Les opportunités d'augmentation du rendement énergétique existent tout au long du processus, par exemple les technologies de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) récupèrent l'énergie de l'environnement de production et la réutilisent pour d'autres besoins. L'installation de servomoteurs de régulation peut générer jusqu’à 50% d’économies d'énergie (7) pour les principaux processus industriels. Les technologies d'automatisation des bâtiments peuvent réduire la consommation d'énergie - plus de 50 % de la puissance consommée par les bâtiments industriels est consacrée au chauffage/refroidissement des locaux. (8) La conversion à l'éclairage LED réduit la consommation d'énergie de 40 à 60 %. Et l'utilisation de matériel de manutention écoénergétique (par exemple, les chariots élévateurs) dans les entrepôts et sur les sites de fabrication peut réduire la consommation jusqu'à 30 %. (9)La réduction des déchets est le complément à la réduction de la consommation de matières premières. La gestion numérique des processus de fabrication permet de réduire les produits défectueux ou altérés. L'industrie alimentaire est un bon exemple où l'apprentissage automatique transforme les processus existants en optimisant automatiquement la sélection des conditions de cuisson et en éliminant les erreurs dues aux réglages manuels, par exemple des vannes de gaz dans les fours. (10) Les déchets peuvent également être réduits par le déploiement de technologies de fabrication additive ou par la simplification ou la réduction des exigences d'emballage.Un nombre croissant de fabricants veut accéder aux bénéfices des alternatives durables le plus rapidement possible pour obtenir un avantage commercial et concurrentiel et pour répondre aux normes socialement responsables. Pourtant, des objectifs de durabilité ambitieux doivent être abordables dans la pratique, et il existe un consensus clair sur le fait que des capitaux du secteur privé seront nécessaires pour permettre une transformation globale de la durabilité. (11) Les analystes mondiaux ont observé l'hésitation des entreprises à investir leur propre capital dans les équipements et la technologie. Par conséquent, un financement intelligent par financiers spécialisés est susceptible de jouer un rôle crucial en permettant la modernisation des technologies, des machines et des logiciels qui font de la fabrication durable une réalité.Pour devenir plus durables, les entreprises manufacturières doivent investir dans de nouvelles technologies ou dans des technologies de remplacement, dans des équipements énergétiques plus rentables, dans la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), la fabrication additive, le recyclage des matériaux, l'utilisation rationnelle de l'eau et l'éco-emballage, pour ne citer que quelques solutions. Il est urgent d'investir et d'investir de façon conséquente. En même temps, après la pandémie et dans une période d'incertitude politique et économique, les entreprises sont réticentes à immobiliser du capital dans l'équipement, d'où leur dilemme. Les fabricants ne peuvent pas se permettre de repousser leurs investissements dans la production durable, mais ils ont besoin de solutions pour surmonter leur prudence.À cette fin, les fabricants ont reconnu l'importance de tirer parti de la bonne combinaison de financement pour traverser les périodes d'incertitude, de volatilité et de crise, et cette dernière étape des activités mondiales ne fait pas exception. Les responsables financiers de premier plan dans l'industrie déploient déjà des capitaux tiers grâce à une utilisation plus large des structures financières intelligentes. En effet, ils ont compris qu'il est possible d'investir dans des initiatives durables (souvent par la numérisation) d'une manière financièrement durable en alignant les modalités de financement flexibles avec les gains attendus de ces investissements.Chaque fabricant a des besoins en trésorerie différents. Pourtant, la plupart des accords de financement standards et généralistes n'offrent que des modalités et des structures "prêtes à l'emploi". Les financiers spécialisés, d'autre part, sont en mesure d'utiliser leurs connaissances techniques de l'industrie manufacturière pour comprendre les avantages que la technologie de fabrication durable apportera et, par conséquent, de proposer un montage financier personnalisé. Les plans peuvent être structurés pour s'adapter à mesure que la production (et les revenus) et l'efficacité de la fabrication augmentent. De même, les paiements peuvent être alignés sur les résultats attendus liés à la durabilité ou même varier sur une base saisonnière. Ce sont ces packages de financement intelligent spécialisés qui contribuent vraiment à accélérer le passage à des plateformes durables.Tout aussi important, la finance intelligente peut assumer tous les coûts de transition vers des systèmes plus durables – équipement, logiciel, maintenance et service, installation, test, formation si nécessaire.En résumé, la fabrication durable est un objectif commercial incontournable, offrant autant d'avantages financiers et commerciaux que d'avantages éthiques et de réputation. Poursuivre les investissements dans les améliorations durables est un impératif commercial et moral pour les fabricants.Pour en savoir plus sur les solutions de finance intelligente et l'éventail des mesures de durabilité qu'elles soutiennent, téléchargez le livre blanc : www.siemens.fr/financement-durable (1) Commission européenne, Pacte vert pour l'Europe, 2022(2) Forbes, Ukraine Crisis Is Terrible News For Climate Policy, 22 février 2022(3) EPA, Fabrication durable, 31 janvier 2022(4) Forum économique mondial, Rendre la fabrication durable par la conception, 1er novembre 2019(5) The Manufacturer, How digital transformation enables greater sustainability, 6 mai 2021(6) Journal of Cleaner Production (135), The state of supply chain carbon footprinting: analysis of CDP disclosures by US firms,1er novembre 2016(7) ABB, Sustainability plan pays off for ABB factory with 30% energy savings, 28 octobre 2020Renewable and Sustainable Energy Reviews (94), Reducing industrial energy demand in the UK: A review of energy efficiency technologies and energy saving potential in selected sectors, octobre 2018Government Office for Science, The future role of energy in manufacturing, octobre 2013Mckinsey & Company, Energy efficiency: A compelling global resource, mars 2010(7) Control Engineering, How variable speed drives save energy for manufacturers, 2 novembre 2021Gouvernement australien – Ministère de l'Industrie, des Sciences, de l'Énergie et des Ressources, Moteurs et entraînements à vitesse variable(8) Agence d'information sur l'énergie, États-Unis, Assumptions to the Annual Energy Outlook 2017, 2017(9) Toyota Material Handling, Augmentation des revenus de 5 % tout en réduisant les émissions de CO2 de 33 %(10) Neutral Computing and Applications, Towards design and implementation of Industry 4.0 for food manufacturing, 25 janvier 2021(11) Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Texte intégral du discours du président Xi à l'ouverture du forum Belt and Road, 15 mai 2017 Autres articles Swarm launches world-first tradable stocks and bonds on chain

Curio Raises $2.9 Million Seed Round to Build Composable Gaming Ecosystem

ConsenSys Acquires HAL to Augment Infura's Blockchain Notification and Automation Capabilities

Sending Labs Secures $12.5M to Launch the Web3 Communications Stack

ABO Digital Commits $25M to Extended Reality Metaverse Company Spheroid Universe









Articles similaires < > Interview | Le rôle stratégique du directeur financier en 2023 Investissements étrangers : accélérer la reprise et la croissance durable Interview | Armand Thiberge, fondateur de Sendinblue