FTPA conseille Iris Galerie dans le cadre de sa levée de fonds de 7M€ auprès de Art Nova

Un investissement de 7 millions d’euros destiné à accélérer le maillage national et international de l’entreprise grâce à la naissance de 250 galeries à l’horizon 2025.



Fondé en 2021 par Emeric Wehbeh, Iris Galerie est considérée comme la première société destinée à faire de l’iris de l’œil une véritable œuvre d’art grâce à un concept alliant photographie et impression de haute qualité. Déjà présente sur de nombreux territoires comme Toulouse, Copenhague, Nice, Carcassonne, Annecy, Bordeaux, mais aussi Londres, Iris Galerie a su s’imposer, en moins d’un an, comme le phénomène grand public.



Sa levée de 7 millions d’euros auprès du fonds à impact Art Nova lui permet aujourd’hui d’entamer sa seconde phase de croissance en se focalisant sur deux priorités.



L’entreprise entend ainsi accélérer le maillage national et international du groupe grâce à l’inauguration de 250 galeries d’ici 3 ans et de 50 d’ici la fin de l’année, notamment au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie.



L’opération permettra également en parallèle de poursuivre développement technologique de l’entreprise et de varier son offre en créant des œuvres d’art de très haute qualité et élargir ainsi le champ des possibles pour les acheteurs en misant sur l’innovation.



Le cabinet FTPA a conseillé Iris Galerie et ses associés historiques avec une équipe menée par François-Xavier Beauvisage, Counsel (M&A - Private Equity), assisté d’Agathe Laporte, collaboratrice (M&A - Private Equity), et de Julie Falcon de Longevialle, collaboratrice (IP).



Le cabinet GATE Avocat a accompagné Art Nova avec une équipe menée par Arnaud Larrousse, associé, assisté de Eloi Sahli et Sacha Assuied (M&A - Private Equity).



A propos de Iris Galerie :

Fondé par Emeric Wehbeh en 2021, Iris Galerie est un studio basé sur l’innovation, qui réalise, en alliant photographie et impression de haute qualité, des photos d’art des yeux des clients. Une technologie permettant aux clients de se faire photographier l’iris, puis de choisir les effets à appliquer sur leur image, mais également le format et les finitions pour les tirages. Véritable œuvre d’art personnel, chaque tirage est unique et possède son propre certificat. Basé en France comme à l’international, l’enseigne qui comptait déjà 15 galeries en mars dernier en dénombre 25 en ce début juillet et compte avoir un réseau de 50 points de vente d’ici la fin de l’année, notamment au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie.

https://irisgalerie.com/



A propos de FTPA :

FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance. Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de 65 avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.