Finance Innovation - C'est l’Open Day

L’Open Banking vous savez ce que c’est ? Il s’agit du terme employé pour qualifier la pratique du partage de données entre les banques et d’autres entreprises, souvent « innovantes ». Une expression courante voire "jargonnante" des professionnels de la finance ? Pas uniquement, pour une fois cette expression anglo-saxonne revête une réelle dimension institutionnelle. Cette pratique ayant été directement initiée par le régulateur européen (DSP2 – Directive européenne sur les services de paiement – janvier 2018) afin de favoriser l’éclosion des Fintechs.Depuis, la frontière entre Fintechs et grandes enseignes bancaires s’est affinée, jusqu’à parfois l’association. Quant à la pratique : elle demeure voire même s’accroit dans un contexte où la blockchain semble se profile comme l’avenir de la plupart (si ce n’est la totalité) des services bancaires et/ ou d’investissement.C’est dans ce contexte que Finance Innovation s’apprête à animer sa grande journée dédiée : l’Open Day.Pas moins de 40 intervenants se succéderont sur scène au cours d’une dizaine de sessions pour aborder des thèmes aussi percutants à l’instar de « Open finance = Open Bar » ou plus institutionnels comme, « Les Nouveaux business-modèles de l’Open Finance : Enjeux et perspectives ».Plus d’informationsJeudi 20 avril 2023Cloud Business Center10 Bis rue du 4 septembre75002 Paris Inscription Gratuite – Places limitées.Photo ci-dessous : une partie des intervenants de l'OPEN DAY

