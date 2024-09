Eurazeo - Internship – Financial and ESG Controller - Infrastructure - Janvier 2025

• Finance :

o Edition et contrôle des clôtures comptables / calcul de l’actif net et des Valeurs Liquidatives par part ;

o Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs, incluant des projections de flux et de NAV pour les LPs ;

o Suivi de la trésorerie des fonds, avec gestion des opérations d’appels de fonds et de distributions aux investisseurs ;

o Calcul et suivi des quotas réglementaires et spécifiques (juridique, fiscal, ratios d’expositions, de diversification, etc) ;

o Préparation des dossiers d’investissements selon les procédures opérationnelles applicables ;

o Saisie et suivi des flux dans les outils métier ;

o Communication avec le dépositaire, la comptabilité, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d’investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs demandes ;

• ESG :

o Suivi du reporting extra-financière interne Eurazeo et au reporting sur la Taxonomie Européenne (Support aux sociétés du portefeuille, vérification des données, consolidation)

o Préparation du rapport annuel ESG du fond d’infrastructure et participation à l’audit de vérification externe

o Contribuer aux reporting et questionnaires ESG externes (rapports investisseurs, campagne annuel GRESB – Infrastructure)

o Contribuer à l’industrialisation des processus et du traitement de la donnée ESG en collaboration avec les processus financières