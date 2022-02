Exponens : temps forts de l’année 2021 et objectifs de l’année 2022

Exponens, groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présente un bilan 2021 positif et compte poursuivre son ascension en 2022. Thierry Legrand, Associé, Membre du Comité Exécutif du groupe Exponens, Expert-comptable et Commissaire aux comptes revient avec nous sur les temps forts de l’année 2021 et les objectifs de l’année 2022.



Quel est le bilan d’Exponens Groupe ?



Après une pause en 2020 due essentiellement à l’arrêt brutal de l’activité conseil avec la crise sanitaire, Exponens a retrouvé un fort dynamisme en 2021 avec de belles réalisations :

• Nous nous sommes rapprochés de la société ADS consultants qui va nous permettre de toucher d’une part le secteur bancaire et d’autre part de proposer à notre clientèle traditionnelle une offre en matière de système d’information. Cette opération vient compléter les activités compliance développées par la filiale DCMF acquise en 2017.

• Dans la même lignée, la création Exponens Avocats, en février 2021, a donné la possibilité aux équipes de renforcer leurs compétences dans les domaines juridique, social et fiscal. En 2022, le renforcement du pôle fiscal est d’ores et déjà au programme.

A noter que notre champ d’action à évoluer, nous avons renforcé durablement les liens avec nos clients. La période inédite que nous avons traversé a entrainé de nombreux besoins en conseil et en accompagnement. Nous avons un rôle à 360 auprès des entrepreneurs.



Quelles sont les conséquences de la crise sur le groupe (positif / négatif / modification des usages clients…) ?



La crise a, bien entendu, entrainé la contraction de certains budgets, mais les liquidations d’entreprises ne se sont pas multipliées comme cela aurait pu être craint. Nous avons resserré nos liens avec nos clients en prenant en charge les mouvements réglementaires, en matière sociale, comptable, fiscale liés à la gestion de la crise sanitaire. En parallèle, la démocratisation des visios conférences a permis de rester très proches de nos clients et même d’améliorer notre présence dans certains cas. Quant au télétravail que nous avions déjà institutionnalisé il y a deux ans, a également contribué à gérer la situation de la crise sanitaire. Nous avons continué à proposer à nos clients l’expertise de chacun de nos spécialistes.

Côté métier, nous constatons que la crise sanitaire a fait évoluer la fonction de l’expert-comptable, nous sommes devenus des soutiens pour les entrepreneurs avec un rôle de conseil fortement développé.



Quels sont les grands axes de développement en 2022 ?



En multipliant les partenariats pour étoffer les expertises du groupe tout en recrutant de nouvelles forces vives, nous souhaitons confirmer notre place sur l’ensemble du territoire francilien en restant dans le top 10 des entreprises du secteur.



Pour renforcer nos approches spécialisées sectorielles, nos deux axes de développement sont :

• faire émerger de nouveaux secteurs comme la banque ou les entreprises de croissance

• proposer à l’ensemble de nos clients la mise en place d’une démarche RSE au sein de leur entreprise. Ainsi, un groupe de travail a été constitué afin de concilier une démarche interne d’amélioration des 7 piliers de la RSE, avec une offre de service destinée aux clients tant pour répondre à des contraintes règlementaires que pour aider à la matérialisation des aspirations.



En interne, le groupe a lancé un grand chantier de digitalisation des outils avec notamment le déploiement d’un nouveau CRM Hub spot qui permet de gagner en temps et en efficacité dans la gestion des prospects et le déploiement de Mydata, plateforme collaborative permettant aux clients d’avoir accès à leurs données financières, comptables et RH en temps réel.



Enfin, le dernier grand défi de 2022 sera le recrutement de talents pour permettre à Exponens de grandir et répondre aux besoins de chaque client. L’accent est mis sur les fonctions supports afin de contribuer au mieux aux déploiements envisagés, notamment avec la recherche d’un chef de projets, de data scientist, d’un business développeur.











Articles similaires < > L'épargne durable se diversifie Marian Pumir de Louvigny, Product Manager France chez Factorial Les Français de plus en plus séduits par le paiement fractionné